Piano Israelo-Statunitense per la Pulizia Etnica a Gaza. Attacchi Vergognosi a Francesca Albanese.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie alla segnalazione di un amico fedele del nostro blog, V.M. che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Controinformazione, che certamente non troverete nei media di regime o sulle tv allineate alla propaganda del governo israeliano.

Ma prima dell’articolo, vogliamo spender un po’ di spazioin difesa di Francesca Albanese, la coraggiosa relatrice ONU sul medio oriente, che per la sua chiara posizione in difesa della verità viene diffamata, osteggiata e censurata (grazie alle pressioni delle autorità comunitarie ebraiche, come a Venezia; poi lamentano “l’antisemitismo”…). Lo facciamo pubblicando due post apparsi su Instagram.

Tra l’altro, a parte davvero qualche rarissima eccezione, non solo non c’è nessuno in Italia che prende le sue difese, ma a giro la attaccano tutti.

Sono ormai 16 mesi che questi pennivendoli, o tirapiedi come li chiama lei, non alzano il piede dall’acceleratore della vigliaccheria e della meschinità.

di Owen Jones

Trump sta commettendo un vero e proprio crimine di guerra, un crimine ardentemente desiderato da Israele fin dall’inizio e normalizzato dai media occidentali.

È quindi chiaro che il governo degli Stati Uniti è intenzionato a facilitare un grave crimine di guerra: lo sfollamento forzato della popolazione palestinese di Gaza.

Lo ha ribadito il presidente Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca.

La domanda del giornalista britannico Danny Kemp, corrispondente alla Casa Bianca per l’ agenzia di stampa AFP, è un classico esempio di normalizzazione mediatica dei crimini israelo-americani.

Kemp fa notare che il presidente egiziano e il re giordano hanno affermato che non accoglieranno gli sfollati da Gaza, come aveva suggerito Trump. ” C’è qualcosa che puoi fare per costringerli a farlo?” ” chiede Kemp. ” Voglio dire, i dazi contro questi paesi, per esempio? »

Trump risponde in modo pratico: ” Lo faranno”. “Lo faranno ” – una risposta a cui continua ad aggrapparsi.

Kemp si riferisce allo sfollamento forzato, che è un grave crimine di guerra. Questa è pulizia etnica. La natura criminale di questo atto non viene nemmeno menzionata nella domanda. Suggerisce invece a Trump di scatenare una guerra economica contro due nazioni arabe per costringerle a rendersi complici di un grave crimine di guerra.

So che i colleghi giornalisti di Kemp sono sulla difensiva quando si tratta di critiche su questo tema. Il loro punto di vista è: guarda la risposta che ha ottenuto, quella è la storia, concentrati su quella. In effetti, dobbiamo farlo, ma non prima di aver discusso della normalizzazione dei crimini di guerra estremi.

I media occidentali hanno normalizzato il genocidio israeliano fin dal suo inizio, 482 giorni fa, e qui ne è un esempio lampante. La premessa della domanda è se Trump possa scatenare una guerra economica contro due Paesi per costringerli a facilitare crimini di guerra.

Dove sono i giornalisti che chiedono a Trump se sa che gli spostamenti forzati sono un crimine di guerra? Dove sono i giornalisti che fanno domande sulla pulizia etnica?

Sembra utopico immaginare che i giornalisti prendano in considerazione l’idea di porre domande così basilari come queste, il che illustra bene il problema.

Forse temono di non essere mai più in grado di fare domande, ma se non riesci a fare domande significative e senti di non poter fare altro che normalizzare orribili crimini di guerra, allora forse dovresti chiederti se la tua presenza ha ancora qualche effetto. Questo il senso.

Immaginate se Trump promettesse pubblicamente di espellere con la forza il popolo ucraino e poi cercasse di costringere la Polonia, la Bielorussia e altri paesi ad accoglierli tutti? I giornalisti chiederebbero davvero a Trump se imporrebbe loro tariffe per costringerli a facilitare la pulizia etnica?

Per quanto riguarda la sostanza delle dichiarazioni di Trump, è chiaro che si è impegnato a effettuare la pulizia etnica di Gaza.

Le sue dichiarazioni rilasciate ai giornalisti sull’Air Force One qualche giorno fa, in cui ha affermato che Gaza era un ” cantiere di demolizione ” e che Egitto e Giordania avrebbero dovuto ” prendere la gente ” per ” ripulire tutto “, non sono chiaramente commenti fantasiosi.

In effetti, funzionari israeliani hanno dichiarato alla televisione israeliana che questi commenti erano stati coordinati con Israele.

È con questo spirito che ci rivolgiamo a Steve Witkoff, inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente. È appena stato a Gaza, o meglio, in ciò che resta di Gaza. È il primo funzionario americano a visitare Gaza in 15 anni, un atto di condanna che parla da solo.

Ha dichiarato al sito web americano Axios : ” Quello che era inevitabile è che di Gaza non è rimasto quasi nulla “.

Ha aggiunto: ” La gente si sta spostando verso nord per tornare a casa e vedere cosa è successo, poi si girano e se ne vanno… Non c’è acqua né elettricità. È sorprendente quanto siano estesi i danni .”

Raccontò loro che da quello che aveva visto, Gaza era ” inabitabile “. Ha aggiunto: ” Non è rimasto più nulla in piedi. Ci sono molti ordigni inesplosi. Non è sicuro camminare lì. È molto pericoloso. Non lo avrei saputo se non fossi andato lì e non avessi ispezionato i locali .”

Non vorrei essere maleducato, ma davvero? Davvero Witkoff non poteva saperlo senza essere stato lì? Non ho visitato la landa desolata apocalittica in cui Gaza è stata deliberatamente e sistematicamente ridotta, ma avrei potuto dirglielo in anticipo, gratuitamente.

Non ha guardato i filmati liberamente accessibili di ciò che Israele ha fatto a Gaza praticamente ogni giorno negli ultimi 16 mesi? Non ha visto i video di interi isolati residenziali distrutti, o di soldati israeliani che piazzano esplosivi, ad esempio, su moschee , scuole e università , per poi farli saltare in aria?

Non ha guardato i filmati dei soldati israeliani che spesso ridono a crepapelle mentre fanno esplodere le cose per divertimento, per poi pubblicarli sui social media per divertire il pubblico?

Witkoff non era a conoscenza di ciò che gli esperti avevano concluso nel dicembre 2023 dopo poco più di due mesi, vale a dire che Israele aveva causato più distruzione in quel lasso di tempo della distruzione di Aleppo in Siria? In quattro anni, da Mariupol all’Ucraina da parte delle forze russe o , in effetti, in proporzione ai bombardamenti della Germania da parte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale?

Come ha affermato uno di questi esperti, ” Gaza ora appare di un colore diverso dallo spazio. ” È una consistenza diversa .”

Witkoff non ha visto le stime delle Nazioni Unite secondo cui circa il 70% degli edifici di Gaza sono stati danneggiati o distrutti? Non sapeva che l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha pubblicato questo mese un rapporto in cui si stima che il 92% delle case sia stato distrutto o danneggiato gravemente o parzialmente?

Quando il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato di “non aver mai visto il livello di morte e distruzione che abbiamo visto a Gaza negli ultimi mesi “, Witkoff ha pensato che stesse esagerando?

Sì, non c’è dubbio che la totale rovina di Gaza, vista da vicino, deve essere incredibilmente scioccante, anche per coloro che hanno incoraggiato il crimine.

Diversi mesi fa, un ex giornalista palestinese di Gaza con cui parlavo regolarmente mi ha mandato un messaggio di testo: era mattina presto, mi trovavo in un bar di Dublino, i clienti erano ubriachi e allegri.

Mi ha detto che si sentiva come intrappolato in un ” film sulla fine del mondo “.

Il contrasto tra la mia situazione e ciò che stava sopportando lui fu di per sé uno shock sconvolgente.

Vedere le rovine devastate di Gaza, una striscia di terra non più grande della zona est di Londra, dove Israele fece esplodere ordigni con una potenza di fuoco notevolmente superiore a quella di Hiroshima, dev’essere un’esperienza molto istruttiva.

Ma Witkoff doveva saperlo, perché la sconvolgente verità era sotto gli occhi di tutti.

E come può l’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente non guardare a questa totale devastazione apocalittica e non concludere che è stato commesso un crimine terribile?

Crede davvero, nel profondo, che ci sia un obiettivo militare legittimo in praticamente ogni metro quadrato di Gaza, e che un attacco a questo presunto obiettivo militare legittimo sia proporzionale al vantaggio militare ottenuto, nonostante il massacro e la sofferenza di civili che ne deriverebbe?

No, ovviamente non ci crede. Nessuno crede a questa finzione. Tutti sanno che Israele è intenzionato a distruggere Gaza e a infliggere terribili punizioni collettive alla sua popolazione, perché lo Stato israeliano lo ha reso chiaro fin dal primo giorno.

Tuttavia, vale la pena guardare il video [sopra nell’articolo] con le riprese dei droni che mostrano cosa è stato fatto a Gaza. L’incredibile e coraggioso giornalista palestinese Hossam Shabat ha pubblicato queste immagini di Beit Hanoun, che prima dell’inizio del genocidio contava oltre 50.000 abitanti. Dai un’occhiata.

Steve Witkoff afferma ora che ci vorranno dai 10 ai 15 anni per ricostruire Gaza. Ciò che è molto chiaro è che il piano di Israele è sempre stato quello di rendere Gaza inospitale, in modo che la sua popolazione venisse uccisa e i sopravvissuti fossero costretti a fuggire.

Infatti, secondo un rapporto pubblicato su un quotidiano israeliano nel dicembre 2023, Benjamin Netanyahu ha ordinato al suo altro consigliere, Ron Dermer, ministro degli affari strategici, di elaborare piani per, cito, ” ridurre ” la popolazione palestinese di Gaza ” a un minimo ”.

Ciò che Israele avrebbe fatto era sempre chiaro, perché era stato annunciato fin dall’inizio. I media occidentali hanno normalizzato questo abominio. E ora normalizzeranno il sostegno di Trump alla vera e propria pulizia etnica di massa di Gaza.

Come sempre, dobbiamo documentare tutto questo, perché dobbiamo assicurare i colpevoli alle loro responsabilità e, in ultima analisi, consegnarli alla giustizia.

Fonte: Owen Jones

Traduzione: Luciano Lago