Viviamo in Tempi Apocalittici. Una Santa, Cattolica e Apostolica: l’Ultimo Libro del Card. Zen.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa breve presentazione del nuovo libro del cardinale Joseph Zen. Buona lettura e diffusione.

§§§

Una, santa, cattolica e apostolica. Dalla Chiesa degli apostoli alla Chiesa “sinodale” (Edizioni Ares) Cardinal Joseph Zen (a cura di Aurelio Porfiri).(Edizioni Ares)

One, Holy, Catholic, and Apostolic. From the Church of the Apostles to the “Synodal” Church (Sophia Institute Press) Cardinal Joseph Zen (edited by Aurelio Porfiri).(Sophia Institute Press)

Viviamo in tempi apocalittici: la secolarizzazione, la persecuzione e l’ateismo dilagano. Nella storia della Chiesa, i fedeli si affidavano ai concili per unificarsi e affrontare le dure prove della vita. Ma quale risorsa abbiamo quando sono i sinodi stessi a generare confusione e discordia?

Il cardinale Joseph Zen di Hong Kong è stato formato durante il “vento di Pentecoste” che ha circondato il Concilio Vaticano II e ha insegnato teologia e filosofia nei seminari per più di cinquant’anni. In queste pagine, raccolte dalle omelie, lettere pastorali e discorsi della Sua Eminenza, il cardinale Zen apre i Vangeli e la Sacra Tradizione per aiutarti a rimanere saldo nella vera Fede e a ravvivare il tuo rapporto personale con il Signore.

Questi insegnamenti saggi ti proteggeranno e ti forniranno la “medicina spirituale” e la “ricca nutrizione” necessarie per una vita quotidiana fruttuosa. Il cardinale Zen svela come trasmettere la Fede con vitalità e amore a ogni generazione, anche partendo dalla tua casa. Attraverso le sue intuizioni, frutto di un’esperienza reale straordinaria, apprenderai anche:

Tre elementi indispensabili della Chiesa che conducono direttamente a Cristo

I pericoli del Sinodo sulla sinodalità

La “grande grazia” che Dio ci ha dato e come puoi riceverla

Modi sicuri per “mettere alla prova lo spirito” e discernere la verità

Come il clero può incarnare il Buon Pastore

Come amare e adorare Dio sopra ogni cosa e crescere nella fiducia invece che nella paura

Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo cammino di fede, il cardinale Zen ti ricorda: “Gesù è follemente innamorato di te con tutto il Suo cuore, si è dedicato a te e non si arrenderà mai.” Mentre incontri la presenza trasformante di Cristo nella tua vita, sarai incoraggiato con il coraggio di invitare altri a unirsi in un amorevole legame con Lui.

***

We live in apocalyptic times: secularization, persecution, and atheism abound. In the history of the Church, the faithful relied on councils to unify and help them weather life’s fierce trials. But what recourse do we have when the synods themselves begin sparking confusion and discord?

Cardinal Joseph Zen of Hong Kong was formed during the “wind of Pentecost” surrounding the Second Vatican Council and taught theology and philosophy in seminaries for more than fifty years. In these pages, collected from His Eminence’s homilies, pastoral letters, and addresses, Cardinal Zen breaks open the Gospels and Sacred Tradition to help you remain steadfast in the true Faith and enliven your personal relationship with our Lord.

These wise teachings will safeguard you and provide the spiritual medicine and “rich nutrition” need for fruitful daily living. Cardinal Zen reveals how to transmit the Faith with vitality and love to every generation — even from your own home. Through his insights, drawn from extraordinary real-life experience, you will also glean:

Three indispensable elements of the Church that lead directly to Christ

The dangers of the Synod on Synodality

The “great grace” God has given us and how you can receive it

Surefire ways to “test the spirit” and discern the truth

How clergy can embody the Good Shepherd

How to love and worship God above all and grow in confidence over fear

Regardless of where you are on your faith journey, Cardinal Zen reminds you: “Jesus has crazily fallen in love with you with all His heart, has dedicated Himself to you, and will not give up on you.” As you encounter Christ’s transformative presence in your life, you will be empowered with the courage to invite others to loving union with Him.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: libro, porfiri, zen



Categoria: Generale