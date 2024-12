Combatteremo la Disinformazione. Crosetto, Minardo & C. Senza Pudore e Memoria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Ancora una volta, come sempre, la libertà di parola e di informazione dà fastidio a LorSignori, siano essi gli amici dei produttori di armi che quelli che hanno sostenuto i “Non ti vaccini, ti ammali, muori” e hanno votato il greenpass. E si preoccupano di disinformazione, loro! Non fatemi essere volgare, ma hanno la faccia come….

Combatteremo la “DISINFORMAZIONE”!

… Le elezioni cancellate in Romania … il tema della guerra ibrida … "Putin sta vincendo di più sul tema della guerra ibrida" … Romania, i soldi in Moldavia nel voto anti-UE, le elezioni in Georgia … "C'è una evidente sottovalutazione della guerra ibrida" … "cyber, disinformazione" … "Una guerra fatta di investimenti e professionisti" … "Sto pensando ad una struttura ad hoc per il contrasto" … "Dobbiamo rispondere, alla propaganda, con la verità" [ Guido Crosetto, FdI ] … "Creare una struttura capace di contrastare la guerra ibrida" … "è una necessità non più rinviabile" … "disinformazione e fake news rappresentano una minaccia reale per le nostre democrazie" … "l'intelligence tedesca, in vista delle prossime elezioni, ha già istituito una task force" … "un'esperienza interessante e potenzialmente molto utile per il nostro Paese" … "interloquire con i nostri colleghi del parlamento tedesco per approfondire tale modello" … "è un tema su cui non possiamo permetterci di improvvisare" … "trovare un equilibrio tra la lotta alla disinformazione e la libertà d'espressione" [ Nino Minardo, Lega ]

