La Deportazione da Gaza e i Rapporti di Trump con il Mondo Si0nista USA. MEM, Times of Israel, ZOA, Israel Heritage.

All’inizio della guerra a Gaza, il primo ministro Benjamin Netanyahu chiese al presidente degli Stati Uniti Joe Biden se poteva fare pressione sull’Egitto affinché accettasse una parte della popolazione della Striscia nel suo territorio per tutta la durata del conflitto, ha riferito giovedì il Washington Post.

Secondo il rapporto, senza citare fonti, Biden ha detto a Netanyahu che il Cairo non considera questa un’opzione.

Il rapporto, tuttavia, citava anche un funzionario israeliano non identificato che negava apertamente che la richiesta fosse stata fatta. “L’affermazione che Israele stia cercando di cacciare i cittadini di Gaza e di farli entrare in Egitto è falsa”, ha detto il funzionario.

All’inizio di questo mese Axios ha riferito che l’Egitto ha avvertito Israele e gli Stati Uniti di non permettere una situazione in cui i palestinesi sfollati fuggono dalla Striscia nella penisola del Sinai. Tale eventualità potrebbe causare una “rottura” nelle relazioni tra Egitto e Israele, si dice che Cairo abbia avvertito.

Secondo il rapporto Axios, la preoccupazione dell’Egitto era che, con l’espansione dell’operazione delle IDF, Israele avrebbe “spinto i palestinesi da Gaza verso l’Egitto, senza consentire loro di tornare dopo la guerra”.

La richiesta segnalata da Netanyahu, secondo il Washington Post, sottolinea “le forti differenze tra Stati Uniti e Israele su cosa dovrebbe accadere a Gaza nel breve e nel lungo termine dopo che Israele avrà completato la sua campagna militare lì”.

Un’immagine scattata nel sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza, il 21 dicembre 2023, mostra il fumo che si alza in seguito agli attacchi aerei delle IDF. (JACK GUEZ / AFP)

La guerra è scoppiata tra Israele e Hamas dopo il massacro del 7 ottobre, in cui circa 3.000 terroristi hanno attraversato il confine dalla Striscia di Gaza via terra, aria e mare, uccidendo circa 1.200 persone e catturando oltre 240 ostaggi di tutte le età, sotto la copertura di una valanga di migliaia di razzi lanciati contro città e paesi israeliani.

In risposta, Israele ha giurato di eliminare Hamas e ha lanciato un attacco su larga scala mirato a distruggere le capacità militari e di governo del gruppo terroristico. Il ministero della salute di Gaza, gestito da Hamas, afferma che più di 20.000 persone sono state uccise nella Striscia durante la guerra, sebbene questa cifra non possa essere verificata, mentre Israele afferma di aver ucciso circa 8.000 operativi di Hamas.

Mentre aumenta la pressione internazionale affinché Israele concluda la campagna, gli Stati Uniti hanno spinto affinché un’Autorità Nazionale Palestinese “rinnovata” assuma il controllo di Gaza qualora Israele rimuova con successo il gruppo terroristico Hamas dal potere lì, affermando al contempo che l’Autorità Nazionale Palestinese deve sottoporsi a riforme anticorruzione e adottare misure per promuovere la libera espressione e coinvolgere la società civile.

“L’Autorità Nazionale Palestinese ha bisogno di essere rinnovata e rivitalizzata, ha bisogno di essere aggiornata in termini di metodo di governo, di rappresentanza del popolo palestinese”, ha affermato la scorsa settimana il Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, aggiungendo: “Ciò richiederà molto lavoro da parte di tutti coloro che sono impegnati nell’Autorità Nazionale Palestinese, a partire dal presidente, Mahmoud Abbas”.

Netanyahu ha dichiarato che l’Autorità Nazionale Palestinese non è idonea ad assumere il controllo della Striscia, citando il suo rifiuto di condannare il terrorismo di Hamas e i suoi continui pagamenti alle famiglie dei terroristi palestinesi incarcerati e degli aggressori uccisi.

Il Washington Post ha citato Martin Indyk, che ha rappresentato gli Stati Uniti nei falliti colloqui di pace israelo-palestinesi sotto l’ex presidente americano Barack Obama, affermando che l’Autorità Nazionale Palestinese è l’unica vera opzione per una soluzione “sotto il governo palestinese in un modo che colleghi la governance in Cisgiordania con Gaza”.

Tuttavia, il veterano diplomatico statunitense ha detto che Netanyahu “respinge questa idea a priori, perché i suoi partner della coalizione sono intenzionati a sbarazzarsi dell’Autorità Nazionale Palestinese. Vogliono annettere la Cisgiordania piuttosto che farla governare lì dall’Autorità Nazionale Palestinese, quindi non vogliono che venga resuscitata tramite un nuovo ruolo nel governo di Gaza”.

FILE – Da sinistra a destra: il primo ministro Benjamin Netanyahu, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas durante un incontro trilaterale a New York, 22 settembre 2009 (Avi Ohayon/GPO/Flash90)

La scorsa settimana, Netanyahu ha dichiarato di essere “orgoglioso” di aver impedito la creazione di uno stato palestinese e di essersi preso il merito di aver “frenato” il processo di pace di Oslo, ribadendo la sua opposizione all’Autorità Nazionale Palestinese che prende il controllo di Gaza dopo la fine della guerra con Hamas.

Sono giustificate le preoccupazioni degli egiziani circa un possibile piano sostenuto da Trump di trasferire i palestinesi da Gaza all’Egitto , in particolare nel Sinai, dopo la guerra genocida di Israele contro Gaza?

La risposta è semplice: sì, come rivelano i documenti britannici.

I documenti rinvenuti negli Archivi nazionali britannici confermano che Israele sviluppò un piano segreto più di cinquant’anni fa per deportare migliaia di rifugiati palestinesi da Gaza al Sinai settentrionale, nel nord-est dell’Egitto.

I documenti indicano inoltre che sia gli Stati Uniti sia il Regno Unito erano a conoscenza del piano di Israele, ma hanno scelto di non intervenire.

Dopo che l’esercito israeliano occupò Gaza, insieme alla Cisgiordania, Gerusalemme Est e le alture del Golan siriane, nella guerra del giugno 1967 , la piccola enclave divenne una grande preoccupazione per la sicurezza di Israele. I suoi affollati campi profughi divennero focolai di resistenza armata all’occupazione. Da lì, furono lanciate operazioni di resistenza contro le forze occupanti e i loro collaboratori.

Il Regno Unito ha stimato che quando Israele occupò Gaza, nell’enclave vivevano 200.000 rifugiati provenienti da altre zone della Palestina, assistiti dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), e altri 150.000 erano abitanti palestinesi indigeni della Striscia.

I rapporti britannici affermavano che Gaza non era “economicamente sostenibile a causa dei problemi di sicurezza e sociali creati dalla vita nei campi e dalle attività di guerriglia che causavano un numero crescente di vittime”.

Il piano di Trump per lo sfollamento di Gaza, “estremamente serio”, è fondamentalmente una nuova Nakba

Inoltre, questi rapporti stimano che nel periodo compreso tra il 1968 e il 1971 siano stati uccisi 240 combattenti arabi e palestinesi e altri 878 siano rimasti feriti, mentre a Gaza siano stati uccisi 43 soldati israeliani e 336 feriti.

La Lega Araba ha quindi annunciato la sua insistenza nel porre fine alle attività israeliane contro i rifugiati palestinesi a Gaza e ha deciso di “adottare misure arabe congiunte per sostenere la resistenza nella Striscia”.

La Gran Bretagna era preoccupata per la situazione nei territori palestinesi occupati, in particolare a Gaza. In risposta alle domande parlamentari, il governo britannico ha detto alla Camera dei Comuni che stava tenendo “molto d’occhio” gli sviluppi nella Striscia, aggiungendo: “Stiamo osservando le recenti mosse israeliane con particolare interesse e, naturalmente, vediamo con preoccupazione qualsiasi azione delle autorità israeliane che potrebbe influire negativamente sul benessere e sul morale della popolazione di rifugiati arabi [palestinesi] nell’area”.

Nel frattempo, l’ambasciata britannica a Tel Aviv monitorava le azioni israeliane volte a spostare migliaia di palestinesi a El-Arish, situata nel nord della penisola egiziana del Sinai, a circa 54 chilometri dal confine tra Gaza e l’Egitto.

Secondo quanto riportato dall’ambasciata, il piano prevedeva il “trasferimento forzato” dei palestinesi in Egitto o in altri territori israeliani, nel tentativo di ridurre l’intensità delle operazioni di resistenza contro l’occupazione e i problemi di sicurezza che l’autorità di occupazione deve affrontare nella Striscia.

Nel gennaio 1971, Ernest John Ward Barnes, ambasciatore britannico a Tel Aviv, informò il suo governo delle azioni israeliane volte a trasferire i palestinesi da Gaza a El-Arish. “L’unica azione israeliana discutibile dal punto di vista del diritto internazionale sembra essere il reinsediamento di alcuni rifugiati di Gaza in territorio egiziano a El Arish”, affermò Barnes in un dispaccio al suo capo al Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

Nello stesso dispaccio, l’ambasciatore ha riferito che gli americani erano a conoscenza delle azioni israeliane ma non erano disposti a sollevare la questione con gli israeliani. “Sappiamo che l’ambasciata americana qui condivide ampiamente l’analisi di cui sopra e ha raccomandato a Washington di non sollevare le azioni israeliane a Gaza con il governo israeliano in alcun modo ufficiale”, ha affermato Barnes.

Otto mesi dopo, in un rapporto speciale su Gaza, l’ambasciatore informò il suo ministro della questione del trasferimento, ritenendo che gli israeliani “si fossero esposti alle critiche perché stavano calpestando le convenienze legali e creando fatti”. Egli considerava il reinsediamento dei rifugiati di Gaza a El-Arish in Egitto come “un tipico esempio di insensibilità all’opinione internazionale”.

All’inizio di settembre del 1971, il governo israeliano confidò agli inglesi che esisteva un piano segreto per deportare i palestinesi da Gaza in altre zone, in particolare a El-Arish.

L’allora ministro israeliano dei trasporti e delle comunicazioni Shimon Peres , che in seguito divenne leader del partito laburista, ministro della difesa e degli esteri, primo ministro e presidente di Israele, disse al consigliere politico dell’ambasciata britannica a Tel Aviv che “è tempo che Israele faccia di più nella Striscia di Gaza e meno in Cisgiordania”.

In un rapporto sull’incontro, l’ambasciata ha affermato che Peres, responsabile della gestione dei territori occupati, ha rivelato che c’era un comitato ministeriale che stava esaminando la situazione a Gaza. Ha aggiunto che le raccomandazioni del comitato “non saranno pubblicate né ci sarà alcun annuncio drammatico di una nuova politica”, confermando che c’era “un accordo nel gabinetto su un approccio fresco e a lungo termine al problema dei rifugiati” a Gaza.

Il rapporto aggiunge che Peres “ritiene che tale approccio porterà a un cambiamento della situazione entro un anno circa”.

Per giustificare la segretezza che circonda la nuova politica, Peres ha affermato che annunciarla “non farà altro che fornire munizioni ai nemici di Israele”.

Alla domanda se “molte persone saranno trasferite per ripristinare la pace e la vivibilità a Gaza”, Peres ha detto che “circa un terzo della popolazione del campo sarà reinsediata altrove nella Striscia o al di fuori di essa”. Ha sottolineato la convinzione di Israele che “c’è la necessità di ridurre forse la popolazione totale di circa 100.000 persone”.

Peres espresse “la speranza di trasferire circa 10.000 famiglie in Cisgiordania e un numero minore in Israele”, ma informò gli inglesi che lo spostamento in Cisgiordania e nelle terre di Israele “comporta problemi pratici come costi elevati”.

Il diplomatico britannico ha detto ai suoi superiori a Londra che “la maggior parte delle persone colpite sono, di fatto, contente di trovare un alloggio alternativo migliore con il risarcimento che hanno ricevuto quando le loro capanne sono state rimosse”.

El-Arish faceva parte della “nuova politica” di Israele. Peres ha sottolineato che i rifugiati interessati si sono anche accontentati di “accettare appartamenti di alta qualità costruiti dagli egiziani a El Arish, dove possono avere una residenza semi-permanente”.

Il diplomatico britannico chiese al funzionario israeliano: El-Arish era ora considerata un’estensione della Striscia di Gaza?

Un documento che mostra il piano israeliano di trasferimento

“L’utilizzo di alloggi vacanti è stata una decisione puramente pratica”, ha risposto, sostenendo che “non intendeva pregiudicare i termini di un accordo di pace”.

In una valutazione separata delle informazioni riservate di Peres, l’ambasciatore britannico in Israele ha osservato che gli israeliani ritengono che qualsiasi soluzione permanente ai problemi della Striscia di Gaza “debba includere la riabilitazione di una parte della popolazione al di fuori dei suoi attuali confini”.

La nuova politica, ha spiegato, include l’insediamento dei palestinesi nella penisola del Sinai settentrionale in Egitto, ma ha affermato che “il governo israeliano rischia di dover affrontare critiche, ma i risultati pratici sono più importanti” per Israele.

In un rapporto sull’argomento, ME Pike, capo del Dipartimento del Vicino Oriente presso il Foreign Office, ha affermato che “sono state prese misure drastiche per ridurre le dimensioni dei campi profughi e aprirli. Ciò significa rimuovere con la forza i rifugiati dalle loro attuali case, o meglio dalle loro capanne, per essere più precisi, ed evacuarli a El Arish in territorio egiziano”.

“Sembra che ora sia in corso un programma di reinsediamento più ambizioso”, ha aggiunto.

Un mese dopo, l’esercito israeliano, in un incontro ufficiale, informò alcuni addetti militari stranieri di ulteriori dettagli sul piano di deportazione dei palestinesi da Gaza.

Durante l’incontro, il generale di brigata Shlomo Gazit, coordinatore delle attività nei territori amministrati (occupati), ha affermato che il suo esercito non distrugge le case palestinesi a Gaza “a meno che non ci siano alloggi alternativi”, aggiungendo che l’operazione era “limitata dalla quantità di alloggi alternativi disponibili a Gaza, incluso El Arish”.

Il generale israeliano ha detto agli addetti militari in visita che 700 delle famiglie palestinesi le cui case sono state distrutte dall’esercito israeliano a Gaza hanno trovato una sistemazione alternativa grazie ai propri sforzi. “I rimanenti sono stati rialloggiati nella Striscia di Gaza o a El Arish”, ha aggiunto Gazit.

Secondo un rapporto del colonnello PG H-Harwood, addetto dell’aeronautica militare britannica, sull’incontro, Gazit spiegò che “le case di El Arish furono scelte perché era l’unico posto con una fornitura prontamente disponibile di case vuote in buono stato di manutenzione”.

Rispondendo alla domanda di H-Harwood, il funzionario militare israeliano ha affermato che le case disponibili “erano precedentemente di proprietà di ufficiali egiziani”.

Questa situazione sembrava in contrasto, dal punto di vista britannico, con tre principi che erano stati annunciati dal generale Moshe Dayan, ministro della difesa israeliano, che avevano garantito il controllo sui territori occupati dopo la guerra del 1967. Questi principi erano: una presenza militare minima, un minimo di interferenza nella normale vita civile e un massimo di contatto o ponti aperti con Israele e il resto del mondo arabo.

L’ambasciatore Barnes, in un rapporto completo, ha avvertito che le sue informazioni indicavano che l’UNRWA “prevede che Israele ricorrerà alla soluzione della deportazione”, sottolineando che l’agenzia “comprende il problema di sicurezza israeliano”, ma “non può accettare il trasferimento forzato dei rifugiati dalle loro case, né la loro evacuazione, anche temporanea, a El Arish in Egitto”.

Nella sua valutazione del piano segreto israeliano, la Near East Administration ha avvertito che “qualunque siano le giustificazioni israeliane per questa politica di vasta portata, non possiamo fare a meno di pensare che gli israeliani sottovalutino la portata della rabbia che questa dottrina [israeliana] di creare fatti sul campo susciterà nel mondo arabo e alle Nazioni Unite”.

I documenti non indicano se gli Stati Uniti o il Regno Unito abbiano comunicato con l’Egitto in merito al piano israeliano.

ZOA onora Trump e saluta il migliore amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca L’ex presidente sollecita un maggiore sostegno a Israele, anche tra gli ebrei americani. Erica Robinson L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riceve la medaglia d’oro Theodor Herzl al gala per il 125° anniversario della Zionist Organization of America a New York City, il 13 novembre 2022. Credito: ZOA.