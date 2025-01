Hamburger in Chiesa? No, Grazie. Preferisco il Signore. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo secondo articolo degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo in tema di hamburgheria vicentina. Buona lettura e diffusione.

NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO. Il no di giovani e adulti all’evento paninaro. Resoconto flash mob e il Rosario di riparazione

di Veronica Cireneo

Il tempo dei paninari è finito!

Questo è il tempo della penitenza !

Appuntamento

alle 20,30 di domani 31 gennaio

fuori dalla Chiesa di San Pietro

per intonare un

santo rosario di riparazione

Spiace doverlo fare, ma il dovere di cronaca ci impone di informare gli appassionati organizzatori dell’evento paninaro in chiesa, che i giovani vicentini con molta probabilità, declineranno l’invito.

•Ci hanno scritto che non andranno. Che non sono interessati. Che non si sentono capiti. Sanno che non di solo pane vive l’uomo e che per loro andare in chiesa, ha senso solo se possono incontrare il Signore Nostro Gesù Cristo, sennò vanno in pizzeria, appunto! Sembrerebbe ovvio, ma non è detto, che lo sia!

Saputo ciò, allora,non sarebbe di gran lunga più opportuno sbaraccare tutto subito, come se avessero accettato – nessuno si senta offeso! – onde evitare quell’insopportabile fastidio che si prova, quando aggiungi quel posto a tavola, in cui non siedera’ nessuno?

•Anche il mondo degli adulti non si è mostrato particolarmente entusiasta della barbara iniziativa. Lo dimostra l’ampia partecipazione al flash mob di protesta attivato dagli Alleati dell’Eucarestia su testo dell’avvocato Francesco Fontana di www.iustitiainveritate.org agilmente verificabile in questo breve, ma significativo video stroll che mostra molte, non tutte, delle lettere inviate.

•Cosa dicono gli adulti? Dicono che credevano di averle viste tutte, ma che la figura dei preti paninari gli mancava… Dicono di aver conosciuto il “paninanesimo“: quel fenomeno di costume, prevalentemente adolescenziale degli anni ’80, nato nel milanese e scomparso prima di nascere. Ricordano che fu una moda invereconda! Che esaltava il disimpegno come fosse una religione. E non comprendono come proprio a dei sacerdoti, che dovrebbero insegnare il cattolicesimo e la responsabilità che ciascun essere umano ha nei confronti di se stesso, del prossimo e di Dio, venga in mente di riesumarlo. (In foto don Pegoraro, ideatore dell’evento gastronomico in San Pietro di Trissino, che si preannuncia un fiasco !)

•Un’inattesa e commovente lettera di ringraziamento ci è giunta nella notte a poche ore dall’avvio del nostro flash mob di protesta, da parte di un giovanissimo mittente.

Sono un’insegnante ed ho sempre avuto particolarmente a cuore il destino attuale e futuro dei più piccoli, tra gli umani… Quindi offriamo volentieri anche all’attenzione della vostra responsabilità di adulti, qualche stralcio della lettera, perché sia chiara a tutti – e in tutta la sua portata – l’urgenza di farsi, ognuno nel proprio stato, laico o sacerdotale che sia, modelli esemplari per queste giovani generazioni, prepotentemente attenzionate dal mirino del maligno, che li vorrebbe allo sbando, per strappargli l’anima. Fosse anche solo per far dispetto all’Amabilissimo Nostro Signore Gesù Cristo, che di cuore eternamente lodiamo!

•I giovani si aspettano sempre molto dagli adulti. E conoscendo noi, quanto sia potente nell’evoluzione personale il ruolo dell’emulazione, diventa sempre più urgente insegnare loro valori veri, che vadano contro la corrente del mondo in preda al delirio. Insegnarglieli non solo e non tanto con le parole, ma con i fatti. Chi di noi, può negare che, allontanandosi dalla casa paterna, in età adulta, dei genitori ricorda più l’esempio, che i consigli? E un alunno, del professore che amava o non amava, a lungo andare, non ricorda meglio chi era e cosa faceva, più che quello che diceva? Nella mente e nella coscienza, i luoghi principali dove prendono vita le decisioni, noi, degli altri, portiamo dentro l’essenza, imitando o denigrando gli esempi che ci offrono di se stessi. Di qui l’importanza di fornire modelli genuini. Il modello più genuino che c’è è Gesù Cristo, che siamo appunto tenuti ad imitare e a trasferirne la Parola lungo la distesa dei secoli, attraverso i nostri stessi atti, di generazione in generazione.

Sappiamo tutti quanto sia inutile dare ad un figlio il mondo intero, se non gli si insegna la Fede in Gesù Cristo Salvatore, da cui proviene ogni bene. Anche perché, siamo a conoscenza che cercando il Regno di Dio, tutto il resto verrebbe concesso in abbandonanza e gratuitamente. Fare il contrario sarebbe anche tradire gli impegni presi col Creatore, al momento del Battesimo e della Prima Comunione dei nostri figli, o di quelli degli amici, se per loro abbiamo accettato di farci padrini e madrine. Un bel pasticcio, non tenerne conto!

•Riferisce così questo giovane nella sua missiva, che anche se fosse l’unico, e non lo è come di seguito vedremo, ad aver trovato conforto spirituale e coraggio nella nostra pacifica protesta spirituale, noi avremmo raggiunto in pieno l’obiettivo:

“Gentile Associazione degli Alleati dell’Eucarestia, desidero ringraziarvi sinceramente per l’organizzazione del flash mob di protesta. (…) siamo molti, tra i giovani,ad essere profondamente sdegnati per quanto viene proposto alla nostra generazione (…) il vostro gesto rappresenta per noi una luce di speranza ed è un grande incoraggiamento a non arrenderci, ma a continuare a lottare per la difesa della fede e della sacralità dei luoghi di culto. (…) la vostra fermezza e il vostro coraggio ci spronano a fare altrettanto. Grazie di cuore per il vostro prezioso impegno (…) vi ricorderemo nelle nostre preghiere, certi che il Signore benedice il vostro lavoro e i vostri sforzi. Con stima e riconoscenza…”

Con l’autore della lettera firmata, che per correttezza manteniamo anonimo, e non solo con lui, concordavamo invece sulla meraviglia dell’Adorazione Eucaristica, anche in quanto azione specifica dello spazio fisico ecclesiale.

Abbiamo quindi messo a conoscenza questi ragazzi sani che non andranno all’hamburgata – perché un panino lo trovano pure alla stazione – dell’altra iniziativa messa in piedi nella città di Vicenza: quella dell’Adorazione Eucaristica Perpetua (AEP), che gli Alleati hanno recentemente diffuso con questo articolo.

La notizia, che non conoscevano, li ha resi felici. Qualcuno andrà in Adorazione anziché a rimpinguarsi il basso ventre con cibi spazzatura, mentre altri intoneranno un rosario di riparazione fuori dalla Chiesa, in piazza – seguiranno i dettagli dell’appuntamento- perché il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi!

A noi Alleati invece rese molto felici il fatto che l’iniziativa dell’AEP venne tempestivamente approvata dallo stesso Vescovo di Trissino: Monsignor Brugnotto, che ringraziamo di cuore e al Quale ci appelliamo ancora una volta, perché vieti il realizzarsi di questa e di altre simili degradanti iniziative e affinché con l’autorevolezza che Gli compete, si faccia anzi promotore di nuove Adorazioni Eucaristiche in tutta la Diocesi, allo scopo di orientare i giovani, lì dove Cristo ci aspetta tutti: al Suo Cospetto!

Conosce bene, infatti, chi Lo ha incontrato, che tutto Quello di cui un uomo ha bisogno per essere integro e felice è Gesù Cristo e non ci stupiamo mai, se come un contraltare che non si regge in piedi, il demonio abbia a suggerire ogni sorta di bislacca iniziativa, come è questa della paninata in chiesa. Egli persegue, in primis, lo scopo malefico di distrarre e allontanare i giovani proprio dall’Adorazione Eucaristica.

•È in atto una guerra feroce contro Dio e i Suoi seguaci. Laici e consacrati, facciano tutti molta attenzione a non cadere nelle trappole del maligno, così inutili, dannose e noiose! Difendiamo invece i Diritti di Nostro Signore Gesù Cristo, i nostri e l’autenticita’ della fede Cattolica! E se la guerra più o meno velata contro il cristianesimo non coinvolge e non riguarda i fedeli di altre religioni, è per l’evidente ragione che le religioni non sono tutte uguali. Il Risorto infatti, Vivente nel Santissimo Sacramento e in tutti i Tabernacoli della Terra, è solo Uno ed è Gesù Cristo!

Ma a differenza del lupo e del panda, a vantaggio dei quali viene anche punito con l’arresto chi ne mette in pericolo la vita, Nostro Signore, che vorrebbero mettere in minoranza, non solo è considerato meno di una specie protetta, ma è di fatto Oggetto di fuoco incrociato, motivo per il quale molti peccati e reati, più o meno consapevolmente, vengono commessi contro la Sua Maestà

Finché siamo in tempo, chiudiamo allora tutte le porte al male, se non vogliamo perdere di mano il bandolo della matassa! Ci mette in guardia così dal trastullarsi nell’errore, il dottor Angelicus, San Tommaso d’Aquino: “Parvus errore in principio , fit magnus in termino” – un piccolo errore iniziale, alla fine diventa grande.

•Falsi profeti e falsi messaggi contro il Flash Mob di protesta degli Alleati sono spuntati fuori all’improvviso come funghi, per tentare di scoraggiare la spontanea partecipazione dei fedeli sdegnati.

Lo raccontiamo solo per tranquillizzare chi, avesse mai dei dubbi, giustamente ha scartato il messaggio del/della/* presunto/a/* veggente, che circolando sui social nei giorni del flash mob ha raggiunto anche la chat di un gruppo locale di Alleati.

Era un testo risibile, falso nel contenuto, prodotto da mediocri ciarlatani e infarcito da una cantilena di sgrammaticate eresie, quali: (…) smettetela con questo zelo verso la casa di Dio…è nell’errore che trovate le risposte (….) bla,bla,bla.,

Il testo integrale, valutatelo voi, a firma falsa di Gesù (tanto per non perdere il vizio di nominare il nome di Dio invano) è il seguente:

“Figli cari,

vi ringrazio per lo zelo dimostrato nella difesa della Mia Casa, ma desidero portare la vostra attenzione al tempo in cui in terra, IO stesso fui molto criticato perché ospite spesso di ladri truffatori ed in compagnia di prostitute e peccatori di ogni risma ed azione.

Ma questa Mia presenza non fu per loro medicina ? Non sono IO Medico Spirituale e Corporale? Ciò che accade oggi in quella Chiesa è la conferma di quanto vi sto dicendo .

Voi lo imputate come sacrilegio, in realtà. IO vedo questa Mia casa per quel giorno, un ospedale di Misericordia dove il Santo Medico accoglie i suoi giovani malati, e credete non vi è meglio di questo, perché è nell’errore che trovate la giusta risposta e di conseguenza una buona conversione!

Non siano quindi queste vostre dimostrazioni occasioni per denigrare e Chiesa e Ministro, perché trovereste in Me un potente nemico !

Vi benedico. Gesù”

Nel frattempo che questi fior fiore di scrivani maldestramente operavano, facendosi causa degli sfottò indirizzati da qualche bontempone al “vescovo Amburgotto che vorrebbe McDonald’ santo subito” , roba che se la vanno proprio a cercare col lanternino, dall’altro lato, gente un po’ più saggia si organizzava e ci informava di una splendida iniziativa che sarà concomitante al festino paninaro in Chiesa, fallito sul nascere, data l’insipienza

•Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi, si sa! Un rosario di riparazione verrà recitato sulla piazza antistante la Chiesa di San Pietro in Trissino alle ore 20,30

nello stesso momento in cui l’interno della chiesa vorrebbe essere adibito a paninoteca…

Quindi il 31 gennaio, domani, capiterà che allo stesso orario e nello stesso luogo si presenteranno a ciascuno che sia presente due possibilità: stare con Cristo o stare senza Cristo…

A ciascuno il suo! Chi, trovandosi in zona, avesse qualche dubbio sulla scelta giusta da compiere, si chiarisca le idee con questo breve video. Sono giusto due parole, sulla retta via da intraprendere per non sbagliare il bersaglio nella propria vita, del sacerdote padre Serafino Tognetti

Il 31 gennaio, domani, è un venerdi. Ogni venerdì dell’anno, dalla Chiesa Cattolica, è stato stabilito che sia un giorno di digiuno e penitenza…

Conoscendo l’opposizione di molti giovani e dei loro genitori a questa iniziativa dissacratoria e blasfema, abbiamo ragione di credere che saranno tanti a fermarsi sulla piazza alle 20,30 per intonare il rosario di riparazione, nel tentativo di incontrare Quel Cristo cacciato fuori dalla Sua Casa, anziché entrare in chiesa, per guardarsi inutilmente intorno e chiedersi smarriti:” Dove l’avete portato?”

Sia lodato e ringraziato in ogni momento Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell’Altare.

Veronica Cireneo, a maggior Gloria di Dio!

30 gennaio 2025

