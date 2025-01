I Morti da Covid? Forse non Era Covid. Uno Studio su 125 Paesi Punta il Dito sul Siero. Correlation, Slay News.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo studio di Correlation, estremamente interessante, che smonta la narrazione relativa al Covid, e alle morti ad esso imputate. Prima del Riepilogo dello Studio, pubblichiamo il commento ad esso fatto da Slay News. Buona lettura e diffusione.

Uno studio importante ha scoperto che le morti di massa comunemente attribuite al COVID-19 durante la pandemia sono state in realtà causate dai vaccini a mRNA.

I risultati sono stati rivelati da uno studio che ha analizzato la variazione spaziotemporale dell’eccesso di mortalità per tutte le cause nel mondo.

I ricercatori hanno esaminato i dati raccolti tra il 2020 e il 2023 in 125 Paesi, rendendo lo studio uno dei più ampi finora condotti.

Lo studio è stato condotto da Denis G. Rancourt, Joseph Hickey e Christian Linard.

“Le variazioni spaziotemporali nei tassi nazionali di eccesso di mortalità per tutte le cause ci consentono di concludere che l’eccesso di mortalità per tutte le cause nel periodo Covid (2020-2023) nel mondo è incompatibile con una malattia respiratoria virale pandemica come causa primaria di morte”, hanno scritto i ricercatori nel loro articolo .

“Questa ipotesi, sebbene si ritenga supportata da campagne di test, dovrebbe essere abbandonata.”

I ricercatori descrivono meccanismi plausibili e sostengono che le tre principali cause di morte associate all’eccesso di mortalità per tutte le cause durante (e dopo) il periodo Covid sono:

Stress biologico (incluso quello psicologico) dovuto a misure quali lockdown e cambiamenti strutturali socio-economici associati

Interventi medici diversi dal vaccino COVID-19, come ventilatori meccanici e farmaci (inclusa la negazione del trattamento con antibiotici)

Distribuzione delle iniezioni del vaccino COVID-19, comprese le distribuzioni ripetute sulle stesse popolazioni

Da allora, le testimonianze di innumerevoli infermieri hanno svelato il modus operandi con cui si sottopongono i pazienti Covid ai respiratori, pur sapendo che la stragrande maggioranza di loro non si sarebbe mai svegliata.

Se ciò non avesse funzionato, gli sarebbe stato iniettato il pericoloso Midazolam ,

In entrambi i casi, la causa del decesso sarebbe stata Covid.

Durante la pandemia, gli ospedali hanno ricevuto incentivi finanziari per aver attaccato i pazienti ai respiratori e per aver segnalato il Covid come causa di morte.

In base al CARES Act federale, l’incentivo finanziario offerto da Medicare agli ospedali include un’aggiunta speciale del 20% per i pazienti affetti da Covid, anche se ricoverati per altri motivi.

“Kaiser ha stimato il pagamento medio di Medicare a $ 13.297 per un ricovero ospedaliero meno grave e $ 40.218 per un ricovero ospedaliero in cui un paziente viene trattato con un ventilatore per almeno 96 ore”, spiega WRAL News .

Joseph Antos, esperto di assistenza sanitaria presso l’American Enterprise Institute, ha affermato:

“Un paziente Covid sottoposto a ventilazione avrà bisogno di più servizi e servizi più complessi, non solo del ventilatore”.

“È ragionevole che un paziente attaccato al respiratore costi tre volte di più di uno che non è poi così malato”.

Medicare verserà agli ospedali un “addizionale” del 20% al normale pagamento DRG per i pazienti affetti da COVID-19.

Questo è il risultato del CARES Act, la più importante delle tre leggi federali di stimolo economico emanate in risposta alla pandemia.

Tuttavia, gli ospedali ignoravano i pericoli derivanti dall’uso dei ventilatori per curare i pazienti, mentre cercavano di ottenere pagamenti più consistenti.

Molti medici hanno messo in guardia sui rischi associati all’uso dei ventilatori.

Tuttavia, non è la prima volta che vengono mosse accuse di questo tipo.

Come riportato da Slay News, diversi informatori hanno fornito testimonianze esplosive durante un’inchiesta ufficiale lo scorso anno.

Hanno rivelato che durante la pandemia gli ospedali praticavano l’eutanasia sui pazienti, attribuendo la loro morte al Covid.

Secondo quanto riferito, ai pazienti è stata somministrata una combinazione di farmaci letale prima che i loro decessi venissero elencati sotto la voce “COVID-19”, in un apparente tentativo di aumentare il numero di decessi dovuti al virus.

Le testimonianze esplosive sono state fornite durante l’inchiesta scozzese in corso sul COVID-19.

L’ inchiesta indipendente stava esaminando le carenze nella risposta della Scozia alla pandemia.

I testimoni hanno dichiarato in particolare che ai pazienti anziani venivano somministrati inutili protocolli di fine vita.

A coloro che sono risultati positivi al virus sono state somministrate dosi mortali di farmaci come midazolam e morfina, anche se i sintomi del Covid erano solo lievi.

Tuttavia, quando i farmaci li hanno uccisi, i pazienti sono stati registrati come morti per Covid.

***

Variazione spaziotemporale dell’eccesso di mortalità per tutte le cause nel mondo (125 paesi) durante il periodo Covid 2020-2023 in relazione a fattori socio-economici e interventi di sanità pubblica e medici

Denis G. Rancourt*1; Joseph Hickey1 2; Christian Linard2 1Ricerca sulla correlazione nell’interesse pubblico ( correlation-canada.org ) 2Université du Québec à Trois-Rivières ( http://www.uqtr.ca/PagePerso/Christian.Linard ) * denis.rancourt@gmail.com

Questo rapporto sulla correlazione è pubblicato simultaneamente su diversi siti Web, tra cui: https://correlation canada.org/research/ https://denisrancourt.ca/ https://ocla.ca/covid/ https://denisrancourt.substack.com / https://depot-e.uqtr.ca/ Tutti i rapporti sulla correlazione sono qui: https://correlation-canada.org/research/ Citazione: Denis G. Rancourt, Joseph Hickey, Christian Linard. Variazione spaziotemporale dell’eccesso di mortalità per tutte le cause nel mondo (125 paesi) durante il periodo Covid 2020-2023 in relazione a fattori socioeconomici e interventi di sanità pubblica e medici.

CORRELAZIONE

Research in the Public Interest, Report, 19 luglio 2024. https://correlation-canada.org/covid-excess-mortality-125-countries

Riepilogo

Abbiamo studiato la mortalità per tutte le cause in 125 paesi con dati disponibili sulla mortalità per tutte le cause in base al tempo (settimana o mese), a partire da diversi anni prima della pandemia dichiarata e per un massimo di 1 e più di tre anni del periodo Covid (2020-2023).

I paesi studiati si trovano in sei continenti e comprendono circa il 35% della popolazione mondiale (2,70 miliardi su 7,76 miliardi, nel 2019). Il tasso complessivo di mortalità per tutte le cause in eccesso nei 93 paesi con dati sufficienti nel periodo di tre anni 2020-2022 è pari allo 0,392 ± 0,002% della popolazione del 2021, che è paragonabile al tasso storico di circa lo 0,97% della popolazione nel corso della pandemia di “influenza spagnola” del 1918.

A titolo di confronto, l’India (che non è inclusa nel presente studio) ha avuto un picco di mortalità per tutte le cause in eccesso tra aprile e luglio 2021 di 3,7 milioni di decessi per la sua popolazione del 2021 di circa 1,41 miliardi, che corrisponde a un tasso di mortalità in eccesso dello 0,26% solo per il 2021 (Rancourt, 2022).

Il nostro tasso di mortalità in eccesso calcolato (0,392 ± 0,002%) corrisponde a 30,9 ± 0,2 milioni di decessi in eccesso previsti a livello globale per il periodo di 3 anni 2020-2022, per tutte le cause di mortalità in eccesso durante questo periodo.

Calcoliamo anche il rischio di morte per iniezione (vDFR) a livello di popolazione in base al numero di dosi (1a dose, 2a dose, richiami) (in realtà, in base al periodo di tempo) e all’età (in un sottoinsieme di paesi europei).

Utilizzando il valore mediano del vDFR per tutte le età per il 2021-2022 per i 78 paesi con dati sufficienti, si ottiene una stima della mortalità in eccesso globale per tutte le età associata alle distribuzioni del vaccino COVID-19 fino al 30 dicembre 2022: 16,9 milioni di decessi associati al vaccino COVID-19.

Grandi differenze nel tasso di mortalità per tutte le cause in eccesso (per popolazione) e nella mortalità aggiustata per età e stato di salute (punteggio P) sono incompatibili con un’ipotesi di diffusione pandemica virale e sono fortemente associate alla combinazione (prodotto) della quota di popolazione anziana (60+ anni) e della quota di popolazione che vive in povertà.

Ci sono grandi differenze Nord-Sud (Canada-USA-Messico) nel Nord America e grandi differenze Est-Ovest in Europa, che sono dovute a grandi differenze giurisdizionali nazionali o discontinuità nelle condizioni socio-economiche e istituzionali.

Tali differenze sistematiche nella mortalità e nella struttura sottostante sono catturate dall’analisi dei cluster gerarchici utilizzando un pannello di serie temporali (annuali), inclusa in una certa misura la probabilità di un eccesso persistente di mortalità per tutte le cause fino al 2023.

Escludendo i casi limite, 28 paesi (su 79 paesi con dati sufficienti, il 35% dei paesi) hanno un’elevata certezza statistica di un eccesso persistente e significativo di mortalità per tutte le cause fino al 2023, rispetto al trend storico pre-Covid estrapolato, escludendo l’eccesso di mortalità per tutte le cause dai residui di picco che si estendono dal 2022 ed escludendo valori accidentalmente elevati: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Ecuador, Egitto, Finlandia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Porto Rico, Qatar, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Taiwan, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti.

Sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire questo fenomeno. Le variazioni spaziotemporali nei tassi di mortalità per tutte le cause in eccesso a livello nazionale ci consentono di concludere che la mortalità per tutte le cause in eccesso nel periodo Covid (2020-2023) nel mondo è incompatibile con una malattia respiratoria virale pandemica come causa primaria di morte.

Questa ipotesi, sebbene si ritenga supportata da campagne di test, dovrebbe essere abbandonata.

Le incongruenze che confutano l’ipotesi di una pandemia respiratoria virale per spiegare la mortalità per tutte le cause in eccesso durante il periodo Covid sono osservate su scala globale e includono quanto segue.

• Quasi sincronicità dell’insorgenza, in diversi continenti, di picchi di mortalità in eccesso che si verificano immediatamente quando una pandemia viene dichiarata dall’OMS (11 marzo 2020) e mai prima dell’annuncio della pandemia in nessun paese

• Eterogeneità eccessivamente ampia da paese a paese della mortalità aggiustata per età e stato di salute (punteggio P) durante il periodo Covid, anche attraverso confini condivisi tra paesi adiacenti e inclusi tutti i periodi di tempo fino a sei mesi

• Mortalità aggiustata per età e stato di salute (punteggio P) altamente variabile nel tempo nei singoli paesi durante e dopo il periodo Covid, inclusi periodi di mortalità in eccesso pari a zero della durata di più di un anno, plateau di lunga durata o regimi di elevata mortalità in eccesso, picchi singoli rispetto a molti picchi ricorrenti e persistente elevata mortalità in eccesso dopo che una pandemia è stata dichiarata conclusa (5 maggio 2023)

• Forti correlazioni (grafici di dispersione di tutti i paesi) tra tassi di mortalità in eccesso per tutte le cause e fattori socioeconomici (in particolare misure di povertà) cambiano nel tempo (per anno e semestre) durante il periodo Covid, tra valori diametralmente opposti (vicino allo zero, grandi e positivi, grandi e negativi) del coefficiente di correlazione di Pearson (ad esempio, Figura 29, prima metà del 2020 alla prima metà del 2023)

Si potrebbe aggiungere provvisoriamente:

• Nessuna prova che i grandi lanci di vaccini siano mai stati associati a riduzioni della mortalità per tutte le cause in eccesso, in nessun paese (e vedere Rancourt e Hickey, 2023)

• Aumenti esponenziali con l’età del tasso di mortalità per tutte le cause in eccesso (per popolazione), coerenti con la fragilità dominante in base all’età piuttosto che con l’infezione nel limite di elevata virulenza Descriviamo meccanismi plausibili e sosteniamo che le tre principali cause di morte associate alla mortalità per tutte le cause in eccesso durante (e dopo) il periodo Covid sono: (1) Stress biologico (incluso psicologico) da mandati come i lockdown e i cambiamenti strutturali socioeconomici associati (2) Interventi medici non correlati al vaccino COVID-19 come ventilatori meccanici e farmaci (incluso il rifiuto del trattamento con antibiotici) (3) Distribuzione delle iniezioni del vaccino COVID-19, inclusi i lanci ripetuti sulle stesse popolazioni In tutti i casi, per tutte e tre le cause primarie di morte identificate, una causa di morte prossimale o clinica associata (ad esempio sui certificati di morte) alla mortalità per tutte le cause in eccesso quantificata è una condizione respiratoria o un’infezione.

Pertanto, distinguiamo (e definiamo) le vere cause primarie di morte dalla causa di morte prossimale o clinica pervasiva e concomitante come respiratoria. Riteniamo che la catastrofe della mortalità del periodo Covid sia esattamente ciò che accade quando i governi causano sconvolgimenti globali e aggressioni contro le popolazioni.

Sottolineiamo l’importanza dello stress biologico derivante da improvvisi e profondi cambiamenti strutturali della società e delle aggressioni mediche (incluso il rifiuto del trattamento per le polmoniti batteriche, ripetute iniezioni di vaccino, ecc.).

Stimiamo che una simile campagna di disordini e aggressioni nel mondo moderno produrrà un tasso di mortalità globale di tutte le età pari a >0,1% della popolazione all’anno, come accadde anche nella catastrofe di mortalità del 1918.

§§§

