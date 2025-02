Gobierno ‘libertario’ argentino: avanza la esquizofrenia. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, José Arturo Quarracino, a quien agradecemos de todo corazón, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la actual situación política en Argentina. Feliz lectura y compartir .

Gobierno argentino “libertario”: la Esquizofrenia Avanza

A casi 14 meses de gobierno (a)narco-libertario en Argentina, bien se puede decir que lo único coherente que ha presentado la gestión mileísta es la coherencia propia de una personalidad esquizofrénica, o una coherencia incoherentemente esquizofrénica. Al servicio del saqueo y de la depredación financieras que devasta y destroza la economía real, productora de bienes y servicios. La crisis que atraviesan grandes empresas agrícolas y agropecuarias muestra que en este proceso de especulación y ajuste no se salva nadie, salvo los miembros de la elite vinculada a la depredación, y que el show que periódicamente despliega el presidente es para disimular el proceso económico llevado a cabo, en extraordinaria similitud con el programa ejecutado por el siniestro Proceso de Reorganización Nacional en la década de los ’70.

1. A. En su prédica previa a su candidatura a diputado nacional y ya en campaña, el hoy presidente Javier Gerardo Milei se caracterizó, entre otras cosas, por idolatrar al famoso mafioso ítalo-estadounidense Alphonse Capone (“Al Capone”) como un héroe, junto con contrabandistas y narcotraficantes, porque su actividad estaba orientada esencialmente a enfrentar el poder del Estado, reconociéndoles incluso una moral superior a la de los funcionarios políticos (“el mafioso tiene códigos, el político no”).

En principio, esta prédica inmoral parecía fuera de lugar y más propia de un desequilibrado que de un político probo, pero en realidad lo que estaba haciendo el hoy presidente era seguir un principio instituido por Juan Bautista Alberdi: “juzgar el pasado es ocuparse del presente”[1]. En este sentido, es muy probable el admirador de Al Capone no estuviera hablando de historia, sino alabando a los continuadores actuales de la gesta mafiosa, como diciéndoles: “en un eventual gobierno mío ustedes tendrán un rol preponderante”[2].

1. B. Pero todo “cambió” en el candidato al vencer en las elecciones presidenciales en noviembre de 2023, suscitándose aparentemente en él una “conversión”, ya que desde entonces comenzó a afirmar su adhesión al Judaísmo, en particular a la Torá, es decir, a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento (para los católicos), el Tanaj (para los judíos). Y no sólo de palabra fue su adhesión, ya que en las semanas previas a la asunción del cargo presidencial don Javier Gerardo se reunió con personalidades judías extranjeras en el país para celebrar la Havdalah[3], además de viajar a Nueva York para visitar la sede de la Jabad Lubavicht y la tumba de uno de sus máximos líderes, el rabino Menachem Mendel Schneerson.

Producto de esta “conversión”, don Javier Gerardo explicitó su interpretación de la experiencia que estaba viviendo, afirmando que Moisés no sólo era el hombre más importante de la historia humana -como conductor de un pueblo hacia la libertad-, sino además que su presidencia era la “continuación” de la obra liberadora mosaica, pero con una particularidad: no era él el “Moisés del siglo XXI”, sino su hermana Karina, a quien le otorgó el título de “El Jefe” (a pesar de ser mujer).

Como se puede apreciar, el presidente comenzaba a oscilar de un extremo al otro: de Al Capone a Moisés, y su hermana mujer como “jefe” (no “jefa”), en un extraño ejercicio de identidad de género, pero no de autopercepción sino de aplicación a otro/a. Excepto que en su fuero íntimo su parienta se autoperciba como varón.

2. Pero a pesar de su autopercepción como judío y su adhesión a la Torá, al asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023 el neo presidente juró… por la Biblia católica, en un verdadero acto de disociación confesional: nunca se vio en la historia que un “judío” jurara por la versión de la Biblia… católica.

3. A. Uno de los principales latiguillos y consignas que el entonces candidato utilizó a lo largo de su campaña fue la crítica despiadada y feroz contra la “casta” y su promesa de “cortarse un brazo antes de aumentar un impuesto”.

Respecto a la “casta”, se vio sin duda alguna que la gran afectada por la política aplicada desde diciembre de 2023 hasta la fecha no ha sido el grupo mencionado, sino la población en general, en especial el sector de jubilados y pensionados, sobre quienes recayó el mayor peso del ajuste, tal como muestran las mismas estadísticas oficiales. Más aun, en una de sus presentaciones públicas se puede ver que don Milei afirma que las medidas más duras del ajuste se llevaron a cabo en los meses de vacaciones… ¡para que la gente no se diera cuenta!

3. B. Pero lo más constante a lo largo de la gestión gubernamental ha sido el quebrantamiento constante de su juramento de “cortarse un brazo antes de subir un impuesto”. El quebrantamiento más evidente y contradictorio fue el aumento del impuesto a las ganancias para salarios y sueldos (4a Categoría), cuando siendo diputado nacional había acompañado la disminución de ese impuesto siendo Sergio Tomás Massa ministro de Economía. Es decir, como diputado votó la rebaja del impuesto, pero como presidente volvió a subirlo, en un acto bien esquizofrénico. Pero además al comienzo de su gestión aumentó la cuota del monotributo a todas las categorías en un porcentaje elevado (60%), eliminó la devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito para compras de alimentos de la canasta básica de consumo y subió en forma constante a lo largo del año el impuesto a los combustibles. Pero hasta el día de hoy el presidente Milei conserva los dos brazos, lo cual demuestra que tampoco cumple sus promesas juradas.

4. Notablemente esquizofrénico es también su odio al Estado, cuando en realidad el actual presidente es hijo de un empresario del transporte automotor que logró ser multimillonario gracias a los subsidios estatales que le fueron otorgados inicialmente por el gobierno de Néstor Kirchner a través del caído en desgracia ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime. Sumas monumentales que le permitieron al progenitor presidencial engrosar su fortuna, de tal modo que pudo comprar miles de hectáreas de campos en Santiago del Estero, además de propiedades en Estados Unidos (Miami). Fortuna que es imposible de lograr con la venta de boletos en colectivos[4]. En este sentido, se puede apreciar que don Javier Gerardo odia aquello que le permitió a su familia el ascenso social que le niega al resto de la población. ¿Para que nadie más pueda hacer lo que hizo su familia y le permitió llegar a la presidencia de la Nación.

5. Pero la más notable actitud esquizofrénica presidencial la muestra el hecho de la intervención gubernamental en el mercado cambiario, contradiciendo total y absolutamente el postulado liberal de no intervención en el libre mercado, sobre todo en el arbitraje de una moneda como el dólar, que no es una moneda estatal sino que es propiedad de un grupo de bancos privados -estadounidenses y extranjeros-, el Banco de la Reserva Federal. El presidente Milei proclama como dogma de fe que “el mercado no tiene fallos”, pero se ve que sí los tiene -y muchos- en el sistema cambiario, a tal punto que le ha fijado una tablita de cotización mensual, para controlar el libre mercado (????). Si esta no es una actitud esquizofrénica…

Igualmente esquizofrénica es su actitud de buscar en todas las formas posibles que el FMI le conceda un préstamo de varios miles de millones de dólares para poder liberar el mercado de cambios, contradiciéndose a sí mismo y al postulado libertario que “no es de liberal endeudarse”, ya que “si te endeudás, estás financiando la fiesta de las generaciones presentes contra los ingresos de las generaciones futuras”[5]. Pero lo llamativo es que ahora el presidente pretende hacer lo que critica, en un verdadero acto de esquizofrenia, ¿o de hipocresía esquizofrénica).

Se ve que, en última instancia, don Javier Gerardo es igual a todos los políticos de la “casta” que él critica, ya que “por la plata baila el mono”. No por nada el actual diputado José Luis Espert lo calificó hace muy pocos años como “el político más casta de todos”[6].

6. La última acción esquizofrénica del señor Milei, equiparable a un acto de hipocresía, fue la que ejecutó en dos actos, el 10 de diciembre de 2024, en la conmemoración de su primer año de “gobierno”, y el 5 de enero del presente año, en una entrevista periodística. En el primero de los casos, dijo que “el salario básico promedio de la economía argentina se situaba en el nivel de u$s 1.100 (mil cien dólares) mensuales” frente a los u$s 300 promedio que había dejado el anterior gobierno kirchnerista[7]. Pero menos de un mes después, el 5 de enero, sostuvo que el 75% de los trabajadores en Argentina perciben un salario promedio u$s 450 (cuatrocientos cincuenta dólares) mensuales[8].

7. Pero esta continuidad de la esquizofrenia libertaria no es exclusiva del presidente Milei, sino que ya se ha trasladado e institucionalizado al conjunto de sus seguidores. En estos últimos días se ha comenzado a llamar “el Jefe” a la hermana del primer mandatario, con lo cual recaen en el ejercicio que condenan de la ideología de género: si Karina Milei es mujer, debería llamársela “la Jefa”, salvo que sea un varón trans, que no es el caso. Los libertarios están haciendo lo que critican a la ideología woke y al progresismo, que es llamar mujer a quienes son varones y varón a quienes son mujeres, lo cual es el máximo o el summum de la esquizofrenia y, por qué no también, de la hipocresía.

En síntesis: en el gobierno libertario del presidente Milei la esquizofrenia avanza.

José Arturo Quarracino

3 de febrero de 2025

