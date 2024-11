Frustrado un colosal fraude electoral, Trump ganó. Pero los “buenos” estaban seguros… Monseñor Viganò

ALGUNAS CONSIDERACIONES

después de la victoria electoral

De Donald J. Trump

Hace unos días, en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la arrogancia de los comentaristas políticos en Estados Unidos y en todas las naciones vasallas había alcanzado alturas inexploradas. Cantantes, actores, filántropos, figuras públicas y periodistas llegaron a amenazar con irse de Estados Unidos si Donald J. Trump era elegido, y en verdad muchos hoy esperan que cumplan sus promesas. Incluso Jorge Mario Bergoglio hizo un gesto, con su cortesía característica, viajando en una silla de ruedas hasta el ático de la activista radical sorosiana y abortista Emma Bonino con rosas blancas y chocolates, como si quisiera hacer una última y desesperada súplica a los católicos estadounidenses para que no sean demasiado tontos y voten por Harris, que comparte con Bergoglio la religión woke. Los principales medios de comunicación, propiedad de los grandes fondos de inversión habituales, respaldaron descaradamente a Kamala y ridiculizaron, de hecho, criminalizaron a Donald Trump. Y cuanto más groseros, más transgresores, más obscenos y más profanos eran los partidarios de Harris, más espacio se les daba en la televisión y en las redes sociales.

Camiones con millones de boletas ya votadas estaban listos para llegar a Pensilvania y a aquellos Estados donde los votos de los demócratas fallecidos y reubicados e inmigrantes ilegales no fueron suficientes para desvirtuar el resultado de las elecciones. Algoritmos insidiosos incrustados en las bases de datos de registro de votantes de la Comisión Estatal de Elecciones fueron descubiertos por Jerome R. Corsi, Ph.D. Estos algoritmos permitieron imprimir y ocultar registros de votantes falsos, que podrían usarse en varios esquemas de fraude electoral, incluido el conteo de votos en ausencia emitidos por votantes inexistentes. Al exponer el esquema, el Dr. Corsi evitó la creación de millones de votos fraudulentos para Kamala Harris. En varios Estados de la Unión, informes informáticos revelaron que las máquinas de registro electrónico de votación permitían cambiar los votos a distancia, y en un caso las contraseñas de acceso incluso se filtraron en línea.

En la mañana del 5 de noviembre, en resumen, parecía que todo estaba arreglado. Todos pensaban así: algunos con la arrogancia de quienes se creen superiores por el mero hecho de ser progresistas, woke, verdes, resilientes, inclusivos, sostenibles, ideologizados de género; otros con ese fondo de inquietud de los que se encuentran como el joven David luchando contra el gigante Goliat. Sin embargo, en cuestión de horas, todo ese inmenso castillo de naipes, toda esa poderosa máquina electoral se hundió como una carpa de circo.

El metaverso globalista

En mi opinión, el elemento más notable de esta campaña presidencial consiste en la manifestación del orgullo y presunción de los autoproclamados “buenos”; un orgullo que los ha hecho sordos y ciegos a las verdaderas y reales demandas del pueblo; una presunción que los coloca por encima de los miserables asuntos cotidianos del vulgo y los coloca en un mundo virtual. en un metaverso surrealista en el que no se permite la presencia de personas normales. Es el metaverso del mundo globalista, con su agenda, su religión, sus sumos sacerdotes, sus profetas, sus rituales, sus dogmas, sus libros sagrados y sus ídolos. Lo único que Kamala tenía que hacer era hacer irreversible esta distopía, convirtiéndola en la religión oficial de Estados Unidos de América y sus colonias ideológicas.

Bergoglio, los jesuitas (con sus líderes estadounidenses Thomas Reese y James Martin), los cardenales estadounidenses en la línea de McCarrick y todo el episcopado bergogliano no esperaban otra cosa, replicando en el ámbito eclesial esa ruptura irremediable entre Jerarquía y fieles que en el ámbito civil se ha consumado entre la clase dominante y los ciudadanos. Por otro lado, incluso los exponentes de la “Iglesia sinodal” están bajo chantaje como los clientes de Jeffrey Epstein y Sean Combs. No es de extrañar que el resultado de las elecciones haya indignado a los exponentes de la Iglesia profunda, que durante décadas, con el apoyo del Estado profundo, se infiltró en la Iglesia católica y trabajó para su demolición. Los jesuitas junto con “su Papa”, cómplices del plan subversivo globalista, deberían sufrir pronto la misma cancelación que en los últimos años han infligido -también haciendo uso del apoyo político del que gozan- a quienes han denunciado su traición.

“Sí, podemos“, dijo Obama hace años. Y lo hemos visto: el Estado profundo ha sido capaz de hacer todo lo que prometió, desde proteger a la élite pedófila satanista hasta encubrir los casos más escandalosos de corrupción; desde imponer las políticas verdes insensatas y el fraude climático hasta administrar un veneno diseñado para exterminar a la población; desde la ingeniería genética hasta la destrucción sistemática de la agricultura y la ganadería; desde la crisis energética provocada para destruir el tejido económico de la nación hasta la guerra en Ucrania y Oriente Medio. Todo esto se ha hecho transfiriendo miles de millones de los bolsillos de los ciudadanos a las cuentas offshore de corporaciones multinacionales, compañías farmacéuticas, fabricantes de armas y organizaciones “humanitarias” que siempre están encabezadas por las conocidas familias de las alta finanza usurera del mundo.

La desconexión del mundo real

Los que se maravillan ante el rotundo fracaso del metaverso globalista muestran con su sorpresa que están totalmente desconectados del mundo real, donde hombres y mujeres luchan literalmente para conseguir trabajo, y no sólo para conseguir un trabajo, porque nuestras calles son vertederos de abandonados y delincuentes; donde los padres tienen que proteger a sus hijos de las perversiones y obscenidades de sus maestros, o donde un juez woke puede quitarte a tu hijo porque no lo llamas por los pronombres que ha “elegido”. En el mundo real nos preocupamos por el coste de la vida, el aumento de los precios de la energía, la calidad cada vez más baja de los productos minoristas a gran escala y la dificultad de encontrar alimentos saludables. En el mundo real, el granjero tiene que pensar sobre cómo sobrevivir después de pagar impuestos y ser aplastado por la competencia desleal de las corporaciones multinacionales, y el ganadero se siente impotente cuando el gobierno le exige que sacrifique su ganado a causa de la gripe aviar o porque sus vacas producen CO2.

Escuchar a un falso afroamericano haciéndose pasar por un ex mesero de McDonalds hablando sobre la homo-transfobia, el supremacismo blanco, los abortos hasta el noveno mes y más allá, la abolición de los autos de gasolina y la transición verde frente a la destrucción de la Nación a manos de la izquierda globalista es grotesco y muestra sin piedad el clasismo de una élite que existe y prospera sólo explotando a las masas y pisoteando los derechos básicos de las personas. Y esta arrogancia desvergonzada de los poderosos también es común a Canadá, Europa y Australia. Hace unos días, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evocó enfáticamente el informe Los límites del crecimiento, publicado hace cincuenta años por el Club de Roma, en el que se teorizaba que la disminución de la población mundial y el decrecimiento económico eran necesarios para salvar el planeta, o mejor dicho: para salvar el monopolio criminal de los grandes fondos de inversión. La manada que llevó a la matanza se dio cuenta de que las bellas palabras sobre el respeto al medio ambiente y el cero neto son mentiras colosales que ocultan una terrible verdad: los emisarios del Foro Económico Mundial en los gobiernos occidentales quieren exterminar a la población a través de la esterilización masiva, guerras, hambrunas, sequías, pandemias, aborto, eutanasia e ideología de género. Y se dio cuenta también que este proyecto criminal se inició hace cincuenta años mediante un trabajo de adoctrinamiento y propaganda digno de la las peores dictaduras.

Silenciar las voces disidentes con el pretexto de que son “teóricos de la conspiración” no ha ayudado; Por el contrario, ha sido la feroz censura, desde la farsa pandémica, la que ha despertado ese sano instinto que hace sospechar a cualquiera de una narrativa que contrasta obscenamente con la realidad. Una realidad que no es percepción, cuando por el mero hecho de tener la piel blanca, llevar una cruz alrededor del cuello o tener la bandera de las barras y las estrellas ondeando en el patio trasero alguien se siente con derecho a considerarte inferior y, por lo tanto, merecedor de ser atacado o asesinado.

El significado de esta victoria

Esta ronda de elecciones nos muestra no sólo la victoria indiscutible de Donald Trump. Pone en evidencia un voto plebiscitario de la mayoría de los estadounidenses a favor de una visión del mundo completamente antitética e irreconciliable con la distopía globalista y woke que ahora sabemos es respaldada con el apoyo de una minoría de la nación a pesar del despliegue desproporcionado de medios y recursos para apoyarla.

El resultado de las encuestas deja clara la desconexión entre la clase política de la Izquierda Radical y su electorado, pero también y sobre todo esa falta de empatía que distingue a los psicópatas. Por otro lado, sólo los criminales psicópatas dedicados a la adoración de Satanás pueden adherir a una ideología neomalthusiana que teoriza el exterminio de una parte de la humanidad, la esterilización de otra y la recurrencia de cánceres y enfermedades crónicas para los supervivientes. Sólo los criminales psicópatas dedicados al culto a Satanás pueden afirmar que la destrucción de la agricultura y la ganadería y la producción de alimentos transgénicos salvarán a la naturaleza; o que la tala de árboles y su sustitución por máquinas que absorban el dióxido de carbono protegerá el medio ambiente. Solo los criminales psicópatas dedicados a la adoración de Satanás pueden enviar miles de millones al gobierno más corrupto del mundo -Ucrania- engañándose a sí mismos de que pueden ganar una guerra que provocaron y fomentaron. Y hay algunos entre los autodenominados intelectuales conservadores a quienes les gustaría perpetuar las hostilidades de Estados Unidos con la Federación Rusa, sólo para evitar que se demuestre que están equivocados en sus predicciones belicistas interesadas. Sólo criminales psicópatas dedicados al culto a Satanás pueden organizar el reemplazo étnico mediante la inmigración indiscriminada, sabiendo que la integración imposible es la premisa para una guerra civil, especialmente cuando los ciudadanos son tratados como enemigos en su patria. Solo los psicópatas dedicados a la adoración de Satanás pueden separar a los niños de sus familias y confiarlos a personas condenadas por pedofilia, o corromper su inocencia con la propaganda de maestros pervertidos.

Podríamos decir que no hay mandamiento de Dios que no se esté quebrantando: la ideología woke se cuela en todos los aspectos de la vida cotidiana para matar el cuerpo y el alma, para ofender a Nuestro Señor y para negar dos mil años de civilización cristiana. Pero esto es precisamente lo que hacen, y lo que muchos han dejado que suceda sin protestar.

El pueblo está harto del wokismo

Pero entonces llegó el 5 de noviembre.

¿Qué pasó, entonces? Lo que cualquier persona “normal” –pero sabemos que para los demócratas la normalidad es horrible– podría haber predicho: el pueblo está cansado de ser rehén de una mafia subversiva, de criminales pervertidos para los que nunca hay condena ni cárcel, de gente corrupta que hace alarde de sus tratos con la persuasión de que son intocables, de gente dedicada al mal. El pueblo está cansado de ser pisoteado a diario, de ser humillado por su honestidad, de ser ridiculizado por su Fe y de ser criminalizado por amar a su patria.

En su ceguera, la élite globalista ha subestimado la fuerza de esa llama que arde en cada hombre, la cual le recuerda que está llamado al Bien, que le amonesta para evitar el Mal, que le señala un destino de felicidad eterna en el Cielo. Porque los globalistas no saben amar, sino sólo odiar; y porque el odio con el que se consumen contra Dios y contra el hombre que Él creó a su imagen y semejanza es estéril, destructivo y mortal.

El pueblo que eligió a Donald Trump –un número que es mucho mayor que las cifras oficiales, si consideramos el fraude electoral que sin embargo tuvo lugar–ha afirmado en primer lugar su derecho a seguir siendo humanos. Ese pueblo no es reaccionario, no odia el progreso, no teme a la libertad. Más bien, no acepta la inversión del mundo y de la realidad, rechaza el infierno en la tierra en el que el Estado profundo querría encerrarlo, y no desea llamar al mal bien y al bien mal (Is 5, 20).

Una Nación bajo el amparo de Dios

Cada uno de nosotros ha sido capaz de ver cómo los planes más sofisticados del Nuevo Orden Mundial han sido frustrados por eventos aparentemente casuales. La Providencia ha desmantelado una amenaza global con pequeños movimientos, mostrándonos que Dios es verdaderamente todopoderoso y que los destinos del mundo están en Sus manos. Ahora nos toca a nosotros no desperdiciar la oportunidad que se nos ha dado, extraer lecciones del pasado reciente y no bajar la guardia. La élite que ahora huye a sus guaridas se reagrupará para poder lanzar un nuevo ataque más tremendo que el que hemos presenciado en los últimos años. Pero en esta fase del despertar de las conciencias y de volver a poner a la Nación bajo el amparo de Dios, no debemos olvidar que continúa la batalla entre Dios y Satanás, entre los hijos de la Luz y los hijos de las tinieblas. Tampoco debemos olvidar que Nuestro Señor viene en nuestra ayuda sólo cuando reconocemos nuestra debilidad y Su poder, y que su ayuda es tanto más efectiva cuanto más cooperamos con el plan de Dios. Este es el verdadero “reinicio supremo”: recapitular todas las cosas en Cristo —Instaurare omnia in Christo (Ef 1, 10)— porque solamente a Cristo le pertenece el señorío universal. Cristo es Rey. Y es Rey no sólo de los individuos y de las familias, sino de todas las sociedades terrenales, de todas las naciones.

El cuatrienio que se inaugurará en pocas semanas puede marcar un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos de América y de toda la humanidad, y eso dependerá de la firme determinación con la que el presidente Trump haga rodar las cabezas de este Leviatán, sabiendo que no puede haber diálogo ni compromiso con el Enemigo de Dios y de la humanidad. Dependerá de a quiénes elija el Presidente como sus colaboradores, entre los cuales seguramente intentarán colarse traidores y opositores. Dependerá de cómo el Presidente sea capaz de conformar sus acciones a la Ley de Dios, consciente de la gracia que le fue concedida al escapar de múltiples intentos de asesinato.

Donald J. Trump ha reconocido que por encima de él está el Señor. Que no lo olvide cuando utilice la influencia internacional de la que goza Estados Unidos para promover la paz con Rusia y el fin del genocidio en Oriente Medio, de modo que la concordia de los pueblos se base en el Bien Común y ya no se vea amenazada por la sed de poder del Estado profundo. No debe olvidar que la defensa de la vida, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, debe ser un objetivo prioritario. Y en este grandioso y ambicioso proyecto de restauración de las instituciones y la sociedad será imprescindible involucrar a aquellos líderes mundiales que, como el presidente Trump, conocen la amenaza de la élite subversiva e intentan oponerse a ella. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y otros jefes de Estado y de Gobierno serán sin duda sus aliados más valiosos en la lucha contra la agenda globalista. Y creo que ha llegado finalmente el momento de promover una Alianza Antiglobalista, a través de la cual se puedan unir las fuerzas sanas de los pueblos hasta ahora rehenes de los servidores de Davos.

El éxito del “reinicio supremo” representado por la elección de Donald Trump y la derrota de la Izquierda radical dependerá también de qué tan bien el pueblo y sus gobernantes puedan adecuarse a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones han llegado al Trono de la Divina Majestad y han sido escuchadas: hagámonos dignos de la Misericordia de Dios con una vida ejemplar y demos testimonio de Nuestro Señor Jesucristo con una vida coherente con el Evangelio. No se dejen vencer por el mal, sino venzan al mal con el bien (Rom 12, 21).

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo

Ex Nuncio Apostólico en Estados Unidos de América

8 de noviembre de 2024

