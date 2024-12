Eventi, Incontri, Proiezioni di Film, Mostra di Presepi, Spettacoli Teatrali in Emilia. Tempo di Avvento.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni ricevute dal prof. Giovanni Lazzaretti. Buona lettura e condivisione.

§§§

INIZIATIVE



[1] MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE 2024, 15.45, REGGIO EMILIA, ANDREA CASPANI E MAURO MONTI, “LE NUOVE LINEE GUIDA DI EDUCAZIONE CIVICA”

Laboratorio di formazione organizzato da DISAL / DIESSE. Partecipazione libera e gratuita previa iscrizione.

[2] VENERDI’ 6 DICEMBRE 2024, 19.00, CORREGGIO (RE), MESSA IN LATINO NELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA

Messa in latino Correggio venerdì 6/12

Come già preannunciato, si ricorda la S. Messa in forma straordinaria a Correggio venerdì 6

dicembre alle ore 19 nell’occasione della novena all’Immacolata (S. Nicola).

La S. Messa, promossa dal nostro gruppo stabile, si terrà presso il santuario della B.V. della Rosa in Correggio,

raggiungibile dal viottolo alberato all’altezza di Viale Repubblica 1.

Si segnala inoltre che, come previsto nel nostro calendario, la S. Messa in latino viene celebrata alle 19 tutti i

primi venerdì del mese

e gli ultimi sabati del mese (messa festiva ore 18.30) da ottobre ad aprile.

Un cordiale saluto in Gesù e Maria,

il gruppo stabile beato Rolando Rivi

[3] VENERDI’ 6 DICEMBRE 2024, 20.30, REGGIO EMILIA, RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO, PRIMO VENERDI’ DEL MESE

Continuano i Primi Venerdì organizzati da RnS.

[4] VENERDI’ 6 DICEMBRE 2024, 21.00, MODENA, FILM, “FRANCESCA CABRINI”

[5] LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2024, 21.00, REGGIO EMILIA, FILM, “FRANCESCA CABRINI”

Il film sulla vita di Santa Francesca Saverio Cabrini si può vedere in diverse città . Segnalo Modena e Reggio Emilia perché a me vicine.

Carissimi amici Dominus, questo fine settimana (e tutta la prossima settimana!) tante promozioni speciali sui

nostri libri e film.

Scopri di piu’ su: www.dominusproductionstore.com oppure chiamaci allo 055.0468.068

Ti ricordiamo, inoltre, tutte le proiezioni pubbliche del nostro ultimo film, la storia vera

di Francesca Cabrini www.francescacabrini.it (per organizzarle anche nella vostra città

scrivere a info@dominusproduction.com)

EMILIA ROMAGNA

MODENA – Nuovo Cinema Corso

Via Giacomo Matteotti, 5, 41034 Finale Emilia MO

Venerdì 6 Dicembre ore 21:00

Acquista quì il tuo biglietto: https://www.liveticket.it/nuovocinemacorso

REGGIO EMILIA – Cinema Eden

Via Teneggi, 1, 42020 Puianello RE

Lunedì 9 Dicembre ore 21:00

Acquista quì il tuo biglietto: https://cinemaeden.org/2024/11/18/francesca-cabrini/

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA – UCI Cinemas Villesse

Località Maranuz 2, 34070 Villesse (GO)

Venerdì 29 Novembre ore 20:15

Acquista quì il tuo biglietto: https://www.ucicinemas.it/cinema/friuli-venezia-

giulia/gorizia/uci-cinemas-villesse-gorizia/

LIGURIA

GENOVA – FRITZ LANG

Via Acquarone, 64, 16125 Genova GE

Venerdì 6 e Sabato 7 Dicembre ore 21:15. Domenica 8 Dicembre ore 18:00

Controllo orari e possibilità di acquisto biglietti sul sito del cinema: https://biglietteria.

cinemadavidtolmezzo.it/login

LOMBARDIA

BERGAMO – Cinema Garden Clusone

Promozioni Speciali

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=83159cb5dc&view=pt&search=a…

Via 25 Aprile, 1, 24023 Clusone BG

Giovedì 9 Gennaio 2025 ore 21:00

Controllare gli orari sul sito del cinema. Prevendita disponibile a breve: https://www.

cinemaclusone.it/

BRESCIA – Cinema Teatro Astra Brescia

Via Largo della Vittoria 4, Parrocchia di Sant’Apollonio, 25065 Lumezzane BS

Domenica 8 dicembre ore 20:30

LODI – Cineteatro Carlo Rossi

Piazza del Popolo, 15, 26841 Casalpusterlengo LO

Sabato 30 Novembre ore 21:15. Domenica 1 Dicembre ore 16:00 e 18:30. Lunedì 2

Dicembre e Martedì 3 Dicembre ore 21:15.

Acquista quì il tuo biglietto: https://www.teatrocasalpusterlengo.it/cinema/)

MILANO – Cinema Sala Asteria

P.za Francesco Carrara, 17, 20141 Milano MI

Lunedì 2 Dicembre ore 18:45, Martedì 3 Dicembre ore 15:00 e ore 20:45

Acquista quì il tuo biglietto: https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=

loadLocal&localId=5645

MILANO – Cineteatro San Giovanni Bosco

Piazza Roma, 4, 20060 Gessate MI

Giovedì 5 Dicembre ore 21:00 e Domenica 8 Dicembre ore 16:30

Controllare gli orari sul sito del cinema: http://www.cinemagessate.it/

VARESE – Cinema Teatro San Giorgio

Via della Repubblica, 22, 21050 Bisuschio VA

Domenica 8 Dicembre ore 16:15 e ore 20:45

Controllare orari sul sito del cinema: https://www.facebook.

com/CinemaSanGiorgioBisuschio/?locale=it_IT

PIEMONTE

CUNEO – Cinema Sala Borsi

Via Pio Bocca, 10, 12073 Ceva CN

Mercoledì 4 Dicembre ore 16:00 e Venerdì 6 Dicembre ore 20:45

Controllare orari sul sito del cinema: http://www.salaborsi.it/

SARDEGNA

CAGLIARI – Cinema Vittoria-Sala storica 1948

Via Santa Giusta, 46, 09010 Uta CA

Venerdì 29 Novembre ore 19:15

Repliche dal 30 Novembre al 4 Dicembre

Controllare sempre gli orari sul sito del cinema: https://www.facebook.com/p/Cinema-

Vittoria-Uta-Sala-Storica–100063597009141/?locale=it_IT

VENETO

VICENZA – Cinema G. Verdi Breganze

Via Gen. Maglietta, 1, 36042 Breganze VI

Martedì 17 e Mercoledì 18 Dicembre ore 20:45, Giovedì 19 Dicembre ore 15:30 e

20:45, Venerdì 20 e Sabato 21 Dicembre ore 20:45

Per rimanere aggiornati sulla data di anteprima nella vostra Città/Regione scrivere a

info@dominusproduction.com o ai seguenti numeri: 333-2249240 specificando nome,

Gmail –

Promozioni Speciali

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=83159cb5dc&view=pt&search=a…numero whatsapp e città d’interesse.

Buona visione!

Team Dominus Production

[6] SABATO 7 DICEMBRE 2024, 21.00, MANDRIOLO DI CORREGGIO (RE), TEATRO, “LA TEMPESTA”

Compagnia teatrale locale che fa attività da tempo “immemorabile” (la mia memoria arriva a 50 anni fa), con un continuo inserimento di nuovi e giovani attori. Altre rappresentazioni serali 13/12 e 14/12, pomeridiane 8/12 e 15/12.

[7] DOMENICA 8 DICEMBRE 2024, 09.00, REGGIO EMILIA, MOSTRA PRESEPI, “L’AVVENTO DI CRISTO, SPERANZA CHE NON DELUDE”

Nella chiesa di San Girolamo apre la mostra dei presepi, dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Orario 9-13 16-19 di venerdì, sabato e Domenica.

[8] LUNEDI’ 9 DICEMBRE 2024, 20.30, CORREGGIO (RE), GIULIO RAZZOLI, “L’ATOMO: FISSIONE E FUSIONE NUCLEARE”

Fissione e fusione spiegate ai non esperti. Continuano le belle divulgazioni del prof. Razzoli organizzate dal Circolo Frassati.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI



[1] CALENDARIO DELL’AVVENTO

Arriva anche quest’anno il Calendario dell’Avvento, accompagnato da questa breve nota

Carissimi, come ogni anno invio il Calendario di Avvento per le famiglie, un foglio A4 da stampare con un pensierino e una preghiera per ogni giorno. Potete anche inoltrarlo a chi volete. Stiamo vicini al Signore e alla Mamma celeste! Vi lascio con due frasette.

“Abbiamo dimenticato Dio: questo è il vero male; il resto è solo conseguenza”. (Aleksandr Solzenicyn)

“Nella vita spirituale, Dio mette quasi tutto e tu metti quasi niente. Ma Dio non mette il suo quasi tutto se tu non metti il tuo quasi niente”.

Un abbraccio con la mia preghiera, sempre.

P. Pier Luca





[2] SEGNALAZIONI DI MONETA POSITIVA

Segnalazioni di video da parte di Fabio Conditi, presidente di Moneta Positiva, sulle tante attività. Allego il PDF con i collegamenti. Poichè all’interno del testo Conditi chiedeva un parere su un audio prodotto dall’intelligenza artificiale, mi sono permesso di dissentire amichevolmente.

[3] NEFARIUS

Commento di Costanza Miriano sul film “Nefarius”

https://costanzamiriano.com/ 2024/11/28/nefarius-quando- parla-il-diavolo/

[4] CONFERENZA DI PUTIN

Putin parla per 1 ora al Club Valdai, “pensatoio” russo fondato nel 2004. Ho ascoltato l’intera conferenza (ovviamente tradotta) e ho immaginato di poter porre delle domande. Gli avrei chiesto solo cosa pensa attualmente dell’URSS. Su tutto il resto dell’analisi non avrei posto domande, perchè è un discorso perfettamente condivisibile. Mi auguro che noi occidentali cominciamo a meditare su come si può costruire un mondo multipolare.

https://youtu.be/zfEcrt76WFo? si=K7H_JvGTFtQ6RMAZ

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

ATTENZIONE:

L’IBAN INDICATO NELLA FOTO A DESTRA E’ OBSOLETO.

QUELLO GIUSTO E’:

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

Condividi i miei articoli:



Tag: eventi, lazzaretti, segnalazioni



Categoria: Generale