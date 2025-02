El suero anti-Covid no funciona. Un sexto estudio entre pares lo confirma. Courageous Discourse

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ponemos a vuestra disposición este artículo publicado por Courageous Discourse, a quien agradecemos por su cortesía. Disfruten la lectura y divulguen.

§§§

ÚLTIMA HORA – Un sexto estudio confirma la ineficacia de las inyecciones de ARNm para el COVID-19

Ha llegado el momento de retirar inmediatamente de los mercados mundiales estas inyecciones genéticas que favorecen las infecciones.

por Nicolas Hulscher, MPH

El estudio está titulado como Efficacia dei vaccini XBB.1.5 COVID-19 2023-2024 nel follow-up a lungo termine: un’emulazione di sperimentazione mirata [Eficacia de las vacunas contra el COVID-19 XBB.1.5 2023-2024 en el seguimiento a largo plazo: una emulación de ensayos dirigidos], fue publicado hoy en Annals of Internal Medicine:

Resumen

Fondo:

En septiembre de 2023 se introdujeron las vacunas monovalentes contra el COVID-19 dirigidas a la variante ómicron XBB.1.5. En ausencia de ensayos clínicos aleatorizados que demuestren eficacia, se necesita información real sobre la eficacia de la vacuna (EV).

Objetivo:

Para determinar el VE XBB.1.5 del COVID-19 y en qué medida disminuye con el tiempo.

Proyecto:

Emulación de la prueba de destino.

Colocación:

Administración de Salud de los Veteranos de Estados Unidos

Participantes:

I destinatari idonei del vaccino XBB.1.5 sono stati abbinati 1:1 a persone non vaccinate in 7 studi sequenziali bisettimanali con arruolamento dal 2 ottobre 2023 al 3 gennaio 2024.

Intervención:

Vacunación XBB.1.5 contra la COVID-19 en comparación con ninguna vacunación XBB.1.5.

Medidas:

Los resultados se determinaron hasta el 10 de mayo de 2024 e incluyeron cualquier resultado positivo en una prueba de SARS-CoV-2 desde el día 10 después de la fecha índice coincidente, la hospitalización posterior dentro de 1 día antes o 10 días después del resultado positivo, o la muerte dentro de los 30 días posteriores al resultado positivo. La eficacia de la vacuna se estimó en 100 × (cociente de riesgo de 1).

Resultados:

Los participantes (91,3% hombres; edad promedio, 69,9 años) incluyeron a 587.137 parejas de personas vacunadas y no vacunadas en pareja. Durante un seguimiento promedio de 176 días (rango, 118-211 días), la efectividad de la vacuna fue del -3,26 % (IC del 95 %, -6,78 % a -0,22 %) contra la infección documentada por SARS-CoV-2, del 16,64 % (IC, 6,47 % a 25,77 %) contra la hospitalización asociada al SARS-CoV-2 y del 26,61 % (IC, 5,53 % a 42,32 %) contra la muerte asociada al SARS-CoV-2. Cuando se estimó a los 60, 90 y 120 días, respectivamente, la vía intravenosa contra la infección documentada (14,21%, 7,29% y 3,15%), la hospitalización (37,57%, 30,84% y 25,25%) o la muerte (54,24%, 44,33% y 30,25%) mostraron una disminución sustancial.

Conclusión:

Las vacunas contra el COVID-19 dirigidas a la variante XBB.1.5 de ómicron no fueron eficaces para prevenir la infección y tuvieron una eficacia relativamente baja contra la hospitalización y la mortalidad, que disminuyó rápidamente con el tiempo.

La eficacia de la vacuna (EV) contra la infección documentada por SARS-CoV-2 fue del -3,26 % (IC del 95 %, -6,78 % a -0,22 %), lo que indica una tasa estadísticamente significativa de infección más elevada en las personas vacunadas en comparación con el grupo de control no vacunado. Es probable que el pequeño beneficio reportado contra la hospitalización y la muerte asociadas con el COVID-19 se deba al sesgo de vacunación saludable, ya que quienes se vacunan tienden a tener riesgos iniciales más bajos.

Estos resultados corroboran otros CINCO estudios que demuestran una eficacia negativa:

—Nakatani et al: Las personas vacunadas tuvieron un 85% más de probabilidades de infectarse con COVID-19 que las personas no vacunadas (OR ajustado = 1,85 – IC 95%: 1,33-2,57).

—Eythorsson et al: entre las personas vacunadas, las probabilidades de reinfección son un 42% más altas para quienes han recibido 2 o más dosis que para quienes han recibido 1 dosis o no (IC del 95%: 1,13-1,78).

—Chemaitelly et al: la eficacia de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra las infecciones sintomáticas por ómicron BA.1 y BA.2 descendió del 46,6 % y del 51,7 % (1-3 meses después de la dosis) al -17,8 % y al -12,1 % (≥7 meses). Del mismo modo, Moderna (ARNm-1273) descendió del 71,0% y del 35,9% al -10,2% y al -20,4% en el mismo periodo.

—Shrestha et al (Cleveland Clinic): El riesgo de COVID-19 aumentó con el número de dosis de vacunas recibidas. Las personas con una dosis previa tuvieron un 107% más de riesgo de COVID-19 (HR = 2,07, IC 95%: 1,70-2,52) que las que no habían recibido dosis previas. Aquellos con más de tres dosis enfrentaron un riesgo 253% más elevado (HR = 3,53, IC 95%: 2,97-4,20).

—Feldstein et al (CDC): Los niños vacunados con Pfizer-BioNTech sin infección previa por SARS-CoV-2 tuvieron un 159% más de probabilidades de infectarse (HR = 2,59, IC del 95%: 1,27-5,28) y un 257% más de probabilidades de desarrollar COVID-19 sintomático (HR = 3,57, IC del 95%: 1,10-11,63) que los niños no vacunados sin infección previa.

Se ha demostrado la ineficacia de las inyecciones de ARNm para el COVID-19 Nicolas Hulscher, MPH · 18 de diciembre de 2024

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, estudio, ineficacia, vacunas



Categoria: Generale