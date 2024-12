Bancarrota espiritual, bancarrota material. Iglesia de Ancilla Domini a Esclava del Mundo. Mastro Titta

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, nuestro Maestro Titta, a quien damos las gracias, pone a vuestra disposición estas reflexiones sobre la deplorable condición de la Iglesia en tiempos de Bergoglio. Disfruten la lectura, la meditación y compartan.

§§§

MASTRO TITTA: ¿IGLESIA POBRE? MEJOR DICHO: IGLESIA ESCLAVA

Dagospia se refiere a la “revuelta” de los empleados laicos del Vaticano, amargados por el despido del IOR de dos empleados recién casados. Matrimonio, préstamo hipotecario, luego casa de verdad. No a los muros, sí a los puentes: terminen debajo de ellos, rezando para que no sea Morandi.

En noviembre, la Iglesia de los Pobres desalojó a una anciana que había renovado su apartamento con la garantía de que viviría allí hasta su muerte. Cuando se terminó la refacción -150.000 euros, porque las salas sagradas se caían a pedazos- et voilà, alguacil en la puerta. “Solo me voy cuando esté muerta”, grita la infeliz. Alerta, señora mía: desde un punto de vista clerical, la muerte no sólo no es el peor de los males, sino que incluso puede ser el mayor de los bienes, especialmente si son inmuebles.

Todos invocaron entonces la intervención de Bergoglio, como si el distinguido hombre hubiera perdido un minuto de sueño en el esfuerzo de hacer que sus reproches siguieran a algún acto como consecuencia. Nadie pone en duda de que Francisco, quien no tuvo reparos en intentar desalojar al profesor Grygiel expulsado del Pontificio Instituto para el Matrimonio y la Familia así como al cardenal Burke, sea en cambio el promotor de este culto a la vida al aire libre, inmerso en la naturaleza urbana rodeado de bancos de queridos migrantes. De hecho, agradecido con el Papa porque cada Navidad come pizza congelada en Santa Maria in Trastevere con una representación simbólica de los pobres. Imaginemos si alguien formula un pensamiento tan malo. Entonces mi querida Céline acude en mi ayuda: “Para que la idea dé un giro en el cerebro de un imbécil, le tienen que pasar muchas cosas y muy crueles”.

El hecho es que Bergoglio llama misericordia a lo que es mera crueldad, lúcida y brutal. Muestra misericordia por aquello sobre lo que no tiene poder -los niños que sufren las guerras, además, con el mismo patetismo untuoso que dedica a la biodiversidad amenazada-, anhela lo ineluctable mientras exhibe el máximo rigor calvinista hacia los demás y a las circunstancias que se le presentan. Si eres un hombre harapiento, maldita sea, has sudado esta condición al son de los pecados.

Bergoglio asocia a los demás con los sufrimientos de Cristo con celo apostólico bovino. Golpea a Becciu, después se presenta en su casa el Jueves Santo para consolarlo. ¿Becciu resurge? De ninguna manera. Burke a veces queda duro por el Covid, y Francisco se burla de él con chistes de curandero sobre los no vacunados. Me lo imagino mirándose en el espejo, risueño y deforme como el Gato de Cheshire en la tetera del Sombrerero Loco donde hierve el mate de coca y se pregunta hilarante: ¿no seré demasiado misericordioso?

¿Qué tienen que ver estas variaciones sobre el tema con el tema? Tienen que ver con ella en la medida en que Bergoglio es la tesis, la antítesis y la síntesis logorreica de sí mismo. Teoriza la piedad divina, negándola con la crueldad humana, y sigue adelante: la síntesis es él mismo, a quien nadie le presenta la cuenta. Por incredulidad ante el miserable espectáculo de la más banal mezquindad: es impensable que un Papa esté tan expuesto a bajezas de todo tipo. Aparte de que Biden indultó a su hijo para evitarle algunas décadas en prisión y mucho más. Bergoglio perdonó al Padre por haber creado a un hombre tan estúpido. Parafraseando a Meister Eckhart: sólo los mezquinos conocen la mezquindad.

Hasta aquí, la licencia poética sobre los cerdos a los que el Papa imparte suplementos de inmundicia. Después de eso vendría este pequeño problema de la inminente bancarrota del Vaticano: los rumores al respecto se multiplican. Según periodistas británicos y estadounidenses -los escritores locales descansan en paz mientras esperan el regreso de Nuestro Señor-, pronto el pequeño estadista ya no podrá pagar las pensiones. Para una población de unas pocas docenas de individuos, en su mayoría octogenarios convencidos, esto no es un asunto menor. Las voces se arremolinan en círculos fuertemente anticatólicos, por lo que son las más creíbles.

Ingenuamente -o astutamente, como Bergoglio- los editores atribuyen la crisis al déficit de óbolos de católicos decepcionados por las fallidas reformas de Francisco, el Papa parlante. Por el contrario, el eminente está llevando a cabo la tarea escrupulosamente: bancarrota espiritual y por qué no también bancarrota material, que el hombre no vive solo de la palabra de Dios, sino también del pan que no entra en su boca.

Un informante bien informado me dijo hace varios años: “En el Vaticano ya no son los sacerdotes los que gobiernan, sino un grupo de laicos iluminados. Gente seria, sin una relación serena con la vida”. El Gato de Cheshire argentino es el capellán del Consejo para el Capitalismo Inclusivo, la gente seria a la que se refería su amigo: el puñado de empresas que valen 10.000 billones de dólares (y cambio) que tiene el mérito no tanto de haber creado a los pobres -siempre han estado ahí y siempre lo estarán- sino de haberlos hecho esclavos de la deuda y de las diversas transiciones verdes, digitales y transhumanas. El mismo paternalismo de Bergoglio que golpea a sus hijos por su propio bien, ciertamente para no dar rienda suelta a los peores instintos.

Está muy claro que la pequeña estadística no fallará. Tal vez no pague pensiones y ni siquiera salarios a los cuatro gatos seculares que se afanan a la sombra de la Cúpula, pero no fracasará. No en el sentido técnico de la bancarrota en perspectiva. Venderán la Capilla Sixtina a un chino que masticará el yeso como el plátano de Cattelan, producirán pandoros con la forma del papa Francisco como la Ferragni, usarán la inteligencia artificial para hacer que los fieles hablen con Jesús como sucede en Lucerna. Cosas así, como el mostrador de delicatessen del supermercado con cubos de Emmentaler gratis.

De un modo u otro, la Iglesia pasará de ser ancilla Domini a convertirse en esclava de los hombres. No la Iglesia pequeña y pobre de Ratzinger, sino la desproporcionada, blanda e informe de Bergoglio, la asamblea sinodal que se ha deslizado como un mejillón que filtra la inmundicia del mundo líquido. Si les parece que el Gato de Cheshire ha fracasado, la máxima de Céline también resuena para ustedes.

Publicado originalmente en italiano por Marco Tosatti el 6 de diciembre de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/12/06/bancarotta- spirituale-bancarotta- materiale-chiesa-da-ancilla- domini-a-schiava-del-mondo- mastro-titta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: bancarrota, titta



Categoria: Generale