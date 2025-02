Donald Va alla Guerra. La Prima Volta di Trump (in Somalia). Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla prima azione militare firmata Trump in Africa. Buona lettura e condivisione.

di Matteo Castagna

A 12 giorni dall’insediamento, il Presidente Donald Trump inizia la sua prima guerra.

Ne riferisce Eric Schmitt, corrispondente per la sicurezza nazionale del Times, che si occupa di affari militari statunitensi e di antiterrorismo con grande esperienza.

Il presidente Trump ha ordinato attacchi aerei, sabato, contro lo Stato islamico nella Somalia settentrionale, prima grande operazione militare statunitense all’estero da quando ha assunto l’incarico – chiosa il New York Times.

Secondo alcuni analisti geopolitici, l’apertura di un nuovo fronte potrebbe far pensare ad una rapida risoluzione degli altri ancora aperti, in Ucraina e in Medio Oriente. Infatti il Presidente Trump ha avallato la richiesta di Vladimir Putin di una tregua in cui celebrare le elezioni in Ucraina, che erano state rinviate da Zelensky per motivi di sicurezza nazionale e dare piena legittimità al nuovo presidente ucraino. La situazione in Palestina è meno bollente di prima, perché Netanyahu e Hamas stanno rispettando il cessate il fuoco e le parti più radicali della knesset vedono di buon grado la spinta trumpiana dei profughi palestinesi verso le terre limitrofe, in attesa della ricostruzione.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che la valutazione iniziale dell’esercito era che “molteplici agenti” nelle remote montagne di Golis, nel nord del paese erano stati uccisi negli attacchi e che nessun civile era stato ferito.Gli attacchi sono stati condotti da aerei da guerra della Marina e dell’Aeronautica, tra cui jet da combattimento F/A-18 della portaerei Harry S. Truman che operavano nel Mar Rosso – hanno affermato tre funzionari del Dipartimento della Difesa. “Questa azione degrada ulteriormente la capacità dell’ISIS di pianificare e condurre attacchi terroristici che minacciano i cittadini statunitensi, i nostri partner e civili innocenti”, ha affermato Hegseth. Gli attacchi erano più simbolici che sostanziali, hanno aggiunto diversi funzionari militari e della difesa statunitensi, mirati più a lucidare l’immagine di Trump come comandante in capo che protegge il paese dai terroristi, nei primi giorni della sua amministrazione, che a neutralizzare una seria minaccia. Giovedì, il Comando centrale dell’esercito ha dichiarato che un attacco aereo statunitense nel nord-ovest della Siria aveva ucciso un agente operativo di alto livello di Hurras al-Din, affiliato di Al Qaeda. Gli attacchi in Somalia di sabato erano un’operazione molto più ampia, hanno affermato i funzionari militari, e il fatto che Trump abbia dovuto approvarla significava che almeno uno degli agenti era probabilmente un leader di alto livello dello Stato islamico nel paese africano. Trump ha affermato, in un messaggio sui social media, che gli attacchi avevano ucciso un “pianificatore di attacchi senior dell’ISIS e altri terroristi da lui reclutati” che si “nascondevano nelle caverne”. La Somalia, tuttavia, è meglio conosciuta come un rifugio per Al Shabaab, il gruppo terroristico legato ad Al Qaeda, che per lo Stato islamico.

I funzionari dell’intelligence statunitense stimano che Al Shabaab, in Somalia, abbia circa 7.000-12.000 membri e un reddito annuo, tra cui tasse o estorsioni ai civili, di circa 120 milioni di dollari, il che lo rende il più grande e ricco affiliato di Qaeda al mondo.

Tuttavia, dopo l’attacco ispirato dall’ISIS di un veterano dell’esercito, a New Orleans, il giorno di Capodanno e tra i timori di un risorgente Stato islamico in Siria, dopo la caduta del governo del presidente Bashar al-Assad, gli specialisti dell’antiterrorismo hanno avvertito la nuova amministrazione che deve prendere sul serio tali minacce.”Per Trump, è importante mostrare una risposta muscolare, soprattutto se ha intenzione di ridurre i livelli di truppe statunitensi dalle zone di conflitto”, ha affermato Colin P. Clarke, analista di antiterrorismo presso Soufan Group, una società di consulenza sulla sicurezza, con sede a New York. Il presidente Trump ha ritirato circa 700 truppe statunitensi dalla Somalia nel gennaio 2021. Il presidente Joseph R. Biden Jr. ha distribuito circa 450 di quelle forze dopo il suo insediamento. Non è chiaro cosa potrebbe fare questa volta Donald Trump. Quelle truppe forniscono addestramento alle forze somale e non conducono operazioni antiterrorismo – hanno affermato funzionari del Pentagono. Gli attacchi di sabato miravano anche a contrastare i critici che affermano che l’invio di truppe in servizio attivo al confine sud-occidentale per arginare il flusso di migranti, una priorità assoluta per il signor Trump, potrebbe mettere a repentaglio altre missioni militari. Hegseth ha detto, sabato, che gli Stati Uniti “sono pronti a trovare ed eliminare i terroristi che minacciano gli Stati Uniti e i nostri alleati, anche mentre conduciamo solide missioni di protezione dei confini”. Di sicuro, ci sono minacce nella Somalia settentrionale, dove opera lo Stato islamico. A maggio, l’esercito ha effettuato un attacco aereo contro i combattenti dell’ISIS, in una zona remota a sud-est di Bosaso, in Somalia, e ne ha uccisi tre. Alcuni analisti hanno pensato che l’attacco abbia ucciso un militante somalo ritenuto il capo delle operazioni mondiali dell’ISIS. Tale valutazione si è rivelata errata, hanno affermato i funzionari dell’antiterrorismo. A gennaio 2023, i commando delle operazioni speciali statunitensi hanno ucciso un potente leader dello Stato islamico in un raid in elicottero nelle prime ore del mattino, in una zona remota della Somalia settentrionale, prosegue il NYT. Il Pentagono ha identificato il leader, uno dei principali operatori finanziari del gruppo terroristico, come Bilal al-Sudani. Funzionari americani hanno affermato che stava operando in Somalia, ma che la sua influenza si estende in tutta l’Africa, in Europa e persino alla branca dell’ISIS in Afghanistan, che ha effettuato l’attentato dell’agosto 2021 all’aeroporto di Kabul, in cui sono morti 13 militari americani. Quel raid è avvenuto in un remoto complesso di grotte montuose nella regione del Puntland, nella Somalia settentrionale, mesi dopo che le reti di spie americane avevano individuato il quartier generale nascosto di al-Sudani e ne avevano monitorato la posizione per studiarne i movimenti. I commando hanno recuperato computer portatili e dischi rigidi, cellulari e altre informazioni dal nascondiglio di al-Sudani, che hanno fornito indizi in altre operazioni antiterrorismo.

