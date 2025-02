Il Tragitto Apofatico. Il Matto.

§§§

IL TRAGITTO APOFATICO

L’etimo dice che “tragitto” viene dal latino classico traicere e dal latino tardo traiectare formati da trans cioè “oltre” e da iacere/iectare ossia “gettare”. Perciò il “tragitto” può associarsi al “giavellotto”, dal latino jaculum ossia “dardo” da iacere/iectare ossia “gettare”, “lanciare”, da cui anche “giaculatoria”, breve e intensa preghiera appunto lanciata verso il Cielo. Tragitto può associarsi anche a mittere ossia “mandare”, come recita la formula conclusiva della Messa: «ite missa est» ovvero «andate – l’Offerta – è mandata» (e non lo scialbo e insignificante “la Messa è finita”!), sicché si potrebbe dire che la Messa – la Missa – è la Giaculatoria per eccellenza, e che parteciparvi significa avere parte nel mandare – mittere – l’Offerta Sacra.

Nel tragitto può vedersi l’apofasi, cioè il percorso della coscienza che nega tutti i suoi contenuti gettandosi/lanciandosi oltre di essi, ovvero oltre tutto ciò che costituisce le forme in cui è costretta.

Arthur Schopenhauer:

«Cinque minuti dopo la tua nascita, decideranno il tuo nome, la tua nazionalità, la tua religione e la tua tribù, e tu passerai il resto della tua vita sorridendo a difendere cose che non hai scelto».

Così, l’apofasi consiste in una vera e propria dis-informazione – e dis-infestazione – della coscienza, un esodo dalle forme, un abbandono per il quale essa riacquista la sua vuota e pura essenzialità del tutto indipendente da qualsiasi forma, cioè da qualsiasi contenuto, giacchè essendo essa senza forma, ogni forma che la occupa costituisce un contenuto. La forma mentis è infatti un peso circoscrittivo in quanto agglomerato di forme, ossia di in-formazioni. La vuota e pura essenzialità della coscienza è quella appena uscita dalle mani del Creatore, e che è estaticamente ignorante, pre-culturale e addirittura pre-simbolica e pre-mitica, in quanto libera da ogni forma inculcata o acquisita, la quale, in ogni caso, costituisce una inter-mediazione e quindi pone una distanza tra la Coscienza e il Creatore che è l’Assoluto, o, secondo Dionigi Aeropagita, la «Causa perfetta e unitaria di tutte le cose». A tal riguardo occorre tenere presente che il tragitto apofatico non consiste soltanto nella negazione di ogni affermazione (cioè della forma mentis), bensì anche nella negazione della negazione, come appunto precisa l’Aeropagita:

«La causa perfetta ed unitaria di tutte le cose è al di sopra di ogni affermazione; e l’eccellenza di colui che è assolutamente staccato da tutto e al di sopra di tutto è superiore ad ogni negazione».

Di fatto, la sola negazione di ogni affermazione mantiene ancora la coscienza nella dicotomia, poiché la negazione di ogni affermazione, e quindi la contrapposizione che ne deriva, costituiscono ancora un contenuto, una forma duale che occupa la coscienza e ne compromette l’essenziale esser una vuota e pura, ragion per cui il tragitto apofatico ha da compiersi anche negando la negazione, processo incomprensibile senza la prassi paziente e costante dell’abnegazione, cioè dell’apofasi, da ciò conseguendone che ha da essere trasceso anche il dualismo antagonista vizio > < virtù.

Lo Jaculator

Lo Jaculator, cioè il lanciatore del giavellotto, personifica chi intraprende il tragitto apofatico lanciando la propria coscienza appuntita, ovvero concentrata, verso … nessun oggetto, cioè verso il Cielo, attraverso pianeti, stelle, sistemi solari e galassie, con una tensione fiduciosa e inflessibile verso l’Invisibile Ineffabile che si trova oltre la costellazione in verità assai ridotta, per quanto forbita, della forma mentis, verso «quella fine e preziosissima parte de l’anima che è deitade» di cui dice il Poeta. Si tratta di un penetrare attraverso tutte le forme, cioè tutti i pensieri e tutte le immagini, per lasciarle dietro di sé (non distruggendole bensì superandole a mezzo distacco) ed elevarsi estaticamente verso la Causa Suprema che è il Silenzio, il Nulla gravido del Tutto, la Presenza dell’Assenza, l’Assenza della Presenza.

Zhuangzi:

«Dimentica gli anni, dimentica le distinzioni. Salta nell’infinito e rendilo la tua casa».

Il salto nell’Infinito! È questo l’atto eroico in cui s’impegna lo Jaculator e che spaventa i timidi desiderosi d’Infinito, coloro che amano Dio a patto che sia alla loro portata, coloro che non possono fare a meno di una dottrina che parla “di” Dio e perciò non è Dio, non è l’Infinito, bensì una descrizione, un’indicazione, una formalizzazione, al fine una limitazione di Esso che è l’Illimitato, l’Assoluto che nessuna formulazione può ingabbiare. Non per nulla lo Spirito Santo è raffigurato in una colomba, e la colomba non sta in gabbia, bensì vola «dove vuole», non condizionata nemmeno da un diluvio!

Va da sé che lo Jaculator ha da essere un atleta, dal greco antico âthlos, cioè lotta, competizione. Pertanto, in senso ascetico l’atleta è colui che s’impegna nel superare se stesso, precisamente il fittizio se stesso che s’identifica con l’agglomerato della forma mentis, la quale, come già osservato, è un peso che impedisce l’innalzarsi in volo verso l’Oltre, una terra angusta filospinata che impedisce l’esodo. È quindi chiaro come il tragitto apofatico richieda un perseverante e lungo exercitium, e ciò quanto più la forma mentis è complessa e radicata, con ciò costituendo un vero e proprio muro tra la Coscienza individuale e la Coscienza universale, ossia tra l’Anima e Dio.

Luigi Pirandello:

«Perché nulla è più complicato della sincerità. Fingiamo tutti spontaneamente, non tanto innanzi agli altri, quanto innanzi a noi stessi; crediamo sempre di noi quello che ci piace credere, e ci vediamo non quali siamo in realtà, ma quali presumiano d’essere secondo la costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi».

La sincerità, l’esser sinceri, cioè sine ceris: senza cera, senza trucco, senza maschera, senza «la costruzione ideale che ci siamo fatta di noi stessi», la quale in nessun modo può prescindere dall’agglomerato della forma mentis quale che sia, che lo Jaculator attraversa e oltrepassa col suo slancio, abbandonando la zavorra del suo sé fittizio.

Sciogliersi e rilegarsi

È da precisare che il tragitto apofatico non può prolungarsi indefinitamente, e come ogni atleta anche lo Jaculator ha da osservare delle pause per occuparsi delle vicende terrene che lo impegnano nel tempo e nello spazio. In altri termini, allo sciogliersi dalle vicende terrene ha da seguire il rilegarsi ad esse, ogni volta, però, nella sempre più salda consapevolezza di ritrovarsi nel mondo delle forme, il quale, nel migliore dei casi, è inter-mediario e quindi relativo. Infatti, gli è che l’Assoluto, pur senza ignorarlo, trascende (e vivifica) il relativo, e l’Infinito, pur senza ignorarla, trascende (e vivifica) ogni finitezza, cioè ogni forma. L’etericità dell’Infinito, pur trascendendole, si accompagna alle molteplici forme. In altri termini, lo Jaculator abbandona la Terra per proiettarsi in Cielo, donde ritorna sulla Terra con sguardo rinnovato «sicut in caelo et in terra», guarito dalla cispa terragna grazie al Collirio che Lassù viene somministrato dalla Divina Farmacia.

Agostino:

«Così fece la Sapienza di Dio quando volle curare l’uomo: per guarirlo gli offrì se stessa e divenne medico e medicina»

Lucio Anneo Seneca:

«È importante sapersi ritirare in se stessi: un eccessivo contatto con gli altri, spesso così dissimili da noi, disturba il nostro ordine interiore, riaccende passioni assopite, inasprisce tutto che nell’animo vi è di debole o di non ancora perfettaete guarito. Vanno opportunamente alternate le due dimensioni della solitudine e della socialità: la prima ci farà provare nostalgia dei nostri simili, l’altra di noi stessi; in questo modo, l’una sarà proficuo rimedio dell’altra. La solitudine guarirà l’avversione alla folla, la folla cancellerà il tedio della solitudine».

Si conclude illustrando il tragitto apofatico e quindi l’impegno dello Jaculator con un’ulteriore brano di Dionigi Aeropagita – sicuramente Matto pure lui – che immediatamente precede quello citato sopra; un brano indubbiamente apofatico anch’esso, che fa piazza pulita di ogni esegesi ed elucubrazione, demolendo la ben misera stampella del pensiero che zoppica su se stesso. Direi che costotuisce uno scarnificante brano … zen!

«Procedendo quindi nella nostra ascesa diciamo che [la causa universale] non è né anima, né intelligenza, e non possiede né immaginazione, né opinione, né parola, né pensiero; che essa stessa non è né parola, né pensiero; e che non è oggetto né di discorso, né di pensiero. Non è né numero, né ordine, né grandezza, né piccolezza, né uguaglianza, né disuguaglianza, né somiglianza, né dissomiglianza; non sta ferma, né si muove, né rimane quieta, né possiede una forza, né è una forza; non è luce; non vive e non è vita; non è né essenza, né eternità, né tempo; non ammette neanche un contatto intellegibile; non è né scienza, né verità, né regno, né sapienza; non è né uno, né unità, né divinità, né bontà, non è neppure spirito, per quanto ne sappiamo; non è né figliolanza, né paternità, né qualcuna delle cose che possono essere conosciute da noi o da qualche altro essere; non è nessuno dei non-esseri e nessuno degli esseri, né gli esseri la conoscono in quanto esiste; e neppure essa conosce gli esseri in quanto esseri. A proposito di essa, non esistono né discorsi, né nomi, né conoscenza; non è né tenebra, né luce; né errore, né verità; non esistono affatto, a proposito di essa, né affermazioni, né negazioni: quando facciamo delle affermazioni o delle negazioni [a proposito delle realtà che vengono] dopo di essa, noi non l’affermiamo, né la neghiamo».

§§§

