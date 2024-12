Radio Spada: Facebook ha Chiuso una Nostra Pagina, senza Spiegazione né Risposta…

Eravate iscritti alla pagina “Radio Spada II” e non la trovate più? Nemmeno noi, purtroppo.

Nata nel 2018 in una fase molto burrascosa sui social, affiancava la pagina primaria. Da inizio settimana è stata fatta sparire. Abbiamo scritto lunedì a Facebook per avere notizie e, ad ora, non abbiamo avuto alcuna risposta. E già a giugno scorso avevamo mandato alla piattaforma una proposta di accorpamento per altre pagine gestite da nostri amministratori: anche lì nessun risconto.

Qualcuno può dire: sicuramente vi sarà arrivata – prima della chiusura – qualche notifica che non avete visto. Può essere, ma ci siamo trovati senza pagina dalla sera alla mattina. E da giorni chiediamo notizie.

Non siamo abituati al piagnisteo, né a confidare troppo nell’internet: sappiamo come funziona. Ma – vista l’aria – diamo alcuni rapidi consigli per “differenziare” la presenza digitale. Per chi ha Telegram esiste il nostro canale, su Instagram invece ci trovate qui. Radio Spada è da tempo presente su Gloria.tv e su Twitter. A lungo abbiamo usato più come archivio che come effettivo canale il nostro profilo YouTube, ma negli ultimi periodi lo sfruttiamo di più. Infine resta attiva su Facebook la pagina principale.

Il consiglio che diamo da anni con più insistenza è però un altro: quello di non vivere solo sui social ma di incontrarci dal vivo nelle tante iniziative che realizziamo. Solo guardandoci negli occhi – solo costruendo rapporti veri – si può mettere in campo qualcosa di stabile. Le relazioni, la militanza, la vita devono tornare ad esistere soprattutto fuori dagli schermi. Altrimenti svaniranno al primo che stacca la spina.

Niente paura. Avanti tutta!