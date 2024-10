Brics: un Nuovo Modello Economico e Monetario? E Altri Eventi e Incontri.

INIZIATIVE

[1] *Oggi* GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2024, 09.30, 9MQ-DIRETTA, CONDITI E LAZZARETTI, “BRICS, UN NUOVO MODELLO ECONOMICO E MONETARIO?”

Rassegna stampa economica, con un po’ di divulgazione sui BRICS e più in generale sulle metodologie compensative.

[2] *DOMANI* GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2024, 20.30, SAN VALENTINO DI CASTELLARANO (RE), DON AMBROGIO PISONI, “LA NOTTE DEI SANTI, GLI UOMINI VERI”

Rosario per la pace, testimonianza di don Ambrogio Pisoni su don Giussani, Santa Messa celebrata da don Romano Vescovi.

[3] SABATO 2 NOVEMBRE 2024, 20.30, BUDRIO DI CORREGGIO (RE), SERATA DI PREGHIERA PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Santa Messa, Adorazione, Rosario, Confessioni. Presiede don Carlo Fantini.

[4] VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2024, 18.00, BIBBIANO (RE), MOSTRA “MATILDE DI CANOSSA”

Mostra organizzata dall’Istituto Maria Ausialitrice, inaugurazione 8 novembre, poi serie di aperture fino al 16 novembre.

TESTI, NOTE & CONTRIBUTI

[1] BENEDIZIONE CONTRO LE INONDAZIONI

In attesa che la politica, l’amministrazione e la gestione monetaria facciano il loro dovere, non sarebbe male se i sacerdoti riprendessero la benedizione contro le inondazioni.

«Gesù, se le poche case oneste di questo porco paese potessero galleggiare come l’arca di

Noè, io vi direi: fate gonfiare il fiume, che strabocchi, spacchi l’argine e sommerga tutto il

paese. Ma siccome la gente onesta vive in case uguali a quelle dei farabutti e sarebbe

ingiusto punire i buoni per la colpa di questo Peppone e la sua ciurma di senza Dio e senza

legge, o Dio, vi prego di salvare il paese dalle acque e di dargli prosperità. Amen».

Questa la singolare preghiera di “benedizione” al fiume Po venne fatta da Don Camillo alla

presenza di Peppone e dei suoi.

È passato del tempo, ma benedire fiumi, torrenti e canali non è vietato.

Sì, certo, è bene che le autorità politiche e amministrative facciano il loro dovere nel

gestire le acque. Ma se speriamo che basti, stiamo freschi.

Qui sotto c’è la benedizione contro le inondazioni, prima in latino, perché stiamo parlando

di “robe vecchie”; in seconda pagina c’è anche in italiano.

BENEDIZIONE CONTRO LE INONDAZIONI

Il sacerdote, con il popolo, porta agli argini del fiume la reliquia della Santa Croce e lì

legge l’inizio dei quattro Vangeli; dopo ogni Vangelo aggiunga le seguenti preghiere.

V. Ádjuva nos, Deus salutáris noster.

R. Et propter glóriam nóminis tui líbera nos.

V. Salvos fac servos tuos.

R. Deus meus, sperántes in te.

V. Dómine, non secúndum peccáta nostra fácias nobis.

R. Neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis.

V. Mitte nobis, Dómine, auxílium de sancto.

R. Et de Sion tuére nos.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Deus, qui justíficas ímpium, et non vis mortem peccatóris: majestátem tuam supplíciter

deprecámur; ut fámulos tuos de tua misericórdia confidántes, ab aquárum perículis,

cælésti prótegas benígnus auxílio, et assídua protectióne consérves: ut tibi júgiter

famuléntur, nullísque tentatiónibus a te separéntur. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Fílii, + et Spíritus Sancti, descéndat super has

aquas, eásque coérceat.

R. Amen.

V. Aiutaci, Dio, nostra salvezza.

R. E liberaci, per la gloria del tuo nome.

V. Salva i tuoi servi.

R. Dio mio, che sperano in te.

V. Signore, non trattarci secondo i nostri peccati.

R. E non ripagarci secondo le nostre iniquità.

V. Mandaci, Signore, l’aiuto dal tuo santuario.

R. E difendici da Sion.

V. Signore, ascolta la mia preghiera.

R. E il mio grido giunga fino a te.

V. Il Signore sia con voi.

R. E con il tuo spirito.

Preghiamo.

O Dio, che giustifichi l’empio e non vuoi la morte del peccatore, supplichiamo la tua divina

maestà: proteggi benigno dai pericoli delle acque, con il tuo celeste aiuto, i tuoi servi che

in te sperano, e custodiscili con la tua divina protezione, perché servendoti sempre,

nessuna tentazione li separi da te. Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio, + e Spirito Santo discenda su queste

acque e le domi.

R. Amen.

[2] GIOVANNINO GUARESCHI IN CARCERE

Fabio Trevisan commenta il libro “Caro Nino, ti scrivo”, corrispondenza di Giovannino Giareschi in carcere.

https://www. radiobuonconsiglio.it/caro- nino-ti-scrivo-di-alberto- guareschi/

[3] MIO DIO, CHE ANSIA!

Con l’autorizzazione della presidente del Frassati Fernanda Foroni diffondo audio e video della conferenza “Mio Dio, che ansia!” di Roberto Marchesini.

PER SCARICARE L’AUDIO

https://www.dropbox.com/scl/ fi/rsddciigns6s5hauk3am6/2024- 10-25-FRASSATI-Marchesini-Mio- Dio-che-ansia.WMA?rlkey= 03t2e6rhq0esuk7s1uojxu50z&st= mhh2xfr3&dl=0

PER IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch? v=sx7UU-09lh4

Grazie per l’attenzione

Giovanni Lazzaretti

§§§

