Il Paradigma Americanista e il Misero Livello delle Ossequienti Classi Dirigenti Italiche. Giorgio Bianchi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo commento sulla situazione politica, sociale e internazionale del nostro povero Paese redatto da Giorgio Bianchi, a cui va il nostro grazie. Buona lettura e condivisione.

La situazione di crisi perdurante e priva di apparenti sbocchi in cui si muove l’Europa tutta e l’Italia in modo particolare è un problema che va molto al di là della perdita di status internazionale, della perdita di benessere, della perdita di competitività, dell’aumento della povertà e della disoccupazione (tutte cose, naturalmente, parecchio gravi). Il problema di fondo è che esistere per lunghi periodi in una condizione di crisi permanente, percezione di declino e mancanza di prospettive produce un graduale ma sistematico abbattimento della stessa voglia di vivere, della “vitalità primaria” di chi è avvolto in questo sudario storico.

Le cause di questa condizione sono molteplici e possono (e devono) essere analizzate in grande dettaglio sul piano empirico, storico, economico.

Possiamo prenderla larga e far partire l’analisi dalla sconfitta nella seconda guerra mondiale, con susseguente condizione di paese occupato.

Possiamo concentrarci su apparenti “errori” più recenti, come il suicidio industriale decretato dal riorientamento dei rifornimenti energetici dalle fonti prossimali (Libia, Russia) a quelle del maggior competitore diretto (USA).

Possiamo condannare la struttura oligarchica e tecnocratica dell’Unione Europea, drammaticamente fallimentare nell’unica cosa che ufficialmente ne giustificava l’esistenza, ovvero far valere il peso economico dell’Europa come leva per ottenere uno status internazionale di maggior rilievo, con accresciuta capacità di difendere l’interesse dei popoli europei, ecc..

In questo contesto, spiace dirlo, ma le classi dirigenti italiane sono da tempo le peggiori, quelle più manifestamente succubi di pressioni e condizionamenti estranei agli interessi del popolo italiano.

Le classi dirigenti italiane, da Monti a Draghi, da Renzi a Meloni, sono sempre le prime e più sollecite a volersi mostrare ossequienti ad interessi allotri, opachi, inconfessabili e rigorosamente estranei a qualunque cosa possa giovare al paese.

Per rimanere agli ultimi giorni, basta vedere la rapidità fulminea e unica sul panorama internazionale con cui il “garante per la privacy” ha bloccato l’accessibilità di DeepSeek sugli app store di Apple e Google in Italia. È evidente a tutto il mondo come qualunque potentato politico o economico estero possa ottenere in Italia udienza immediata, esercitando le giuste pressioni su una classe dirigente inconsistente e dedita alla sola coltivazione del proprio interesse privato di breve periodo.

Queste e molte altre analisi sono legittime e possibili, ma a mio avviso, per evitare la dispersione e indentificare il nucleo essenziale del dramma contemporaneo, ci sono due punti che dovrebbero rimanere al centro dell’attenzione nel lungo periodo.

Il primo è una cautela metodologica.

Tutte le persone di buona volontà (a quaquaraqua e vendipatria è inutile rivolgersi) devono prendere definitivamente le distanze dal principale gioco che paralizza ogni ricambio politico e di potere, cioè il gioco della contrapposizione fittizia tra Destra-Sinistra. Sembra incredibile, ma decenni di integrale intercambiabilità in tutte le politiche strutturali non hanno ancora convinto tutti del fatto che il “Gioco dell’Alternanza Bipolare” è solo un sistema per garantire l’irriformabilità assoluta, la stagnazione terminale del sistema. Ancora oggi c’è un sacco di gente che pensa in buona fede che sia importante “Abbattere la Destra al governo” (magari nel nome dell’antifascismo), o “Abbattere la Sinistra al Governo” (magari nel nome dell’anticomunismo). Il fatto che questo gioco continui a funzionare in teste apparentemente abili è uno dei misteri più sconcertanti, qualcosa che spinge al più radicale pessimismo antropologico. Il fatto che ci sia gente, tanta gente, che si dedica anima e corpo all’identificazione quotidiana di dettagli estetici aborriti, di destra o di sinistra a seconda della bisogna, deprime le speranze di cambiamento.

Il secondo punto è un elemento di sostanza politica e culturale (radicalmente culturale e perciò politica).

La cornice di fondo che permette l’autoperpetuarsi senza apparenti vie d’uscita della nostra condizione di scacco è determinata da un profondo e radicato ASSOGGETTAMENTO DELL’ANIMA. Se è vero che di venduti e corrotti ce n’è a mazzi, sarebbe tuttavia sbagliato pensare che il problema italiano (ed europeo) stia primariamente nella presenza di questi personaggi a libro paga di stati esteri o multinazionali.

Ci sono, come ci sono dappertutto, ma il problema è più radicale. Esso sta nel fatto che nel profondo delle convinzioni di gran parte degli intellettuali, degli accademici, dei giornalisti, dei politici di questo paese si è imposta da tempo, senza remore, l’adesione inconsapevole ad un paradigma “americanista”.

Cosa intendo qui per “americanismo”? Intendo una formulazione ideologica virulenta quanto sprovveduta, che aderisce senza resti all’IMMAGINE PUBBLICITARIA che gli USA hanno proiettato di sé, dal dopoguerra ad oggi. In buona parte quest’immagine afferisce all’autointerpretazione liberale. Ma essa non è stata accolta sulla base di pensose riflessioni sulle virtù del libero mercato, sulle dinamiche dello stato di diritto, sul costituzionalismo liberaldemocratico, o simili; no, essa è stata accolta per osmosi mediatica e cinematografica.

Semplicemente, Nando Mericoni si è riprodotto e i suoi figli e nipoti hanno fatto carriera; e diversamente dal capostipite di “Un Americano a Roma”, non hanno più la falsa coscienza di chi è ancora con un piede in un altro mondo, ma vivono interamente in quella bolla culturale.

Vi vivono dentro in maniera talmente integrale da credersi talvolta ancora tutt’altro, da credersi eredi di comunisti o fascisti o democristiani, mentre sono copie di proiezioni pubblicitarie altrui.

In verità non c’è stupidaggine, non c’è degrado, non c’è paranoia nata al di là dell’Atlantico che non si sia aperta un varco trionfale nelle menti delle classi dirigenti italiane, dagli anni ’80 ad oggi. L’“internazionalizzazione” culturale è diventata sinonimo di “fai come gli americani, che fai bene”.

Dai modelli privatistici dei servizi pubblici alla venerazione di facciata del competitivismo, dai “figli dei fiori” ai “rapper, dall’importazione dell’eroina a quella del woke, non c’è cattivo esempio che non sia stato diligentemente seguito. La tempesta di penosi inglesismi da parvenu che imperversa nelle produzioni della burocrazia pubblica è il segno più diretto di questa sconfitta.

Ciò che è essenziale comprendere è che questo “americanismo”, non è qualcosa di cui l’America sia vittima. Per gli USA si tratta di ciò che sono, e, come tale, può essere messo liberamente e pragmaticamente in discussione (è successo più volte, in qualche misura sta accadendo anche oggi).

