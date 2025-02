Repubblica Ceca, Dati Ufficiali. Le Donne Sierate Hanno il 66% in Meno di Probabilità di Avere Figli. The Exposé.

“Nel 2023,sono nati circa 114 bambini ogni mille donne non vaccinate di età compresa tra 18 e 39 anni. Solo circa 42 bambini sono nati da donne vaccinateogni mille donne vaccinate di età compresa tra 18 e 39 anni”

In parole povere, nel 2023 nella Repubblica Ceca (dove vengono conservati dati meticolosi sulla sicurezza), le donne vaccinate avevano il 66% di probabilità in meno di partorire rispetto alle donne non vaccinate (OR=.=341).

È un disastro.

Ma il governo non vuole assumersi alcuna responsabilità, quindi non ne parla e si assicura che i media non ne parlino. Hanno affermato che questa è una normale tendenza al calo dei tassi di natalità e NON MENTIONANO che i tassi tra vaccinati e non vaccinati continuano a divergere.

Nel frattempo, il nostro CDC continua a raccomandare il vaccino COVID alle donne incinte qui negli Stati Uniti.

A quanto pare nessun senatore degli Stati Uniti ha avuto problemi con questi dati, dato che all’udienza di conferma di RFK non è stato sollevato il problema di cosa avrebbe fatto per frenare le stravaganti raccomandazioni del CDC. Mi chiedo come i senatori degli Stati Uniti spiegherebbero la divergenza nei tassi di natalità?

I dati dell’ufficio statistico dicono tutto: il tasso di natalità record nel nostro Paese è causato anche dalle iniezioni genetiche

Secondo il censimento del 2021 , c’erano circa 1.296.000 donne di età compresa tra 18 e 39 anni. Cioè, in età fertile. Di questo numero, circa 875.000 donne erano state vaccinate con almeno una dose del vaccino Covid entro la fine del 2022 (che è circa il 68% della popolazione di riferimento) e circa 421.000 (il 32% della popolazione) non erano state vaccinate. Secondo i dati dell’Institute of Health Statistics, nel 2023 si sono verificati in questa fascia di età un totale di 84.525 parti , di cui 36.326 parti in donne vaccinate con almeno una dose del vaccino Covid prima della data del parto (43%) e 48.199 parti in donne non vaccinate (57%). Quindi questo è un OR=.57 che significa che le donne vaccinate avevano il 43% in meno di probabilità di partorire rispetto alle donne non vaccinate.

, c’erano circa Cioè, in età fertile. Di questo numero, almeno una dose del vaccino Covid entro la fine del 2022 (che è circa il della popolazione di riferimento) e circa , di cui con almeno una dose del vaccino Covid prima della data del parto (43%) e (57%). Quindi questo è un OR=.57 che significa che le donne vaccinate avevano il 43% in meno di probabilità di partorire rispetto alle donne non vaccinate. Nel 2023 è stato anche peggio : OR=.34, che è la probabilità inferiore del 66%. Vedi la citazione completa nel riepilogo esecutivo. Quindi le cose vanno peggio.

Calo delle nascite: correggere gli errori del Primo Ministro della Repubblica Ceca

Guarda questo commento di Hana dalla Repubblica Ceca

Fonte

Vengo dalla Repubblica Ceca (non vaccinato). Innanzitutto, ho solo una piccola aggiunta al tuo articolo.

Le prenotazioni per uno specifico “vaccino” erano possibili tramite un sistema di prenotazione online, entrato in funzione circa 2 mesi dopo l’inizio della campagna vaccinale.

Ho un altro studio da proporvi dalla Repubblica Ceca, che riguarda il tasso di natalità ai minimi storici.

Lo studio dimostra che il tasso di natalità è diminuito significativamente tra le donne vaccinate.

Nella Repubblica Ceca il 68% delle donne tra i 18 e i 39 anni è vaccinato, ma nel 2023 rappresentavano solo il 43% delle nascite.

Il 32% delle donne tra i 18 e i 39 anni non è vaccinato e rappresentano il 57% delle nascite.

Anche se solo circa un terzo delle donne non è vaccinato, la maggior parte delle nascite avviene tra donne non vaccinate.

Il tasso di natalità tra le donne vaccinate è diminuito drasticamente.

Di seguito troverete i link ad articoli specifici sull’argomento, ma è necessario utilizzare un traduttore (sono in ceco):

https://necenzurovanapravda.cz/2024/11/data-ze-statistickeho-uradu-hovori-za-vse-rekordne-nizka-porodnost-je-iu-nas-zpusobena-genovymi-injekcemi/

https://smis-lab.cz/2024/10/31/propad-porodnosti-oprava-omylu-predsedy-vlady-cr/

Il nostro governo non è interessato, il primo ministro ha detto che si tratta di una “teoria del complotto”.

L’attuale governo ceco è un po’ come i democratici negli Stati Uniti (spazzatura).

Le elezioni si terranno a settembre di quest’anno, ma il prossimo governo sarà lo stesso che ci ha imposto i “vaccini”, quindi anche lui ha interesse a non indagare su questo argomento.

Anche i media tradizionali, che hanno promosso i “vaccini”, sono ovviamente silenziosi.

E i media indipendenti sono censurati dall’UE e discriminati nei motori di ricerca e sui social network.

Spero quindi che grazie a RFK questa informazione raggiunga il grande pubblico americano e da lì anche quello europeo.

Un calo del 66% nella probabilità di partorire è una crisi esistenziale in divenire. Questi sono dati ufficiali del governo. Non negano i dati. Ci assicurano solo che non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Allo stesso modo, anche i membri del Congresso degli Stati Uniti, ad eccezione del senatore Ron Johnson, ignoreranno questa situazione, promuovendo i vaccini come sicuri ed efficaci.

