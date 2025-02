L’Incredibile, Stratosferica, Menzognera Faccia di Bronzo di Roberto Speranza. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito, giustamente indignata, si occupa di Roberto Speranza e della sua incredibile, stratosferica facciatosta. Il triste figuro ha osato affermare che il protocollo “tachipirina e vigile attesa” era un’invenzione dei No-Vax. Quando ci sono tanto di cuomenti, e anche qualche pronuncia di tribunale, al riguardo…che vergogna. Buona lettura e diffusione.

Come, come, come, sogno o son desta? Ma è proprio vero che sarei stata io – e i perfidi no vax come me – a inventare il balordo protocollo “tachipirina e vigile attesa” (genitivo sottinteso della morte)? Quello che ha causato più decessi del virus stesso? E certo, cara la mia innnocentina, con quel sorrisetto da santarella – mi risponde la rete nei suoi tanti inutili social (fatti apposta per dividere in tribù quanti cercano la verità). Certo dice il main stream, che apposta se ne impipa, tutto preso a sparare le solite fole vestite da notizie e che non vede l’ora che cominci l’orgia sanremese, perfetta cucina di distrazione di massa. Sì, lo ha detto Speranza, stupidella no vax e di lui ti puoi fidare bè-bè-bè.

Cerco lo sguardo di chi m’ama e la risposta: “Pensi sempre di sapere tutto tu?”, e si gira dall’altra parte occupandosi del generale libico che ora è principe dell’agenda blablabla. Io, con gli occhi del pio bove, mi paralizzo e subito dopo, ripresa la mia speranza accanto al Signore rispondo, qui di sotto.

Ma nossignore, è stato lui, quel tipo smilzo, quel viso pallido a sparare la grande balla della tachipirinavigileattesa. E mi ricordo come fosse ieri una mia “amica” dottoressa, che me la rifilava per telefono, la velenosa menzogna, aggiungendo un orrido: “Che cosa ti devo dire, Benedetta?”. Come a dire che lei era la voce del buon senso e io la solita matta. Cioè bè, bè, bè, lei, come tutto il coro delle pecorelle belanti in camice, ripeteva il mantra di mister bob hope. E passi, ma che ora il signorino no hope rivolti la frittata impunemente, senza un contraddittorio che sia uno, facendo un doppio carpiato e mezzo, usandoci come cestino della spazzatura della sua vergogna, questo poi no. Parlo al vuoto. Demitto auricolas. Chi m’ama ha orecchie per altro e mi invita a tacere…

No, vabbè, che resti qui, su Stilum Curiae, almeno il mio cartello di seta: il protocollo vergognoso che doveva uccidere uomini e speranza, lo ha inventato lui, il signor Speranza. Punto e a capo. Noi no vax quel protocollo scemo lo abbiamo sempre contestato per il semplice motivo che era solo aria fritta, blaterato bè, bè, bè, parole al vento per non dire nulla e che nessun medico, e ripeto nessuno, in scienza e coscienza doveva seguir quella voragine di nulla. Invece lo hanno fatto, eccome se lo hanno fatto. E tanti sono stati i morti.

Ora, stanca delle bugie dei cannibali (che oramai sono la grande maggioranza in ogni luogo e il freddo mi sale fino alle orecchie), tiro giù il mio dizionario di diavoliano per spiegarvi, ora che l’ho capito io, dopo così tanti anni (e mi scuso) che cosa significa il nome Covid 19. Semplicissimo, è un acrostico ed ecco le parole di cui è formato “Certificate of vaxination, identity digital”. Ecco qui bell’e pronto. Covid, un virus ingegnerizzato in un file che doveva essere facile da memorizzare per essere sparso nel vento (e ancora c’è e mi chiedo che cosa ci hanno messo dentro se a me, oltre al raffreddore, fa saltellare il cuore…). Detto fatto, il diavoliano è servito, e nessuno , in tutti questi anni, se ne è mai accorto. Passo e chiudo, in orazione e silenzio di nuovo.

