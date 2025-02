L’Intelligenza Artificiale ha Scosso il Mercato Azionario. Che Farà per l’Economia? Matteo Castagna.

Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, a cui va il nostro grazie, offrre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’Intelligenza Artificiale. Buona lettura e diffusione.

di Matteo Castagna

Nonostante tutto l’entusiasmo, le prove di un aumento della produttività sono ancora scarse

David Wilcox e Tom Orlik, economisti di Bloomberg hanno spiegato sulle colonne del giornale statunitense che per gli investitori in intelligenza artificiale, la scorsa settimana ha portato uno shock doloroso. L’improvvisa comparsa di Deep Seek, un’azienda cinese di intelligenza artificiale che vanta un modello di livello mondiale sviluppato a costi stracciati, ha innescato una massiccia svendita di Nvidia e di altri campioni tecnologici statunitensi.

Ciò che conta per l’economia, tuttavia, non sono gli alti e bassi dei prezzi delle azioni per i Magnifici Sette, ma se l’intelligenza artificiale determina guadagni in termini di produttività e come tali guadagni vengono suddivisi. Nonostante tutto l’entusiasmo e le valutazioni da mille miliardi di dollari per le aziende di intelligenza artificiale, le prove di un aumento della produttività sono ancora scarse.

Questa disconnessione non fa esattamente suonare un campanello d’allarme. Dal motore elettrico al personal computer, le passate rivoluzioni tecnologiche hanno impiegato decenni, non anni, per comparire nei dati sulla produttività. Il momento “eureka” dell’inventore impiega del tempo per diffondersi nell’economia. Alla fine, però, il divario deve essere colmato.

Ci sono tre modi in cui ciò potrebbe accadere. Gli ottimisti vedono l’IA come un motore di crescente prosperità: vincono gli investitori e così i lavoratori. I pessimisti temono che i chatbot siano più un trucco da salotto che un cambiamento di paradigma e che i miliardi investiti nei modelli di formazione non genereranno mai un ritorno. C’è anche una visione distopica, con l’IA che rende l’élite degli algoritmi ricca oltre ogni immaginazione e tutti gli altri disoccupati.

Vedremo quanto bene la pretesa di Deep Seek di enormi efficienze sui costi, un modello all’avanguardia sviluppato per milioni anziché miliardi di dollari, regge all’esame. Se l’IA sta per diventare molto più economica, il percorso verso una risposta sul suo impatto economico si accorcerà. Per i lavoratori che si chiedono nervosamente se i grandi modelli linguistici renderanno ridondanti le loro competenze, molto dipende da quale campo abbia ragione.

In uno scenario ottimistico, l’intelligenza artificiale è all’altezza delle aspettative e si diffonde nell’economia più ampia, alimentando un’impennata di produttività che spinge la crescita e i salari. Gli analisti di Goldman Sachs stimano che entro il 2034 il PIL degli Stati Uniti sarà più grande del 2,3% grazie all’intelligenza artificiale. Il McKinsey Global Institute va oltre e prevede un aumento del 5-13% entro il 2040.