La Grande Bugia: Francesco e il suo “Sinodo”. Padre Joachim Heimerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Heimerl, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul Sinodo appena concluso. Buona lettura e condivisione.

La Grande Bugia: Francesco e il suo “Sinodo”

di P. Joachim Heimerl von Heimthal

Potresti anche essere rimasto sorpreso quando Papa Francesco ha affermato per la prima volta che la “sinodalità” è parte della natura della Chiesa. Dopotutto, fino ad oggi nessuno sa cosa associa a questo termine, e non appare da nessuna parte nella storia della chiesa.

Quando Francesco ha poi convocato il “Sinodo sulla sinodalità” biennale, forse siete rimasti ancora più sorpresi, e probabilmente anche dai suoi risultati, che ora sono disponibili nel documento finale.

Ma cosa c’è dietro tutto questo o qual è secondo Goethe “il nocciolo della questione”?

In poche parole, quella che Francesco chiama “sinodalità” è solo un complesso sistema di menzogne, e il “sinodo sulla sinodalità” era di per sé una menzogna: non era un “sinodo dei vescovi” perché un quarto dei partecipanti non erano vescovi ma laici.

Del resto, nessun “sinodo dei vescovi” ha alcuna autorità, indipendentemente dal fatto che lo si voglia attribuire allo “Spirito Santo” o al “senso di fede dei fedeli”. Ciò è ancor meno vero dal momento che Francesco ha occupato strategicamente il sinodo; i risultati furono chiari fin dall’inizio.

Un tale “sinodo” è solo una cosa: è un’etichetta fraudolenta da parte del Papa, e mostra, in modo scioccante, come Francesco usi naturalmente le bugie.

In definitiva, questo “sinodo dei vescovi” era qualcosa di simile a una super menzogna, motivo per cui nel nostro contesto la chiamiamo “menzogna papale numero 1”.

La “menzogna papale numero 2”, d’altra parte, è stata che Francesco ha sempre sottolineato che la “sinodalità” non era un processo politico ma genuinamente “spirituale”.

Che un papa possa prescrivere “processi spirituali” è ovviamente dubbio, perché nemmeno un concilio si considererebbe un “processo spirituale”.

Tuttavia, il suo documento finale ha dimostrato che il “Sinodo mondiale” non è stato un processo “spirituale”, ma puramente politico: i risultati delle singole votazioni sono elencati punto per punto e le decisioni vengono prese a maggioranza.

Inutile dire che si tratta di un metodo puramente politico e non spirituale, e questo vale anche per il fatto che non si può votare sulla Chiesa e sulla fede. Questo non è certamente il caso se si considera che nella storia della Chiesa non era raro che delle minoranze si aggrappassero alla fede rivelata, ad esempio al tempo dell’arianesimo.

La “menzogna papale numero 3”, invece, è più difficile da comprendere perché riguarda ciò che Francesco è solito chiamare “discernimento”.

A suo avviso, questa “distinzione” è costitutiva dei processi “sinodali”. Cosa intenda il Papa per “distinzione” non è, come sempre, chiaro. Ciò che è chiaro, però, è che alla fine del “Sinodo” egli stesso ha rinunciato a ogni comprensibile forma di distinzione e, in breve, ha dichiarato che i risultati maggioritari del Sinodo fanno parte del magistero pontificio.

Ma così facendo ha dato al “Sinodo” un’autorità che esso non ha e che nessun Papa non potrà mai attribuirgli. Perché anche se fosse stato un vero “sinodo dei vescovi”, avrebbe avuto nella migliore delle ipotesi un carattere consultivo (!), e nemmeno il Papa stesso avrebbe potuto cambiare questo. Non può cedere o semplicemente condividere con terzi l’autorità che ha ricevuto da Cristo.

In altre parole: Francesco ha sostituito il magistero papale con un nuovo magistero che in realtà non esiste e che si riflette nei risultati delle votazioni di uno pseudo-sinodo dei vescovi. A questo riguardo, la conclusione del “Sinodo” è stato un passo storico, e la “menzogna papale numero 3” si è rivelata un atto di arbitrarietà papale e un tradimento del suo stesso ufficio.

Tuttavia, a causa della natura sistematica della menzogna, il Papa si è messo in una situazione precaria: molte affermazioni contenute nel documento finale del “Sinodo” sono incompatibili con la fede cattolica.

Testimoniano quanto velocemente il cattolicesimo sia evaporato e quanto Francesco sostenga ciò. Per dirla in modo un po’ più scortese, si potrebbe anche parlare di un “sinodo” eretico e di un “papa eretico”, cosa che sempre più cattolici fanno ora apertamente.

Questa dimensione eretica diventa più chiara laddove il Sinodo parla di se stesso nel documento finale e crea così una comprensione della Chiesa che rimane puramente orizzontale, intramondana e comunitaria.

Mentre d’altro canto, secondo l’insegnamento cattolico, la Chiesa è il sacramento universale della salvezza, qui l’unione “sinodale” viene avvicinata al “sacramentale” e trova un serio parallelo con la “celebrazione dell’Eucaristia” (cfr. N. 27). Si sostiene addirittura che lo Spirito di Dio opera nel “Sinodo” allo stesso modo che nella Santa Messa, la quale, al contrario, è intesa solo come comunità protestante. Il peccato e la grazia qui non hanno più alcun ruolo, il sacrificio della croce e la redenzione non vengono nemmeno menzionati.

Per essere chiari: qui non c’è traccia della fede cattolica, e se la “sinodalità” è qualcosa, allora è l’ultimo trionfo di Lutero sulla Chiesa.

Solo Francesco è responsabile di tutto questo instaurando un “magistero” di menzogne ​​ed eresie, e non per la prima volta. L’obiettivo di questo “magistero” è chiaro: Francesco e i suoi vogliono fondare una nuova Chiesa che non sia più la Chiesa di Cristo e che non sia più nella successione degli apostoli.

Ciò diventa più evidente nel problema della cosiddetta “consacrazione della donna”.

Nel documento finale, il “Sinodo” e Francesco affermano che l’ordinazione dei “diaconi” è una questione “aperta”.

Ma come tante cose, anche questa è una menzogna, perché gli apostoli hanno imposto solo le mani sugli uomini, e la Chiesa si è vista giustamente impegnata nel corso dei secoli in questa tradizione apostolica.

Per questo motivo non ci sono mai state “diaconesse” validamente ordinate e sarebbe stato compito del Papa chiarirlo definitivamente, al più tardi alla fine del sinodo.

Ma questo è esattamente ciò che Francesco ha scelto di non fare e ha invece approvato la palese menzogna del suo “Sinodo”.

La questione apparentemente “aperta” dovrebbe ora essere chiarita in seguito dagli esperti, ma questa mossa nasconde anche un’altra menzogna: la fede della Chiesa non è mai ciò che i singoli esperti pensano che sia, ma solo ciò che crede la Chiesa nel suo insieme, ciò che è stato creduto e praticato da secoli. E questo significa che secondo la prassi apostolica solo gli uomini possono essere ordinati.

Francesco e il suo “Sinodo” sono lontani da verità di fede così chiare. La menzogna non conduce mai alla verità e mai a Gesù Cristo, che disse chiaramente davanti a Pilato: “Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce” (Giovanni 18:37). –

D’altra parte preferiamo non ascoltare la voce di Francesco e del suo sinodo. Le menzogne ​​sinodali ci allontanano da Cristo e dalla sua Chiesa. Ricordiamo: Poco prima del “Sinodo”, Francesco stesso ha negato l’unica salvezza mediante Cristo, e con ciò è stato detto TUTTO su di lui e sul suo “Sinodo”.

