Anche Gozzilla Vorebbe Essere Ricevuto al Quirinale, Presidente Mattarella. Alessandro Orsini.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, navigando su Internet mi sono imbattuto in questo post di Alessandro Orsini e voglio offrirlo alla vostra attenzione. Buona lettura, un sorriso amaro, e diffusione.

Caro Presidente Mattarella, mi scusi se la disturbo. Ci tengo a precisare che ho il massimo rispetto per lei e che le voglio bene. Mi permetto di scriverle soltanto per porle una domanda che credo vorrebbero porle tutti gli italiani.

Ma dopo che Netanyahu ha massacrato migliaia di donne e bambini palestinesi innocenti; dopo che ha lanciato seimila bombe in sei giorni su una città affollatissima; dopo che ha dilaniato donne e bambini sparando sui corridoi umanitari; dopo che avrà causato la morte di migliaia di persone lasciandole senza acqua e cibo; e dopo che avrà fatto tutto questo perché deve continuare a occupare illegalmente le terre dei palestinesi che uccide e massacra come se non ci fosse un domani, cioè, caro Presidente Mattarella, l’Italia continuerà a mantenere relazioni diplomatiche normali con Netanyahu?

No perché anche Frankenstein e Gozzilla chiedono di essere ricevuti al Quirinale.

