La Knesset (Mentore Netanyahu) Affossa la Commissione d’Inchiesta sul 7 Ottobre. Perché?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dall’agenzia Anadolu, e un articolo sullo stesso argomento del Jerusalem Post. Buona lettura e diffusione.

§§§

Mercoledì sera la Knesset (il parlamento israeliano) ha votato contro un disegno di legge per istituire una commissione ufficiale incaricata di indagare sull’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Il disegno di legge è stato respinto con uno scarto risicato: 53 membri hanno votato contro e 51 a favore.

Secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, la proposta è stata presentata dalla deputata della Knesset Orit Farkash-Hacohen del National Camp Party, guidato dall’ex ministro del Gabinetto di Guerra Benny Gantz.

“Coloro che non sanno assumersi le proprie responsabilità, imparare dagli errori e trarre insegnamenti non meritano di essere leader”, ha affermato Farkash-Hacohen prima del voto.

“I cittadini meritano delle risposte, così come le famiglie colpite dal lutto, i soldati e le famiglie dei rapiti”, ha aggiunto.

Il voto della Knesset ha scatenato una polemica tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e Gantz sulla piattaforma di social media X.

“Primo Ministro, lei ha avuto paura di entrare nella manovra e ha ritardato l’ingresso a Khan Younis ed ha esitato ad entrare a Rafah”, ha scritto Gantz su X, rivolgendosi a Netanyahu.

“Avete parlato di Rafah quando abbiamo insistito sulla necessità di controllare prima il corridoio di Filadelfia e impedire un nuovo rafforzamento di Hamas”, ha aggiunto.

Gantz ha avvertito: “Tutto sarà rivelato quando i protocolli e le testimonianze saranno ascoltati dalla commissione d’inchiesta statale”.

In risposta, Netanyahu ha affermato: “Ancora una fake news di Benny Gantz”.

“Ho fatto uno screenshot, menzionerò il suo post delirante quando i protocolli saranno resi noti e il pubblico scoprirà chi stava cercando scuse per ‘fermare i combattimenti per un anno o due’ e chi ha davvero spinto per continuare la guerra fino alla vittoria”, ha aggiunto.

Critici

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha criticato il rifiuto della Knesset di istituire una commissione ufficiale per indagare sull’attacco di Hamas.

“Hanno paura di una commissione d’inchiesta. Perché sono colpevoli del peggior disastro nella storia del Paese”, ha detto su X.

Secondo le sue dichiarazioni, Netanyahu ha ripetutamente respinto l’istituzione di una commissione d’inchiesta statale finché non sarà finita la guerra di Gaza e Hamas non sarà sradicato.

Violando una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato, Israele si è scontrato con la condanna internazionale per la sua continua e brutale offensiva su Gaza, iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Secondo le autorità sanitarie locali, da allora sono stati uccisi circa 38.800 palestinesi, per lo più donne e bambini, e sono rimasti feriti più di 89.100.

Dopo oltre nove mesi di violento attacco israeliano, vaste aree di Gaza giacciono in rovina, a causa di un paralizzante blocco di cibo, acqua pulita e medicine.

Israele è accusato di genocidio presso la Corte internazionale di giustizia, la cui ultima sentenza gli ha ordinato di cessare immediatamente le operazioni militari nella città meridionale di Rafah, dove più di un milione di palestinesi avevano cercato rifugio dalla guerra prima dell’invasione del 6 maggio.

***

Mercoledì la coalizione ha bocciato una votazione in gran parte simbolica proposta dall’opposizione mercoledì, che chiedeva al governo di costituire una commissione nazionale d’inchiesta sul massacro di Hamas del 7 ottobre .

La proposta è arrivata dopo che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato in una conferenza stampa di lunedì che c’erano “molti civili” che si opponevano alla formazione di una commissione d’inchiesta nazionale, nonostante i recenti sondaggi mostrassero una larga maggioranza a favore della commissione. È arrivata anche mentre il parlamentare del Likud Ariel Kallner sta preparando una commissione d’inchiesta alternativa, i cui membri saranno nominati in egual misura dalla coalizione e dall’opposizione.

La proposta, redatta da MK Pnina Tameno-Shete (Unità Nazionale), è stata presentata come una “proposta di agenda”. Le proposte di agenda sono concepite per consentire ai MK di sollevare questioni generali nel plenum della Knesset, ma non sono leggi, non hanno alcuna ramificazione legislativa e il voto è in gran parte simbolico. Se il voto fosse stato approvato, la Knesset avrebbe tenuto un dibattito più prolungato sulla questione nel prossimo futuro.

Il parlamentare MK Benny Gantz (Unità Nazionale), che ha presentato la proposta, ha accusato la coalizione di opporsi alla creazione di una commissione nazionale d’inchiesta per non assumersi la responsabilità di quanto accaduto.

“La nostra gente non è stupida; capisce esattamente cosa state cercando di fare. Non vi aiuterà. Vi vediamo dentro. Vediamo l’ipocrisia, il tentativo trasparente di smantellare la fiducia in un’istituzione che tutti voi avete elogiato”, ha detto Gantz, dopo aver letto numerose citazioni di membri della coalizione che in passato avevano sostenuto commissioni nazionali d’inchiesta.

Le famiglie delle vittime del massacro del 7 ottobre, insieme all’ex ministro israeliano della Pubblica Sicurezza Omer Bar Lev in rappresentanza di 86 parlamentari e ministri, Nimrod Dweck del movimento Darkenu ed Einat Ovda del movimento Zulat tengono una conferenza stampa, 12 dicembre 2024. (credito: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

“Vediamo il vostro desiderio che torniamo alle lotte intestine come il 6 ottobre. Vediamo il disprezzo e l’arroganza. Vediamo che siete disposti a fare a pezzi la società israeliana per il bene del potere. Questo è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno di una commissione d’inchiesta nazionale indipendente, non di un comitato nominato da voi. Di certo non uno nominato da voi”, ha detto Gantz.

La Commissione nazionale d’inchiesta è l’indagine più potente nel sistema giudiziario israeliano e l’unica che opera in modo completamente indipendente dalla classe politica.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: 7 ottobre, knesset



Categoria: Generale