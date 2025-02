Madonna Grassa e Nuda in Baviera. Strana Processione di Cecchi Paone & C. a Montevergine. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito – una guerriera della penna, se ma ce ne fu una – offre alla vostra attenzione queste riflessioni su una immagine di madonna blasfema a Monaco di Baviera, e su una singolare processione capitanata da Cecchi Paone al Santuario di Montevergine. Mah! Sarebbe troppo chiedere di lasciare tranquilla la Madre di Dio? Buona lettura e condivisione.

§§§

Sembra, sembra soltanto, che, quando m’eclisso, io non scriva per il nostro Marco e per tutti i cari StilumCuriali, ma, anche se non sembra e non si vede qui, come fiume carsico, la mia pennina verga, nel segreto, le sue noticine e invia lettere di qua e di là, in giro per il mondo.

L’altro ieri in Spagna per difendere il sacerdote che non ha dato l’Eucarestia a un omosessuale, in peccato mortale, pur essendo il sindaco del paese… bravissimo! Il diritto dei “diversi” è nulla a petto del diritto di Nostro Signore ad essere ricevuto nella purezza.

E ieri, dopo aver visto l’orrida, blasfema figura di Maria Santissima per come verrà rappresentata (una cicciona nuda) a Monaco di Baviera, ho messo nero su bianco tutto il mio dolore in una mail indirizzata alla diocesi tedesca.

Questi sono soltanto piccoli fatti e io so che ogni piccolo segno che la Provvidenza mi manda deve essere rimessa bene nel suo posticino fino a formare il puzzle dell’orrore che ho il dovere di mostrare a chi ha la pazienza di leggermi. Questa mattina, quindim prima di andare alla Santa Messa, ecco un nuovo tassello.

Scopro che un gruppo di omosessuali capitanati da Cecchi Paone, framassone e omosessuale dichiarato, sono saliti ieri, per la Candelora, al Santuario di Montevergine in Campania, dove, come dicono i “femminielli”, si venera la Madonna nera dell’inclusione…

Sì sì, certo, mi dico, guardando basita le immagini che vedono in primo piano la signora Luxuria (che cosa c’entra con la Vergine, essendo persino il suo nome contrario e opposto alla purezza, proprio non si capisce…).

O meglio si capisce perché basta fare una ricerchina sulla rete, che tutto sembra sapere, per scoprire che il santuario, nell’antichità, era dedicato alla “grande madre” Cibele e che i suoi sacerdoti erano tutti eunuchi e si chiamavano coribanti.

Leggo su un quotidiano molto politicamente corretto che la processione è salita in vetta al Monte Partenio (Partenos significa vergine in greco…) tra “danze e tammorre”.

Ma quando mai in una processione cattolica si usano i tamburelli? E si danza? Lascio a voi la curiosità di andare a esplorare altre stranezze di codesto pellegrinaggio…

L’eco dei balli orgiastici dedicati alla Magna Mater, però, non mi abbandona e torno, portata dal pensiero dorato che mi ispira, alla notizia con la quale ho aperto questo mio piccolo articolo anti-diavoliano, cioè alla mia lettera tedesca.

E penso, e non credo di sbagliarmi, che il cerchio si chiuda nella certezza che quella gigantessa nuda (che dovrebbe essere secondo le loro menti distorte la nostra dolcissima Madonnina) sia in realtà Cibele, la Magna Mater, rappresentata fin dai tempi preistorici come un donnone inquietante.

E per placare la gigantessa, va da sé, c’erano i sacrifici umani.

Come per la Pachamama (che non è incinta, badate!) alla quale venivano sacrificati i bambini, abbandonati sulle Ande (e ancora una montagna…).

Il cerchio è chiuso, sono stanca, preghiamo.

§§§

