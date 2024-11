Apocalisse: Libro Chiave per una Lettura del Presente. Don Guglielmo Fichera. Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dagli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e condivisione.

APOCALISSE: libro chiave per una lettura profetica del presente. Di don Guglielmo Fichera

a cura di Veronica Cireneo

Riceviamo da parte dell’autore, e volentieri pubblichiamo, la presentazione di “APOCALISSE” del sacerdote don Guglielmo Fichera: libro-chiave per una lettura profetica del presente. La prefazione è a firma di Monsignor Antonio Livi, suo relatore alla licenza in Filosofia e compianta guida spirituale del periodo romano. Il libro verrà commentato dall’autore stesso, in diretta streaming sul canale telegram degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo , a partire da giovedì 21 novembre e per tutto il periodo di Avvento. Siano lodati Gesù e Maria

***

§§§

L’Apocalisse è il libro dei nostri tempi, della fine dei tempi, da non confondere con la fine del mondo, ché sono due avvenimenti distinti e distanti, tra loro.

L’Apocalisse ci prende per mano: prima descrive e poi, nel nome di Gesù, ci aiuta a fare il grande viaggio “dall’apostasia al successivo grande periodo di pace”. Quindi possiamo, non a torto, definirlo il libro della speranza e della consolazione per i credenti (…), perché consente di non smarrirsi nella notte.

Lo scopo del mio lavoro è stato quello di spiegare in modo semplice e chiaro i punti e i temi fondamentali del meraviglioso libro dell’Apocalisse per renderlo accessibile non solo agli “addetti ai lavori”, ma a qualsiasi fedele del popolo di Dio. È l’opera di un semplice ed umile “cercatore di perle preziose”, egli stesso assetato dell’acqua viva che sgorga dalla rivelazione cristiana.

Per commentare i brani dell’Apocalisse, ho utilizzato nel mio testo: i passi dei profeti biblici, quelli dei Vangeli, delle lettere di san Paolo, i contributi migliori di molti biblisti, ma anche e soprattutto – e questo costituisce la sua novità – gli apporti decisivi e determinanti dei Messaggi delle Apparizioni Mariane.

Il testo si ripropone – in particolare – di rispondere ad importanti ed attuali domande, decisive per la vita di questi nostri anni, come:

1) Quali sono i segni che stiamo vivendo dentro la fine dei tempi?

2) Qual è la scaletta degli avvenimenti che porteranno al trionfo del Cuore Immacolato di Maria e come si realizzerà?

3) Qual è il volto e quali le caratteristiche dell’apostasia denunciata in Tess 2,3 che prepara la venuta dell’Anticristo?

4) Che cosa contengono e cosa indicano i 7 Sigilli (Ap 6,1-17), le 7 Trombe (Ap 8, 6-13; 9, 1-21; 11, 14-19) e le 7 Coppe (Ap 16, 121) dell’Apocalisse?

5) Chi sono i “due testimoni” di Ap 11,1-13?

6) Chi è l’Anticristo (Ap 13, 1-10)? Chi è il falso Profeta (Ap 13, 11-17)? Da dove vengono? Qual è il loro programma?

7) Chi è la “grande prostituta”, la Babilonia la grande, la donna vestita di scarlatto, “ebbra del sangue dei santi” (Ap 17,1-18) che verrà distrutta per sempre dal Signore Gesù?

8) In che cosa consiste il lungo periodo di pace promesso a Fatima dalla Madonna, dopo il trionfo del Cuore Immacolato di Maria e non ancora realizzato? Cioè, cos’ è quell’ Era di Pace e del Trionfo della Fede Cattolica e della Santità, profetizzata nell’Apocalisse (Ap 20, 1-6) e anche da Santa Caterina da Siena, da S. Bonaventura, da S. Luigi M. Grignon de Montfort, da Don Orione ed altri?

9) Suor Lucia di Fatima ha detto che il 3° Segreto di Fatima si trova nel Cap. VIII (7 Trombe) e nel Cap. XIII (Anticristo e falso Profeta) dell’Apocalisse. È Lucia stessa ad indicare che col 3° Segreto ci troviamo dentro l’Apocalisse e che l’Apocalisse è il libro dei nostri tempi.

10) La Madonna nel Diario di Suor Faustina Kowalska, in due occasioni, afferma che bisogna preparare il mondo alla seconda manifestazione-venuta di Gesù (cfr. Diario, 2001, p. 245 e p. 248). La stessa Suor Faustina spiega addirittura come si realizzerà questa manifestazione-venuta di Gesù (cfr. Diario, 2001, p. 449), che avverrà per: “RICAPITOLARE TUTTE LE COSE IN CRISTO: QUELLE DEL CIELO COME QUELLA DELLA TERRA” (Ef 1,10).

Prepariamoci, dunque.

Adveniat Regnum Tuum.Fiat voluntas Tua, sicut in coelo et in terra

Don Guglielmo Fichera, Foggia

19 novembre 2024

***

P.S. Il libro “Apocalisse” di don G. Fichera non è e non sarà in libreria, né su Amazon.

Per chi fosse interessato al cartaceo, utile a sostenere l’apostolato del sacerdote e per seguire meglio le trasmissioni in diretta che si svolgeranno sul canale telegram degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo a partire da giovedì 21 novembre, illustriamo di seguito le modalità per l’acquisto:

– scrivere al sacerdote la richiesta di acquisto, indicando il numero delle copie desiderate, a questo indirizzo mail guglielmofichera@libero.it e

– inviare, successivamente, un bonifico di 25 euro, per ciascun volume ordinato (spese di spedizione incluse) con la causale: Libro “Apocalisse” , intestato a: Guglielmo Fichera, al seguente IBAN IT62R3608105138286996887235

Grazie

***

Trovi i nostri aggiornamenti anche sul canale ➡️ Telegram degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35