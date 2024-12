Renate Holzeisen: le Nomine di Giorgia Meloni alla Sanità. Un Regalo all’Incompetenza e alla Corruzione.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste considerazioni dell’avvocato Renate Holzeisen, che ringraziamo di cuore, sull’ultimo tradimento del governo presieduto da Giorgia Meloni, evidentemente asservito alla lobby farmaceutica che prospera sui cosiddetti vaccini. Buona lettura e condivisione.

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen:

Il Ministro alla (Non-) Schillaci non è l‘unico che va sostituito nell‘organico politico/tecnico sanitario del governo Meloni! Il Ministro alla (Non-) Schillaci non è l‘unico che va sostituito nell‘organico politico/tecnico sanitario del governo Meloni!

Il presidente Meloni, p.e., ha nominato a presidente del Comitato Nazionale di Bioetica il Prof. Angelo Luigi Vescovi

che durante la cosiddetta pandemia ha diffuso in TV gravissima disinformazione, p.e. in merito sia all‘asserita mancanza di terapie per ciò che viene definito „Covid-19“, sia alla presunta, ma invece insussistente completezza degli studi fatti sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19!

È allucinante che il governo Meloni abbia nominato questo personaggio a presiedere il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) e che ha contribuito gravemente ad ingannare i cittadini! Sappiamo che le terapie a curare quanto venne definito Covid-19 c‘erano, come hanno dimostrato migliaia di veri medici anche in Italia!

Inoltre, risulta dalla documentazione ufficiale dell‘OMS che gli studi clinici per confermare l‘efficacia e sicurezza dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 (prima autorizzati provvisoriamente sotto la condizione che efficacia e sicurezza venissero confermati con studi clinici), non sono poi mai stati fatti con il pretesto cinico-criminale che non sarebbe stato eticamente sostenibile non offrire ai membri del gruppo di controllo il „vaccino“.

E i nuovi vaccini a mRNA non vengono proprio testati in studi clinici, come ci spiega sempre l‘OMS

L’EMA, alle redini dell‘OMS e, dunque di GAVI (l’associazione dei grandi produttori di vaccini che governa in modo particolare proprio l’Italia è l’UE) ha comunque, in brutale violazione del diritto del farmaco, concesso l’autorizzazione non più condizionata per cinque anni.

Il Comitato Nazionale di Bioetica ha fornito la parte fondamentale per la motivazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2023-2025

dove leggiamo cose allucinanti: in generale è la nuda e cruda esecuzione dell‘Agenda di immunizzazione 2030 dell‘OMS e, dunque, del piano criminale dei burattinai dell‘OMS (GAVI & Co.)

Si parla della „DECADE DEI VACCINI“, della PROMOZIONE DELLE VACCINAZIONI DURANTE TUTTO IL CORSO DELLA VITA, la NECESSITÀ DI CONTRASTARE L‘ESITAZIONE VACCINALE E LA DIFFUSIONE DELLA DISINFORMAZIONE.

Raccomando a tutti la lettura del capitolo „IL VALORE ETICO E SOCIALE DELLE VACCINAZIONI“, laddove si smentisce categoricamente la correlazione tra vaccinazioni e l‘insorgenza di alcune patologie, dove la vaccinazione pediatrica viene elevata ad un dogma intoccabile, dove espressamente NON SI ESCLUDE L’OBBLIGATORIETÀ IN CASI EMERGENZIALI !

Giusto il contrario di quanto promesso dall‘attuale Presidente del Governo Giorgia Meloni!!!

Viene raccontata la bufala che i vaccini sarebbero sicuri, perché sarebbero iperstudiati.

Vero è invece, che per nessun vaccino esistono studi clinici con veri gruppi di controllo che abbiano confermato efficacia e sicurezza!

E vero è che la farmacovigilanza è una triste barzelletta, anche a causa dell‘ALGORITMO OMS che esclude a priori ogni correlazione con il vaccino in presenza di un‘altra possibile causa!

E non sono assolutamente garantiti gli standard di sicurezza nella produzione!

Questo PNPV è un unico FALSO stilato con il fondamentale contributo del Comitato Nazionale di Bioetica nominato da Giorgia Meloni!

Allora come la mettiamo cara Presidente Giorgia Meloni?

Intende seriamente mantenere in organi centrali per la politica sanitaria (e non solo, visto la spada di Damocle del ONE HEALTH implementato dall’UE purtroppo anche con i voti di tutti i parlamentari europei di FDI e Lega) personaggi che sono o totalmente incompetenti o corrotti oppure un‘espressione di incompetenza e corruzione.

