Pure il Coniglio Gay nelle Scuole? Adesso Basta! Pro Vita & Famiglia.

Ciao Marco, sai chi è Marlon Bundo? È un coniglietto bianco, protagonista di un libro per bambini. Ma c’è un particolare… A Marlon Bundo non piacciono le conigliette. Lui ama i coniglietti. Quelli del suo stesso sesso. Marlon Bundo è la storia di un coniglio gay. Ti sembra ridicolo, vero? E invece è estremamente grave. Gli attivisti Lgbt stanno portando la storia del ‘coniglio gay’ nelle scuole elementari italiane per influenzare la mente di bambini dai 6 anni. Sai come la chiamano? “Alfabetizzazione Lgbt”. Roba da regime totalitario. Sulla copertina arcobaleno dicono ai bambini: Non importa se ami una coniglietta o un coniglietto… Sai come lo chiamo io, invece? Lavaggio del cervello. Se questo libro fosse imposto nella scuola di tuo figlio o tua nipote, tu che faresti? Casi come questo sono all’ordine del giorno. Elementari, medie, licei: nessuna scuola è sicura. In passato Meloni, Salvini e Tajani si sono dichiarati contro il Gender nelle scuole. Anche in campagna elettorale. Ma a due anni dalle elezioni, tutto tace. Tutto tace, Marco, ma noi no. Noi alzeremo la voce: il 19 febbraio lanceremo una mobilitazione nazionale contro il Gender nelle scuole con una conferenza stampa davanti al Parlamento a Roma. Vedrai, sarà clamoroso. Chiederemo una Legge per difendere la Libertà Educativa della Famiglia e bloccare la propaganda Gender in tutte le scuole. Ci ascolteranno? Solo se alzeremo la voce e se lo faremo insieme. Donando ora ci aiuterai a realizzare: la Conferenza Stampa di lancio della campagna davanti al Parlamento a Roma

un sondaggio nazionale per dare voce agli italiani contrari all’ideologia Gender

la proposta di Legge anti-Gender nelle Scuole per la Libertà Educativa della Famiglia

per la Libertà Educativa della Famiglia una petizione popolare a sostegno della Legge che raggiunga (almeno!) 100.000 firme

manifestazioni, presidi e azioni di pressione diretta sul Governo e sul Parlamento

convegni nelle città per informare i genitori su quanto accade e mobilitare tutti i cittadini

video e contenuti multimediali da diffondere sui social per sensibilizzare milioni di persone

affissioni stradali, camion vela, pubblicità sui giornali, volantini e altri mezzi informativi! Marco e quest’altro caso assurdo? Ne vogliamo parlare? Lo scorso dicembre gli alunni di una scuola di Lucca stavano facendo lezione in classe. Sentendo strani rumori in corridoio, sono usciti incuriositi per capire di che si trattasse. Sorpresa! Un Babbo Natale stava distribuendo a tutti un bel regalo tirato fuori dal sacco. Sai che “regalo” era? Un romanzo con le storie di adolescenti gay, trans e figli di ‘due mamme’. Parliamo di una scuola media: ragazzi dagli 11 ai 14 anni fortemente impressionabili. Lo so, è nauseante. Sai come conosco tutti questi casi? L’Ufficio Scuola di Pro Vita & Famiglia riceve mail, messaggi e telefonate con queste segnalazioni. Ogni settimana, da tutta Italia. Controlliamo che sia tutto vero tramite le circolari e la documentazione scolastica sui siti web. È tutto documentato nel dettaglio. È tutto vero. Marco la situazione è davvero fuori controllo, dobbiamo chiedere al Parlamento e al Governo Meloni una reazione URGENTE. La campagna che lanceremo il 19 febbraio con una conferenza stampa davanti al Parlamento può cambiare le carte in tavola. Deve farlo. Daremo vita a un movimento popolare di famiglie, madri, padri e semplici cittadini che chiedono una sola cosa a una sola voce: ADESSO BASTA. BASTA lezioni sul sesso fluido… BASTA Genitore 1 e Genitore 2… BASTA favole sui conigli gay… BASTA attivisti Trans in classe… BASTA ideologia Gender nelle scuole! Vedrai Marco, sarà clamoroso. Questa campagna farà parlare di sé, di noi (e quindi anche di te) in Tv e sul web. Ti ricordo qual è l’obiettivo: una Legge per difendere la Libertà Educativa della Famiglia e IMPEDIRE agli attivisti Lgbt di indottrinare i minori nelle scuole su orientamento sessuale, identità di genere e altre tematiche ideologiche. Nelle prossime settimane ti darò più dettagli su ciò che faremo e come anche tu potrai e spero vorrai partecipare attivamente. Sarà un’iniziativa di popolo. Per adesso, ti prego di aiutarci a partire col piede giusto con l’imminente lancio della campagna. La donazione di oggi ci aiuterà a dare la massima risonanza mediatica a questa iniziativa, che si trasformerà in maggiore PRESSIONE POLITICA sulle istituzioni: Aiutaci a lanciare la grande campagna anti-Gender nelle scuole con una donazione di 35 euro, 50 euro o quanto ti è possibile oggi. È urgente! Ti ringrazio Marco. Il vento anti-Gender sta soffiando in sempre più Nazioni nel mondo (vedi Trump negli USA). Dobbiamo spiegare le vele dell’Italia e far prendere, anche al nostro Paese, la rotta giusta. La campagna che ti annuncio oggi è il primo passo. Sali a bordo. In alto i cuori, Jacopo Coghe

Portavoce

Pro Vita & Famiglia Onlus