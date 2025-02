Il Siero anti-Covid non Funziona. Un Sesto Studio Paritario lo Conferma. Courageous Discourse.

di Nicolas Hulscher, MPH

Lo studio intitolato Efficacia dei vaccini XBB.1.5 COVID-19 2023-2024 nel follow-up a lungo termine: un’emulazione di sperimentazione mirata , è stato pubblicato oggi su Annals of Internal Medicine :

Astratto Sfondo: I vaccini monovalenti anti-COVID-19 che prendono di mira la variante XBB.1.5 Omicron sono stati introdotti a settembre 2023. In assenza di studi clinici randomizzati che ne dimostrino l’efficacia, sono necessarie informazioni sull’efficacia (VE) del vaccino nel mondo reale. Obiettivo: Per determinare il VE XBB.1.5 del COVID-19 e la misura in cui diminuisce nel tempo. Progetto: Emulazione della prova di destinazione. Collocamento: Amministrazione sanitaria dei veterani degli Stati Uniti. Partecipanti: I destinatari idonei del vaccino XBB.1.5 sono stati abbinati 1:1 a persone non vaccinate in 7 studi sequenziali bisettimanali con arruolamento dal 2 ottobre 2023 al 3 gennaio 2024. Intervento: Vaccinazione XBB.1.5 contro COVID-19 rispetto a nessuna vaccinazione XBB.1.5. Misure: I risultati sono stati accertati fino al 10 maggio 2024 e includevano qualsiasi risultato positivo a un test SARS-CoV-2 dal giorno 10 dopo la data indice abbinata, il successivo ricovero ospedaliero entro 1 giorno prima o 10 giorni dopo il risultato positivo, o il decesso entro 30 giorni dopo il risultato positivo. L’efficacia del vaccino è stata stimata come 100 × (1 − rapporto di rischio). Risultati: I partecipanti (91,3% maschi; età media, 69,9 anni) includevano 587 137 coppie di persone vaccinate e abbinate non vaccinate. In un follow-up medio di 176 giorni (intervallo, 118-211 giorni), VE è stato -3,26% (95% CI, -6,78% a -0,22%) contro l’infezione da SARS-CoV-2 documentata , 16,64% (CI, 6,47% a 25,77%) contro l’ospedalizzazione associata a SARS-CoV-2 e 26,61% (CI, 5,53% a 42,32%) contro la morte associata a SARS-CoV-2. Quando stimati rispettivamente a 60, 90 e 120 giorni, l’EV contro l’infezione documentata (14,21%, 7,29% e 3,15%), l’ospedalizzazione (37,57%, 30,84% e 25,25%) o il decesso (54,24%, 44,33% e 30,25%) ha mostrato un calo sostanziale. Conclusione: I vaccini anti-COVID-19 mirati alla variante XBB.1.5 di Omicron non sono stati efficaci nel prevenire l’infezione e hanno avuto un’efficacia relativamente bassa contro l’ospedalizzazione e la mortalità, che è diminuita rapidamente nel tempo.

L’efficacia del vaccino (VE) contro l’infezione documentata da SARS-CoV-2 è stata del -3,26% (95% CI, -6,78% a -0,22%) , indicando un tasso di infezione statisticamente significativo più elevato negli individui vaccinati rispetto al gruppo di controllo non vaccinato. Il piccolo beneficio riportato contro l’ospedalizzazione e la morte associate al COVID-19 è probabilmente dovuto al bias del vaccinato sano , poiché coloro che si vaccinano tendono ad avere rischi di base inferiori .

Questi risultati corroborano altri CINQUE studi che dimostrano un’efficacia negativa:

Nakatani et al – Gli individui vaccinati avevano l’ 85% in più di probabilità di contrarre l’infezione da COVID-19 rispetto agli individui non vaccinati ( OR aggiustato = 1,85 – IC al 95%: 1,33-2,57) .

Eythorsson et al – Tra gli individui vaccinati, le probabilità di reinfezione sono più elevate del 42% per coloro che hanno ricevuto 2 o più dosi rispetto a coloro che hanno ricevuto 1 dose o meno (95% CI: 1,13–1,78).

Chemaitelly et al – L’efficacia di Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contro le infezioni sintomatiche da BA.1 e BA.2 Omicron è scesa dal 46,6% e 51,7% (1–3 mesi dopo la dose) a -17,8% e -12,1% (≥7 mesi). Analogamente, Moderna (mRNA-1273) è scesa dal 71,0% e 35,9% a -10,2% e -20,4% nello stesso periodo.

Shrestha et al (Cleveland Clinic) – Il rischio di COVID-19 è aumentato con il numero di dosi di vaccino ricevute . Gli individui con una dose precedente avevano un rischio di COVID-19 più alto del 107% ( HR = 2,07, 95% CI: 1,70–2,52 ) rispetto a quelli senza dosi precedenti. Quelli con più di tre dosi hanno affrontato un rischio più alto del 253% ( HR = 3,53, 95% CI: 2,97–4,20 ).

Feldstein et al (CDC) – I bambini vaccinati con Pfizer-BioNTech senza precedente infezione da SARS-CoV-2 avevano il 159% di probabilità in più di contrarre l’infezione ( HR = 2,59, IC al 95%: 1,27-5,28 ) e il 257% di probabilità in più di sviluppare COVID-19 sintomatico ( HR = 3,57, IC al 95%: 1,10-11,63 ) rispetto ai bambini non vaccinati senza precedente infezione.

È stata dimostrata l’efficacia negativa delle iniezioni di mRNA per COVID-19 Nicolas Hulscher, MPH · 18 dicembre 2024 di Nicolas Hulscher, MPH

È giunto il momento di rimuovere immediatamente dai mercati globali queste iniezioni genetiche che favoriscono le infezioni:

ULTIMA ORA – Uno studio sottoposto a revisione paritaria trova prove inconfutabili a sostegno del ritiro immediato dal mercato dei “vaccini” anti-COVID-19 Nicolas Hulscher, MPH · 28 gennaio di Nicolas Hulscher, MPH Leggi la storia completa

Nicolas Hulscher, MPH

Epidemiologo e amministratore della fondazione, McCullough Foundation

Italiano: www.mcculloughfnd.org

