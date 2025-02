Chi si Ricorda di Vittorio Bachelet, e della Mattanza di Cattolici? Gli Assassini sono fra Noi, Liberi. Mario Adinolfi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di Mario Adinolfi, che ringraziamo di cuore, sulla morte di Vittorio Bachelet e di altri, vittime di quello che fu il periodo in cui menti nascoste organizzarono l’attacco alla nostra democrazia, e a un’Italia che cercava di disegnarsi un ruolo nel Mediterraneo, e nel mondo. Le mani che uccisero le conosciamo, le menti ancora no, anche se mi sento di consigliare la lettura dei libri di Giovanni Fasanella, per esempio Colonia Italia o Il Golpe Inglese. Buona lettura e condivisione.

Quando guardo oggi la foto di Vittorio Bachelet lasciato lì, cadavere, in un angolo, ritratto senza neanche l’atto di pietà di un lenzuolo a coprirlo, non riesco a non pensare che io ho esattamente l’età che aveva lui quando è stato colpito, neanche 54 anni. Come lui ho figli, come lui sono un cattolico impegnato in politica mal sopportato dalla sinistra più radicale.

A differenza sua, io non rischio la vita, ma per quella palese ostilità quando vado a parlare in giro per l’Italia vengono schierati a protezione decine di agenti. Bachelet era senza scorta e per questo venne agevolmente ucciso dai comunisti combattenti, ma vigliacchi, delle Brigate Rosse il 12 febbraio 1980 e in tantissimi non sanno chi sia, ne hanno perso la memoria.

Ci sarà per l’anniversario qualche breve cerimonia pubblica, che nessuno noterà.

I suoi assassini si chiamano Anna Laura Braghetti e Bruno Seghetti, entrambi condannati a più ergastoli per una serie di assalti cruenti ai cattolici (dalla strage di via Fani, a quella della sede Dc di piazza Nicosia, all’assassinio di Moro).

Seghetti ha ottenuto la semilibertà già nel 1995.

La Braghetti è fuori dal carcere da 25 anni e ha scritto libri anche con la stragista Francesca Mambro, mentre da quello scritto con Paola Tavella è stato tratto il film di Bellocchio acclamato a Venezia al festival Buongiorno, notte.

Non esistono libri o film dedicati invece al sacrificio di Vittorio Bachelet.

Provo io a colmare la lacuna restituendovi le immagini di ciò che accadde.