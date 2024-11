Mislav Kolakusic: “Pfizer Restituisca alla UE 2,5 Miliardi di Euro”. Parlamento Europeo.

di Stefano Pezzola

“La Commissione UE deve risolvere immediatamente i contratti di acquisto di nuove dosi del farmaco/vaccino mRNA contro il Covid-19 di Pfizer chiedere la restituzione dei 2,5 miliardi di euro pagati finora. Chiunque abbia mentito sul fatto che il vaccino potesse prevenire la diffusione del virus deve essere ritenuto responsabile”.

Così l’europarlamentare e giudice croato Mislav Kolakusic che ha pubblicato su Twitter un video che sta facendo il giro del mondo.

“L’acquisto da parte dell’UE di 4,5 miliardi di dosi del vaccino Covid non testato, efficace e sicuro per 450 milioni di residenti nell’UE equivale al più grande scandalo di corruzione nella storia dell’umanità” denuncia Mislav Kulakusic che rivolge accuse forti contro Ursula von der Pfizer (mi scuserà la presidente della Commissione europea per questo innocuo ed innocente giuoco di parole) definita dall’europarlamentare croato come “Signora 4,5 miliardi di dosi”.

“Oggi – aggiunge Mislav Kolakusic – 10 di noi eurodeputati hanno posto ad Ursula von der Leyer la seguente domanda: perché non presenta a noi, membri del Parlamento europeo, così come ai cittadini dell’UE che presumibilmente rappresenta, le conversazioni avute con il Ceo di Pfizer durante l’acquisto di 4,5 miliardi di dosi di vaccini in un momento in cui non c’era assolutamente alcuna prova della loro capacità di interrompere la circolazione del virus, e soprattutto della non nocività di quel prodotto?”.

Ad oggi, nessuna ricerca medica è stata consegnata ai membri della commissione Covid del Parlamento europeo o dell’Agenzia medica europea, a nessuno. Stiamo parlando di corruzione. L’approvvigionamento di 4,5 miliardi di prodotti con l’intenzione di iniettarli nelle persone, senza che nessuno sappia cosa c’è dentro, è sicuramente il piu’ grande scandalo nella storia dell’umanità, non solo nella storia dell’UE”, ha concluso l’eurodeputato.

§§§

