Tutti i Dati su Decessi e Disabilità da Siero Associati a Ciascun Lotto. Toba 60.

Quanto è dannoso il mio lotto di vaccino COVID-19? SCOPRILO ORA…

Un’indagine sui dati contenuti nel Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) statunitense ha rivelato che un numero estremamente elevato di reazioni avverse e di decessi è stato segnalato più volte in relazione a specifici numeri di lotto del vaccino Covid-19, il che significa che sono stati identificati lotti letali di iniezioni sperimentali.

Gli scienziati hanno confrontato la variabilità tra i lotti del vaccino antinfluenzale con la variabilità tra i lotti del vaccino Covid e sono rimasti scioccati nel trovare gradi di variazione ECCESSIVI e ALTAMENTE INUSUALI tra i diversi lotti dei vaccini Covid.

Quando sono stati esaminati 22.000 lotti di vaccino antinfluenzale, quasi tutti hanno prodotto 5 o meno reazioni avverse gravi per lotto. Solo 2 lotti hanno superato questo valore (22 SAE e 37 SAE).

(Viene a questo punto da domandarsi del perché fare il Vaccino considerate queste percentuali!!!)

Quando è stato confrontato lo stesso numero di vaccini Covid, è stata riscontrata un’enorme variazione: molti lotti hanno prodotto 5 o meno reazioni avverse gravi, ma molti altri hanno prodotto 1000-5000 reazioni avverse gravi.

Quindi il coefficiente di variazione dei vaccini Covid è del 1000%, rispetto al coefficiente di variazione dei vaccini antinfluenzali (che è del 99%).

In altre parole, i vaccini Covid variano 10 volte di più rispetto ai vaccini antinfluenzali.

Secondo i regolamenti della FDA, una variazione così elevata tra i diversi lotti e tra i diversi produttori significa che i farmaci sono ADULTERATI e comportano sanzioni legali significative.

Tale variazione può anche annullare l’autorizzazione EUA, che viene concessa solo in base alla consistenza del prodotto.

Esclusivo: Il 100% dei decessi causati dal vaccino Covid-19 è stato causato da appena il 5% dei lotti prodotti, secondo i dati ufficiali del governo.

Un’indagine sui dati contenuti nel Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) degli Stati Uniti ha rivelato che un numero estremamente elevato di reazioni avverse e di decessi è stato segnalato più volte in relazione a specifici numeri di lotto del vaccino Covid-19, il che significa che sono stati identificati lotti letali di iniezioni sperimentali.

Ma la cosa forse più preoccupante è che i lotti “mortali” sono stati distribuiti in modo capillare negli Stati Uniti, mentre altri lotti “benigni” (Inutili) sono stati inviati solo in poche località.

I dati utilizzati nell’indagine sono stati estratti dal database VAERS, accessibile al pubblico e consultabile qui. Il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) è un programma statunitense per la sicurezza dei vaccini, co-gestito dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA).

Il programma raccoglie informazioni attraverso le segnalazioni di medici, infermieri e pazienti sugli eventi avversi (possibili effetti collaterali dannosi) che si verificano dopo la somministrazione di vaccini, per verificare se il rapporto rischio/beneficio è sufficientemente alto da giustificare l’uso continuato di un particolare vaccino.

Le segnalazioni estratte dal database erano quelle presentate fino al 15 ottobre 2021 e comprendevano tutte le reazioni avverse segnalate per le iniezioni di Pfizer e Moderna mRNA Covid-19, nonché tutte le reazioni avverse segnalate per i vaccini antinfluenzali, che sono state utilizzate per generare un set di dati di controllo.

Il database VAERS ha mostrato un totale di 1.608 segnalazioni di eventi avversi contro i vaccini antinfluenzali, oltre a 15 decessi e 73 ricoveri. Il conteggio totale dei numeri di lotto riportati è stato di 494.

Il “numero di lotto” è una stringa specifica di numeri e lettere che traccia un lotto specifico di vaccino dalla produzione fino al braccio di una persona e di solito si trova sull’etichetta del vaccino o sulla confezione che lo accompagna.

l grafico qui sopra mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi fatte a VAERS per i vaccini antinfluenzali, ordinati in base al numero di lotto del vaccino somministrato prima dell’evento avverso.

A parte alcuni picchi, il numero di eventi avversi per numero di lotto è stato generalmente lo stesso, con non più di 26 segnalazioni per un singolo numero di lotto di vaccino antinfluenzale.

I grafici sopra riportati mostrano il conteggio dei lotti in base al numero di segnalazioni di reazioni avverse per lotto per i vaccini antinfluenzali. Il 33% dei lotti (165 / 494) ha ricevuto una sola segnalazione di reazione avversa, mentre solo lo 0,6% dei lotti (3 / 494) ha ricevuto almeno 20 segnalazioni di reazione avversa.

Il grafico precedente mostra quante volte uno specifico numero di lotto è stato identificato in una segnalazione di reazione avversa in cui la persona è deceduta in seguito alla vaccinazione contro l’influenza. Il 97% dei lotti (480 / 494) è stato associato a zero decessi, mentre 13 lotti sono stati associati a un solo decesso e 1 lotto a 2 decessi.

Il grafico qui sopra mostra il numero di Stati all’interno degli USA in cui è stato distribuito uno specifico numero di registro del vaccino antinfluenzale.

I dati VAERS mostrano che il 44% dei lotti (219 / 494) è stato inviato a un solo stato all’interno degli USA, mentre un ulteriore 17% (86 / 494) è stato inviato a 2 stati, il 10% (50 / 494) è stato inviato a 3 stati, il 5% (24 / 494) è stato inviato a 4 stati, il 3% (17 / 494) è stato inviato a 5 stati, il 2% (11 / 494) è stato inviato a 6 stati e solo lo 0,4 (2 / 494) è stato inviato a 12 stati all’interno degli USA.

Tutti i dati di cui sopra sono stati utilizzati come set di dati di controllo da confrontare con i dati VAERS per i vaccini Covid-19 con mRNA di Pfizer e Moderna.

Il database VAERS ha registrato un totale di 171.463 segnalazioni di eventi avversi contro il vaccino Covid-19 di Pfizer, oltre a 2.828 decessi e 14.262 ricoveri. Il conteggio totale dei numeri di lotto riportati è stato di 4.522.

Questi dati dimostrano che il numero di reazioni avverse, 189 decessi e 195 ricoveri dovuti al vaccino Covid-19 di Pfizer è 106 volte superiore a quello di tutti gli altri vaccini antinfluenzali messi insieme.

Il grafico precedente mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi fatte a VAERS contro il vaccino Covid-19 di Pfizer, ordinate in base al numero di lotto del vaccino somministrato prima dell’evento avverso. Non disponiamo di informazioni affidabili sulle dimensioni del lotto standard, ma gli articoli di stampa indicano una dimensione media del lotto di 1000 fiale (circa 6000 dosi).

Il numero più alto di segnalazioni di eventi avversi fatte al VAERS per un singolo numero di lotto del vaccino antinfluenzale è stato 26. Ciò rende ancora più scioccante scoprire che il numero più alto di segnalazioni di eventi avversi inviate a VAERS per un singolo lotto del vaccino Covid-19 di Pfizer fino al 15 ottobre 2021 è stato di 3.563, e non si tratta di un’anomalia.

Migliaia di segnalazioni di eventi avversi sono state fatte numerose volte contro un singolo numero di lotto del vaccino Pfizer Covid-19, e purtroppo il vaccino Moderna Covid-19 non è andato meglio.

Il database VAERS ha registrato un totale di 188.998 segnalazioni di eventi avversi contro il vaccino Moderna Covid-19, oltre a 2.603 decessi e 10.225 ricoveri. Il conteggio totale dei numeri di lotto riportati è stato di 5.510.

Questi dati dimostrano che il numero di reazioni avverse, 174 decessi e 140 ricoveri dovuti al vaccino Moderna Covid-19 è 118 volte superiore a quello di tutti gli altri vaccini antinfluenzali messi insieme.

Il grafico qui sopra mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi fatte a VAERS contro il vaccino Moderna Covid-19, ordinate in base al numero di lotto del vaccino somministrato prima dell’evento avverso, e mostra che il vaccino Moderna è andato anche peggio del vaccino Pfizer in questo reparto, con il numero più alto di segnalazioni di eventi avversi contro un singolo numero di lotto del vaccino Moderna Covid-19, per un totale di ben 4.967.

Il grafico qui sopra mostra il conteggio dei lotti rispetto alla gamma di eventi avversi segnalati per lotto del vaccino Covid-19 di Pfizer. I dati rivelano che in 2.908 lotti (64%) è stato segnalato un solo evento avverso, mentre in 2 lotti specifici sono stati segnalati oltre 3.000 eventi avversi.

Dai dati emerge anche che 30 lotti di vaccino Pfizer hanno avuto tra le 1.000 e le 1.499 segnalazioni di eventi avversi per lotto, altri 20 lotti hanno avuto tra le 1.500 e le 1.999 segnalazioni di eventi avversi per lotto e altri 23 lotti hanno avuto tra le 2.000 e le 2.499 segnalazioni di eventi avversi per lotto.

Ciò suggerisce che c’era una piccola quantità di lotti pericolosi del vaccino Pfizer Covid-19 e una grande quantità di lotti apparentemente innocui (almeno nel breve termine) del vaccino Pfizer Covid-19.

Ma l’indagine sui dati VAERS ha anche rivelato che i decessi segnalati a causa del vaccino Pfizer erano ancora una volta associati solo ad alcuni lotti del vaccino. Il grafico qui sopra mostra che il 96% dei lotti di vaccino Pfizer non ha ricevuto alcuna segnalazione di decesso. Ciò significa che i 2.828 decessi segnalati erano associati solo al 4% dei lotti di vaccino Pfizer.

Cinque numeri di lotto sono stati associati a 61-80 decessi ciascuno, altri 5 numeri di lotto sono stati associati a 81-100 decessi ciascuno e solo 2 numeri di lotto distinti sono stati associati a oltre 100 decessi ciascuno.

Lo stesso vale per il vaccino Moderna Covid-19. Il 95% dei lotti del vaccino Moderna non ha ricevuto alcuna segnalazione di decesso. Ciò significa che i 2.603 decessi erano associati ad appena il 5% dei lotti di vaccino Moderna.

Tredici numeri di lotto sono stati associati a 41-60 decessi ciascuno, 2 numeri di lotto sono stati associati a 61-80 decessi ciascuno e 1 numero di lotto è stato associato a 81-100 decessi.

L’indagine sui dati VAERS ha inoltre rilevato che alcuni lotti specifici dei vaccini Covid-19 di Pfizer e Moderna, distribuiti in un numero di stati compreso tra 13 e 50 negli USA, hanno registrato un numero insolitamente elevato di segnalazioni di eventi avversi e di decessi rispetto ai lotti distribuiti in 12 stati o meno negli USA.

Come si può vedere dalla tabella precedente, 4.289 diversi lotti di vaccino Pfizer sono stati distribuiti in 12 stati o meno degli Stati Uniti, registrando 9.141 segnalazioni di eventi avversi, oltre a 99 decessi e 657 ricoveri. Ciò equivale a una media di 2 segnalazioni di eventi avversi per lotto e 0 decessi e ricoveri.

Tuttavia, altri 130 diversi lotti di vaccino Pfizer sono stati distribuiti tra i 13 e i 50 Stati degli USA, registrando 166.170 segnalazioni di eventi avversi, 2.799 decessi e 14.155 ricoveri. Ciò equivale a una media di 1.278 segnalazioni di eventi avversi per numero di lotto, oltre a 22 decessi e 109 ricoveri.

Questi dati mostrano quindi che ogni lotto dei 130 diversi numeri di lotto del vaccino Covid-19 di Pfizer distribuito in più di 13 Stati ha danneggiato in media 639 volte più persone, ha ricoverato in media 109 volte più persone e ha ucciso in media 22 volte più persone.

Il grafico qui sopra a sinistra mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi per numero di lotto inviate a 13 o più stati degli USA. Questo grafico ha identificato i numeri di lotto del vaccino Pfizer che hanno causato il maggior numero di danni negli Stati Uniti. Il più dannoso è il lotto numero “EK9231”, che ha causato oltre 3.500 segnalazioni di eventi avversi.

Il grafico qui sopra a sinistra mostra il numero di decessi segnalati come reazioni avverse al vaccino Pfizer per numero di lotto inviato in oltre 13 stati degli USA. Questo grafico ha identificato i numeri di lotto del vaccino Pfizer che hanno causato il maggior numero di decessi negli Stati Uniti. Il più letale è il lotto numero “EN6201” che ha causato quasi 120 decessi.

l grafico qui sopra a sinistra mostra il numero di segnalazioni di eventi avversi contro il vaccino Moderna per numero di lotto inviate a 13 o più Stati negli USA. Questo grafico ha identificato i numeri di lotto del vaccino Moderna che hanno causato il maggior numero di danni negli Stati Uniti. Il più dannoso è il lotto numero “039K20A”, che ha causato oltre 4.000 segnalazioni di eventi avversi.

Al secondo lotto più dannoso del vaccino Moderna è stato assegnato il numero di lotto “041L20A” e i media riportano che è stato effettivamente richiamato dall’Agenzia sanitaria della Contea di Orange nel gennaio 2021 a seguito di segnalazioni di reazioni allergiche.

Il grafico qui sopra a sinistra mostra il numero di decessi segnalati come reazioni avverse al vaccino Moderna per numero di lotto inviato in oltre 13 stati degli USA. Questo grafico ha identificato i numeri di lotto del vaccino Moderna che hanno causato il maggior numero di decessi negli Stati Uniti. Il più letale è il lotto numero “039K20A”, che ha causato quasi 100 decessi.

Conclusioni

Questa indagine sui dati VAERS rivela diversi risultati preoccupanti che giustificano ulteriori indagini, ma porta anche a chiedersi perché le autorità statunitensi, che dovrebbero monitorare la sicurezza dei vaccini Covid-19, non lo abbiano scoperto da sole.

I dati mostrano chiaramente che la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è stata significativamente più dannosa e mortale della campagna di vaccinazione contro l’influenza. Questo fatto di per sé fa sorgere la domanda su come il comitato consultivo della FDA abbia potuto votare diciassette a zero a favore dell’approvazione del vaccino Pfizer per l’uso nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Un membro votante del comitato consultivo della Food and Drug Administration (FDA) ha ammesso che non si saprà con certezza se il vaccino della Pfizer è sicuro per i bambini dai 5 agli 11 anni, finché non inizierà a essere somministrato.

Il dottor Eric Rubin dell’Università di Harvard ha dichiarato: “Non sapremo mai quanto è sicuro il vaccino se non iniziamo a somministrarlo, ed è proprio così che vanno le cose”.

Ma l’indagine di VAERS ha anche identificato i lotti specifici del vaccino Pfizer e Moderna che hanno causato il maggior numero di danni negli Stati Uniti, il che porta ad altre domande estremamente serie che richiedono risposte urgenti.

Perché alcuni lotti di vaccino si sono rivelati più dannosi di altri?

Perché alcuni lotti del vaccino Covid-19 si sono rivelati più letali di altri?

Perché i vaccini Covid-19 più dannosi e letali sono stati distribuiti in tutti gli Stati Uniti, mentre quelli meno dannosi e letali sono stati distribuiti solo in alcuni Stati? È stato fatto di proposito?

Potrebbe trattarsi semplicemente di un problema di controllo della qualità?

Un informatore della Pfizer, proveniente da uno stabilimento di produzione del Kansas, ha rivelato che “alle persone vengono fatte firmare cose che normalmente non farebbero, e poi si chiedono perché i loro stessi dipendenti non le accettano”.

Fonte di dati

Dati USA: tutti i dati provengono da VAERS, un database pubblico di oltre 700.000 segnalazioni di reazioni avverse per i vaccini Moderna, Pfizer e Janssen Covid 19 negli Stati Uniti.

Dati esteri: il database VAERS ora include anche dati per i vaccini Covid 19 Moderna, Pfizer e Janssen in paesi al di fuori degli Stati Uniti . Questi dati possono essere trovati qui – Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – l’ultima tabella elencata. Questi dati non nazionali sono stati presentati da agenzie di regolamentazione straniere e consistono in circa 1.000.000 di segnalazioni di reazioni avverse.

La nostra intenzione è quella di presentare i dati VAERS in una forma accessibile e non adulterata, che possa essere facilmente verificata utilizzando i link sottostanti

Sistema di segnalazione degli eventi avversi da vaccino (VAERS)

Video Tutorial 1: Estrazione di dati batch errati dal VAERS – Morti, disabilità, ricoveri

Fonti: globalresearch.ca & expose-news.com & covid19fyi.com & howbadismybatch.com