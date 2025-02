Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

“GRAZIE, PER QUELLO CHE AVETE FATTO A TRIS(T)INO..” Il pellegrinaggio spontaneo di Udine

a cura di Veronica Cireneo

Riceviamo da un gruppetto di amiche di Udine, insieme ai ringraziamenti più graditi per la nostra iniziativa del flash mob e per il rosario di riparazione, una lettera riportante la testimonianza di un’ inattesa e spontanea azione locale – chissà quante altre riservate ce ne saranno state! – realizzata su suggerimento di un sacerdote, per rimediare alla ferita inferta alla Fede dal sacrilego evento mangereccio, svoltosi nella chiesa di San Pietro in Trissino, il 31 gennaio scorso. Evento che rientra nell’ambito delle azioni imprudenti e che richiedono riparazione, perché scatenano l’inferno e attirano la maledizione del Cielo. Onore a questo sacerdote e a queste donne, per l’integerrima visione verticale degli eventi. Buona lettura

Sia lodato Gesù Cristo!

Cari Alleati dell’Eucarestia, grazie per quanto avete fatto per l’evento sacrilego di Trissino, che sarebbe meglio ribattezzare Tris(t)ino, tanto è stato squallido!

Saremmo volute andare anche noi al rosario di riparazione in piazza San Pietro, ma non ci è stato possibile. Abitiamo ad un centinaio di chilometri di distanza da lì e siamo tutte mamme, nonne e bisnonne con famiglie da custodire.

Ma l’intenzione di unirci spiritualmente per riparare pubblicamente, come pubblico è stato lo scandalo, era davvero grande. Che fare dunque?

Abbiamo deciso di organizzare in autonomia un pellegrinaggio spontaneo di riparazione e preghiera nella nostra città di Udine, facendo più tappe in diverse chiese, a partire dal centralissimo Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie.

Nel numero di una decina di persone, siamo partite alle ore 16,30 del 31 gennaio, diverse ore prima che si consumasse nella chiesa di San Pietro, in Trissino, quella mezza specie di festa dell’ Unità.

In ginocchio sulla scalinata del Santuario abbiamo iniziato a recitare il primo Santo Rosario per poi finalmente incamminarci, facendo un largo giro attraverso i quartieri storici della città, pregando ad alta voce, fino ad arrivare presso la chiesa di San Giacomo.

Purtroppo la chiesa era chiusa. Quindi, per terminare uno dei Rosari programmati, ci siamo posizionate sotto la colonna della piazza di fronte alla chiesa, sulla quale troneggia una splendida statua di Maria Santissima.

E’ la piazza più ‘in’ della città, piena di bar e ristoranti che hanno tavoli sulla piazza, sempre molto frequentati.

Ci hanno visto in molti pregare e, forse, per tanti sarà stata l’occasione di scoprire, finalmente, come Maria Santissima, protegga la nostra città dall’alto di quella colonna, da oltre 500 anni!

Ci siamo poi dirette verso la Cattedrale dove siamo rimaste un’oretta presso l’Altare del Santissimo Sacramento meditando i Misteri Gloriosi, le Litanie lauretane e recitando altre preghiere per la conversione del Papa, dei Vescovi e del Clero, molti esponenti del quale, senza vergogna, hanno permesso il grande sacrilegio di Trissino e di tanti altri ormai, in una scia interminabile di scandali.

Lasciataci la Cattedrale alle spalle, siamo tornate al Santuario della B.V. Maria, entrando attraverso la Porta Santa. Anche nella Cattedrale c’era una Porta Santa, ma sia lì che al Santuario della Madonna, non c’era nessunissima decorazione o segno a rendere riconoscibili e spiritualmente significative queste Porte Sante! Così facendo, chi potrebbe mai dar loro un senso?

Ci siamo fermate alla Santa Messa della 18,30, con la quale si è concluso il nostro pellegrinaggio!

Come sapete , cari Alleati, al rosario di riparazione di Trissino, giravano dei prestampati con la scritta: “Terribilis est locus iste”

Li abbiamo preparati noi, su suggerimento del nostro sacerdote. Diceva che dovevamo far sapere a tutti che si trattava di una pubblica riparazione, ad un pubblico sacrilegio.

Li abbiamo preparati quando abbiamo saputo che alcuni dei nostri giovani si sarebbero recati a Trissino, per partecipare al rosario pubblico. Abbiamo creduto utile sia per tutti loro che per noi, che restavamo ad Udine, avere un foglietto da dare a chi avesse voluto sapere il motivo per il quale manifestavamo pubblicamente la nostra fede. Ma ad Udine nessuno ci ha chiesto niente. Nessuna curiosità, ahimè!

Così abbiamo lasciato quei foglietti sia nella Cattedrale, che nel Santuario di Maria Santissima.

Un grande labaro rosso molto visibile, sovrastato da una grande Croce astile dorata, ci ha accompagnato per l’intero pellegrinaggio.

Questo labaro, vessillo di battaglia e di vittoria, era stato realizzato da noi un po’ in fretta il giorno prima, e quindi manca di alcuni elementi. Vuol dire che lo completeremo per la prossima battaglia!

Grazie ancora Veronica e Alleati tutti! Vi salutiamo con affetto di co-combattenti, promettendo di offrire la nostra preghiera per le vostre importantissime iniziative, a difesa dell’onore di Dio Santissimo e della Sua Chiesa. Che Dio vi prosperi!

Devotamente in Cristo,

Caterina, Udine

7 febbraio 2025

