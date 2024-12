Nuova Ondata d’Odio contro i Cristiani, in Europa e nel Mondo. Pro Italia Cristiana.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Italia Cristiana. Buona lettura e condivisione.

§§§

Dati allarmanti: in Europa e nel mondo una nuova ondata di odio contro i cristiani!

Ormai è certo. Come cristiani, siamo costretti a tornare nelle catacombe. Ovunque.

A rivelarlo sono dati a dir poco spaventosi. A partire dal recente rapporto diffuso dalla fondazione pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre».

Secondo tale rapporto, la persecuzione contro i cristiani è peggiorata in ben 17 Paesi nel mondo tra il giugno 2022 ed il giugno 2024.

Le cause vanno individuate nell’inasprirsi delle violenze provocate dall’islam radicale in tutti e sei i Paesi africani analizzati nello studio.

La situazione è più pesante in Nigeria, ma non sono da meno Arabia Saudita, Burkina Faso, Egitto, Eritrea e Sudan. Male anche in Cina e India.

Oltre tutto l’emigrazione di massa delle comunità cristiane da queste aree, dovuta ai continui attacchi, solleva dubbi in zona sulla reale possibilità di sopravvivenza a lungo termine della Chiesa.



Si va dagli assalti veri e propri con stragi e atrocità alle conversioni e matrimoni forzati delle donne cristiane.



I sacerdoti vengono minacciati e rapiti, mentre su molti testi scolastici vengono pubblicati contenuti dispregiativi nei confronti del Cristianesimo.

È una situazione insostenibile! Noi stessi siamo impalliditi di fronte a questi dati! Non possiamo tacere, dobbiamo fare qualcosa!



La cosa più importante ora è far sapere quel che accade, perché i media non ne parlano e la gente ignora che tanti atti vengano compiuti in odio alla fede cristiana.

Per questo vogliamo incrementare la nostra già vasta campagna di informazione , servendoci di un mezzo veloce, sicuro ed efficace come Facebook.



È urgente, perché le persecuzioni avvengono ormai quotidianamente anche nell’Occidente cosiddetto “cristiano”.

Lo conferma un altro rapporto, quello recentemente pubblicato dall’OIDAC-Osservatorio sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani in Europa.

Si è passati dai 749 atti di odio anticristiano commessi nel 2022 ai 2.444 commessi nel 2023. Incredibile!

In tali cifre sono compresi atti di vandalismo (chiese bruciate ed immagini sacre frantumate) e profanazioni, ma si sono anche verificati ben 232 casi di violenza fisica contro i cristiani!

Gli autori sono in prevalenza islamici radicalizzati o esponenti dell’estrema Sinistra. Il Paese più colpito è stato la Francia con oltre 1.000 casi.

Seguono il Regno Unito con oltre 700 casi e la Germania con 277 casi. Situazione analoga anche in Canada e negli Stati Uniti.

L’Oidac ha precisato che si tratta comunque di dati per difetto, poiché un elevato numero di casi non sarebbe divenuto oggetto di denuncia.

Secondo Ana Blanco, vicepresidente dell’Osservatorio per la Libertà religiosa e di coscienza, in Spagna ben 3 attacchi alla libertà religiosa su 4 vengono commessi contro i cristiani.

Anche nel Paese iberico, gli autori orbitano per lo più attorno alla galassia “rossa”, fanno cioè riferimento a partiti di Sinistra o di estrema Sinistra.



Non c’è ormai un solo angolo del mondo ove i cristiani non vengano perseguitati. Per questo ti abbiamo detto all’inizio che potremmo essere ben presto costretti a riaprire le catacombe.

Oggi sta devastando il mondo intero una nuova ondata di odio contro chi crede in Cristo!



Non possiamo restare indifferenti a tutto questo, perché ci riguarda! Dobbiamo agire!

Non possiamo restare indifferenti a tutto questo, perché ci riguarda! Dobbiamo agire!

Attribuzione Immagine: @ Unsplash





