Vivimos en medio de tiempos apocalípticos. Una, Santa, Católica y Apostólica: el último libro del cardenal Zen.

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención esta breve presentación del nuevo libro del cardenal Joseph Zen.

Cardinal Joseph Zen (a cura di Aurelio Porfiri). Una, santa, cattolica e apostolica. Dalla Chiesa degli apostoli alla Chiesa “sinodale” (Edizioni Ares)

Cardinal Joseph Zen (edited by Aurelio Porfiri). One, Holy, Catholic, and Apostolic. From the Church of the Apostles to the “Synodal” Church (Sophia Institute Press)

Vivimos en medio de tiempos apocalípticos: la secularización, la persecución y el ateísmo proliferan. En la historia de la Iglesia, los fieles confiaban en los concilios para unificarse y afrontar las duras pruebas de la vida. ¿Pero qué recurso tenemos cuando los sínodos mismos generan confusión y discordia?

El cardenal Joseph Zen, de Hong Kong se formó, durante el “viento de Pentecostés” que rodeó al Concilio Vaticano Segundo y enseñó teología y filosofía en seminarios durante más de cincuenta años. En estas páginas, recopiladas de las homilías, cartas pastorales y discursos de Su Eminencia, el cardenal Zen abre los Evangelios y la Sagrada Tradición para ayudarte a permanecer firme en la verdadera Fe y revivir tu relación personal con el Señor.

Estas sabias enseñanzas te protegerán y te proporcionarán la “medicina espiritual” y la “rica nutrición” necesarias para una vida diaria fructífera. El cardenal Zen revela cómo transmitir la Fe con vitalidad y amor a cada generación, incluso partiendo desde casa. A través de sus intuiciones, fruto de una extraordinaria experiencia real, también aprenderás:

Tres elementos indispensables de la Iglesia que conducen directamente a Cristo

Los peligros del Sínodo sobre la sinodalidad

La “gran gracia” que Dios nos ha dado y cómo puedes recibirla

Modos seguros de “poner a prueba el espíritu” y discernir la verdad

Cómo el clero puede encarnar al Buen Pastor

Cómo amar y adorar a Dios sobre todas las cosas y crecer en confianza en lugar de crecer en el miedo

Independientemente de dónde te encuentres en tu camino de fe, el cardenal Zen te recuerda: “Jesús está perdidamente enamorado de ti con todo su corazón, se ha dedicado a ti y nunca se rendirá”. Al encontrar la presencia transformadora de Cristo en tu vida, te verás animado con el valor de invitar a otros a unirse en un vínculo amoroso con Él.

We live in apocalyptic times: secularization, persecution, and atheism abound. In the history of the Church, the faithful relied on councils to unify and help them weather life’s fierce trials. But what recourse do we have when the synods themselves begin sparking confusion and discord?

Cardinal Joseph Zen of Hong Kong was formed during the “wind of Pentecost” surrounding the Second Vatican Council and taught theology and philosophy in seminaries for more than fifty years. In these pages, collected from His Eminence’s homilies, pastoral letters, and addresses, Cardinal Zen breaks open the Gospels and Sacred Tradition to help you remain steadfast in the true Faith and enliven your personal relationship with our Lord.

These wise teachings will safeguard you and provide the spiritual medicine and “rich nutrition” need for fruitful daily living. Cardinal Zen reveals how to transmit the Faith with vitality and love to every generation — even from your own home. Through his insights, drawn from extraordinary real-life experience, you will also glean:

Three indispensable elements of the Church that lead directly to Christ

The dangers of the Synod on Synodality

The “great grace” God has given us and how you can receive it

Surefire ways to “test the spirit” and discern the truth

How clergy can embody the Good Shepherd

How to love and worship God above all and grow in confidence over fear

Regardless of where you are on your faith journey, Cardinal Zen reminds you: “Jesus has crazily fallen in love with you with all His heart, has dedicated Himself to you, and will not give up on you.” As you encounter Christ’s transformative presence in your life, you will be empowered with the courage to invite others to loving union with Him.

