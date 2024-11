Rolando Rivi, il Martire Bambino, di Andrea Zambrano. Con l’Autore a Napoli, Venerdì 22 Novembre.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post lampo per darvi notizia – in particolare per chi gravita nell’area campana – di un evento che avrà luogo a Napoli venerdì 22 novembre. Buona visione e condivisione.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

Condividi i miei articoli:



Tag: napoli, rivi, zambrano



Categoria: Generale