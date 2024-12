Pellegrinaggio Giubilare Gay Rimosso dal Sito Ufficiale del Giubileo…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Messa in Latino, che ringrziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Un portavoce del Dicastero vaticano per l’evangelizzazione ha negato mercoledì che un pellegrinaggio controverso sia mai stato inserito in un calendario vaticano, dopo che il pellegrinaggio è stato rimosso dal calendario online all’inizio di questa settimana.

Il portavoce si riferiva a un pellegrinaggio a Roma previsto durante l’Anno giubilare vaticano del 2025, sponsorizzato dall’associazione italiana La Tenda di Gionata, e programmato per i pellegrini che si identificano come LGBT.

Il pellegrinaggio previsto ha scatenato un putiferio questo fine settimana, con commentatori online e notizie che suggerivano che il «pellegrinaggio LGBT» fosse stato organizzato dall’ufficio del Giubileo del Vaticano, o richiesto, approvato o diretto da papa Francesco stesso.

The Pillar La Tenda di Gionata, non dal Vaticano, ma che era stato inserito in un calendario online organizzato dall’Ufficio per il Giubileo, che catalogava i pellegrinaggi e gli eventi giubilari organizzati da Diocesi, Parrocchie e altre organizzazioni no-profit, pastorali o catechistiche. Il sito ha riferito lunedì che il pellegrinaggio era stato sponsorizzato dall’associazione italiana, non dal Vaticano, ma che era stato inserito in un calendario online organizzato dall’Ufficio per il Giubileo, che catalogava i pellegrinaggi e gli eventi giubilari organizzati da Diocesi, Parrocchie e altre organizzazioni, pastorali o catechistiche.

web del Giubileo e link per vedere il pellegrinaggio, è apparso un messaggio di errore «404 Page Not Found!» [pagina non trovata: N.d.T.]. Poco dopo la pubblicazione del rapporto, il pellegrinaggio è scomparso dal calendario del sitodel Giubileo e gli utenti hanno commentato che quando hanno cliccato sulper vedere il pellegrinaggio, è apparso un messaggio di errore «

Raggiunto telefonicamente mercoledì, un portavoce del Dicastero per l’evangelizzazione ha detto al sito The Pillar che «il pellegrinaggio non è sul sito web perché non è un evento ufficiale sponsorizzato dal Dicastero».

Alla domanda sul perché il pellegrinaggio fosse apparso in precedenza sul sito web, il portavoce ha negato di averlo fatto, affermando due volte che il pellegrinaggio non era stato inserito nel calendario del sito.

Il Dicastero per l’evangelizzazione ha rimandato il sito The Pillar all’associazione La Tenda di Gionata per ulteriori informazioni sul pellegrinaggio.

link mostrano ancora il pellegrinaggio [ aggiornamento: ora la versione è stata rimossa anche dall’archivio: N.d.T.]. Una versione archiviata del calendario è ancora disponibile sui portali di archivio web e le anteprime delmostrano ancora il pellegrinaggio

Dicastero per l’evangelizzazione dell’11 dicembre sembra contraddire una dichiarazione di mons. Salvatore Fisichella, Pro-Prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione, che all’inizio del mese La dichiarazione deldell’11 dicembre sembra contraddire una dichiarazione di mons. Salvatore Fisichella, Pro-Prefetto della Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del, che all’inizio del mese ha detto che il pellegrinaggio «è in calendario, come molti altri eventi» – riferendosi al calendario generale degli eventi giubilari curato dal suo ufficio.

L’evento è stato inserito nel calendario generale ufficiale dell’Anno giubilare, insieme a più di trecento altri pellegrinaggi, programmati da Diocesi e istituzioni cattoliche di tutto il mondo e registrati ufficialmente presso l’ufficio dell’Anno giubilare.

Molti organi di informazione hanno inquadrato il pellegrinaggio come uno dei tanti eventi giubilari tematici sponsorizzati dal Vaticano, come il Giubileo dei giovani o il Giubileo degli anziani.

Tuttavia, sebbene il pellegrinaggio LGBT sia stato approvato dalla Conferenza episcopale italiana, non è un evento sponsorizzato dal Vaticano.

Il pellegrinaggio è invece organizzato dall’organizzazione LGBT La Tenda di Gionata, con il sostegno della Conferenza episcopale italiana e della Compagnia di Gesù. È rivolto ai pellegrini LGBT e si terrà il 5 e 6 settembre 2025.

Il principale organizzatore è padre Giuseppe Piva S.I.

La Tenda di Gionata è stata gay, bisessuali e transgender) fanno ogni giorno nelle loro comunità». L’associazioneè stata fondata in Italia nel 2018 come progetto di volontariato per diventare «sempre più santuari di accoglienza e sostegno verso le persone LGBT e verso ogni persona colpita da discriminazione» e per far «conoscere il cammino che i cristiani LGBT (lesbiche,, bisessuali e) fanno ogni giorno nelle loro comunità».

Il progetto è stato criticato per il suo approccio, in quanto utilizza risorse pastorali controverse, come articoli che affermano che la Bibbia non condanna gli atti omosessuali.

Bibbia condanni l’odierno concetto di relazione omosessuale amorevole e responsabile, usando argomenti molto probanti: i passi che secondo molti proibiscono l’omosessualità sono tradotti male e/o citati fuori dal loro contesto», si legge in un «Molti biblisti hanno sfatato l’idea che lacondanni l’odierno concetto di relazione omosessuale amorevole e responsabile, usando argomenti molto probanti: i passi che secondo molti proibiscono l’omosessualità sono tradotti male e/o citati fuori dal loro contesto», si legge in un articolo

Né l’associazione La Tenda di Gionata né padre Giuseppe Piva S.I. hanno potuto essere raggiunti per un commento.

