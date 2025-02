Storia di una Conversione. Una Visione Notturna, e l’Inizio della Preghiera…Una Vita Nuova.

a cura di Veronica Cireneo

Cari lettori, per la rubrica: “Storie di conversione” offriamo alla vostra attenzione la testimonianza, che ci giunge dalla Toscana, di un giovane Alleato dell’ Eucarestia che conferma, semmai ce ne fosse bisogno, come l’intervento di Maria Santissima ed il ricorrere al Suo soccorso, sia essenziale per la conversione a Gesù Cristo. La storia si conclude con un sentito invito rivolto ai giovani… Buona lettura

§§§

Cara Veronica,

ho 35 anni e sono da poco un Alleato dell’Eucarestia. Avendo appreso dell’esistenza della vostra rubrica sulle storie di conversione desidero condividere con voi la mia testimonianza.

Sono cresciuto in una famiglia molto lontana dalla Fede, ma fortunatamente, forse più per motivi di consuetudine che per altro, i miei genitori mi hanno permesso i primi Sacramenti, ma ricevuto il Sacramento della Cresima, come nella vita di molti, la mia strada si è allontanata da quella del Signore.

Ho avuto una figura paterna molto assente dalla mia vita, per motivi lavorativi e il vuoto affettivo derivante mi ha spinto a colmare quel bisogno di sicurezza in ambiti anche piuttosto pericolosi, se li considero oggi, col senno del poi.

In età adolescenziale iniziai a frequentare il giro del tifo da stadio organizzato della mia città e nell’arco di pochi anni ero diventato il “capo”: mi occupavo io di tutto, con tanto di trasferte per l’Italia, con amici, più o meno simpatici, più o meno delinquenti, con i quali facevamo spesso cose che ad oggi mi vergogno anche a raccontare.

Basta dire che nonostante fossi molto giovane, avevo già qualche amico morto di overdose o finito in carcere, e spesso la vita era molto preoccupante per i guai che combinavamo.

Dopo 10 anni di “stadio”, arrivato ai 25 anni, iniziai ad annoiarmi di spendere energie per la causa calcistica, ed essendo stato un tipo sempre molto curioso, dopo aver “congedato” gli amici di mille avventure, iniziai a cercare di comprendere come “girava il mondo”.

Le provai tutte! Passai dalle esperienze politiche a quelle esoteriche fino ad imbattermi con un tale che affermando di essere un Templare, ci invitava a cercare il contatto con gli extraterrestri. Si faceva aiutare da un tipo che chiamavano “maestro”, che poi capimmo essere un massone. La volta che fecero una preghiera dove invocavano appunto gli extraterrestri, ricordo che morivo di terrore. Fu quella sensazione di paura che mi salvò, per cui declinai l’invito quando mi offrirono un ruolo “societario” , anche perché ebbi la sensazione che in qualche modo avrei perso la libertà. Ero nato libero e volevo morire libero.

Provai allora con la politica. In quel mondo avrei potuto sentirmi utile in qualche maniera, ma non funzionava nemmeno lì ! Gli ostacoli erano molteplici e poi finiva tutto con un nulla di fatto e tanta ipocrisia. Colui che era capopartito adesso siede in europarlamento, essendosi venduto a coloro che giurava di disprezzare.

Avevo una ragazza, ero già alla seconda convivenza e la mia vita si alternava tra lavoro, casa e sbronze al bar con gli amici. Sbronze che facevano dimenticare tutta la fatica e lo stress accumulato a causa dello sfruttamento lavorativo.

All’improvviso scoppia la pandemia, impongono il lockdown e tutto ciò che ben conosciamo.

Incredibilmente, dopo il primo lockdown, ricevo tra i tanti un messaggio, forse su Telegram, che parlava di un libro dal titolo: “Profezie degli ultimi tempi”, di J.N.S.R. , una mistica francese che ci ha lasciati nel 2004. Libro che prevedeva delle vaccinazioni forzate di massa.

All’epoca non si parlava ancora di vaccini e ciò con cui venivamo terrorizzati erano solo i numeri dei morti narrati dalla televisione e il suono delle sirene spiegate che si udivano dalle finestre .

Non avevo fede, ma tra la curiosità e lo scetticismo sulla questione, decisi comunque di acquistare il libro, che mi sarebbe arrivato il giorno seguente. Forse non ricordavo nemmeno cosa fosse la religione cattolica, ero completamente ignorante in materia, mai avevo speso un secondo della mia vita per dedicarmi all’argomento, ma ricordo altrettanto bene di quanto fossi bravissimo, però, a criticare i credenti e a burlarmi di loro.

Nella notte precedente l’arrivo di questo libretto, non so cosa successe.

Mentre dormivo, ho iniziato ad avvertire un grande senso di stupore e di contentezza dentro di me, fino a ridere come si suol dire “a crepapelle”, arrivando addirittura ad avere crampi allo stomaco, ma neanche oggi ho memoria di cosa possa aver sognato, per arrivare a ridere in quel modo.

Il giorno dell’arrivo del libro, al mio risveglio, la mia ex convivente, che aveva passato la notte accanto a me, mi chiese se per caso avessi utilizzato il telefono durante la nottata, perché aveva sentito che ridevo. Anche a lei raccontai della strana esperienza e descrissi quel senso di benessere, che ancora mi portavo dentro, per la splendida esperienza onirica, quasi paradisiaca.

Il libro arrivò e me lo divorai in poco tempo, forse 3-4 ore. Sì, c’era scritto della vaccinazione futura, ma quello che rapi’ la mia attenzione e la mia coscienza furono le avvertenze che Dio, in quel libro, faceva all’uomo.

Quel senso di stupore e meraviglia, provato nella nottata prima, poi nell’arco della mezza giornata a seguito della lettura del libro, diventò un esame di coscienza a tutto tondo.

Considerai con profondità ciò che avevo fatto e non fatto in vita mia. Quanto c’era stato di buono e quanto no, confrontandola con tutti i moniti con cui Dio riprendeva l’uomo per essersi così tanto e per così lungo tempo, allontanato da Lui.

Mi sentivo profondamente triste, perché ero certo di aver camminato troppo a lungo anch’io su una strada sbagliata, ma non sapevo bene dove sarebbe stato opportuno dirigermi.

Così, forse con un po’ di tensione, ma con una gran voglia di andare a fondo alla questione, iniziai a cercare informazioni su Gesù Cristo e sulla Chiesa.

Mai avrei potuto immaginare che sarebbe stato un calvario!

Ho trovato di tutto: milioni di teorie e di ipotesi, blasfeme o meno, che per un neofita risulta sconvolgente, perché poteva esser buono tutto e il contrario di tutto!

Fortissima dunque fu la resistenza a tornare in Chiesa. E non solo per questa confusione teorica, ma principalmente per il pessimo esempio di chi si ostina a dichiararsi paladino di verità e giustizia, che però, anche sicuramente mosso da buona intenzione, allontana i fedeli dalla Messa, dai Sacramenti e dai Comandamenti, anziché avvicinarli ai mezzi della salvezza.

Ma che le vie del Signore sono infinite, ho avuto modo di apprenderlo e ve lo confermo con questo fatto: una notte, in sogno mi appare l’immagine del Sacro Volto di Gesù ed un’ Ostia.

Ancora non avevo ripreso a frequentare la chiesa e ricordavo sì, che c’era anche la Comunione, ma non sapevo assolutamente cosa fosse, ma per istinto, dopo quella visione, iniziai a PREGARE.

Una notte, mentre la mia ex dormiva, io ero lì che cominciai a recitare tante di quelle Ave Maria, anche per trovare la forza di affrontare quel momento terribile che fu l’inizio della vaccinazione forzata, con doppia pressioni proveniente sia dall’ambito lavorativo, che dal mondo esterno.

Quella notte, con tutte quelle Ave Maria, il mio processo di conversione era iniziato.

Era il periodo in cui facevamo tamponi per poter lavorare. Era obbligatorio farne uno ogni due giorni, quindi per lavorare 5 giorni, ben tre tamponi settimanali erano necessari e fu una cosa straziante, ma posso testimoniare che spesso, quando il mio pensiero si rivolgeva a Dio e al Cielo, capitava che i miei occhi incontrassero in volo delle colombe bianche…non so bene il significato di questo fatto, ma ricordo che solo in Dio cominciai a trovare conforto.

Ero molto combattuto. Dovevo rinnegare tutta la mia vita per iniziare un cammino nuovo? Non sapevo cosa fare, ma la soluzione giunse da sé: la mia ex convivente, volle rompere con me, perché diceva che ero cambiato e che non mi riconosceva più. Mi bestemmiò anche in faccia, quando le confidai di aver iniziato a credere in Gesù Cristo. Sei anni di storia risolti con un: “non ti amo più. Sei cambiato”.

Tornato alla mia abitazione, iniziai ad affidarmi completamente al Signore e a pregare con più perseveranza. Iniziai a conoscere bene il Rosario e ogni tanto, da curiosone, andavo in un santuario mariano sito nelle vicinanze di casa mia, rimanendo estasiato da tutti gli ex voto per Grazie ricevute nel corso dei tempi.

Una mattina, forse era una domenica, andai nel bosco – abito in campagna – a pregare e prima della preghiera provai a chiedere nel mio intimo cosa avrei dovuto farne della mia vita.

Finito il rosario, arrivò la risposta.

Squillò una notifica sul mio telefonino ed era un messaggio di una donna che oggi è diventata mia moglie.

Con lei sono stato più astuto. Fin da subito le dissi che pregavo tutti i giorni e che almeno una mezz’ora giornaliera la riservavo per questo scopo.

Ripresi a frequentare la Messa, e ricordo bene che, quando sono uscito dal confessionale la prima volta, dopo così tanto tempo che non lo facevo , mi si era di nuovo presentata quella gioia e quel senso di benessere, che avevo sperimentato la notte prima che arrivasse il famoso libro.

Ad oggi, sono un cattolico praticante: Messa, Sacramenti e Adorazione non mancano mai.

Tutti i giorni rendo grazie a Dio e spero che tutti si accorgano della chiamata che il Signore ci offre continuamente.

Ho imparato a vivere col cuore pieno d’ amore, perché quello appartiene a Gesù e come usciamo da esso, rischiamo di avventurarci per il mondo e di rimanere sbandati e insaziati.

Che in questi tempi bui, la mia testimonianza possa esser d’aiuto a chi non sa come muoversi, soprattutto ai giovani deviati, da chi dovrebbe condurli all’ovile, per le vie pericolose dell’inganno. Riavvicinatevi ai sacramenti, giovani! Non ascoltate nessuno che si distacchi dalla Parola e dalla Volontà di Dio!

Ho imparato che nonostante tutto, nonostante le polemiche, nonostante le guerre interne alla chiesa, nonostante questo mondo ecclesiastico ci faccia sempre più vergognare di farne parte, se vogliamo provare a raddrizzare le cose in noi stessi e intorno a noi non possiamo permetterci di vivere lontani dalla Grazia di Dio.

Extra ecclesiam, nulla salus

Siano lodati Gesù e Maria ora e sempre.

Lettera firmata dalla Toscana

5 febbraio 2025

***