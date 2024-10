Un Post su Anna Foa Rimosso dal Profilo di Stilum. Feisbùc in Pieno Delirio Censorio.

da tanti punti di vista: certamenteperché non si possono avere tutti questi fronti di guerra aperti. Ma anche dal punto di vistae soprattutto dal punto di vista, perché in Israele, tra l’altro, c’è una sorta diche deriva sicuramente dal”. Sono le parole pronunciate da Anna Foa , autrice del saggio “Il suicidio di Israele” (Ed. Laterza) e studiosa della storia degli ebrei. Figlia della partigianae del politico e intellettuale antifascista, la storica si è convertita all’ebraismo in età adulta.

"Sono così vecchia che non mi importa più essere criticata – risponde sorridendo la storica – Anzi, forse sarebbe un bene se ci fosse un dibattito. La cosa che mi fa paura è che non c'è dibattito nel mondo comunitario ebreo. Credo che solo la diaspora americana si stia muovendo un po'. Certo, ci sono delle opposizioni tra gli ebrei europei e italiani ma sono minoranze ma anche qui c'è un blocco dovuto al trauma del 7 ottobre. Si ha paura di insistere troppo contro Israele, si ha paura di fare una critica molto feroce, che invece va fatta, contro Netanyahu e i suoi ministri, ma soprattutto contro questa idea di arrivare alla grande Israele annettendo la Cisgiordania". E conclude: "Di fatto stanno cercando di annettere la Cisgiordania, dove ci sono non solo coloni ma anche soldati. E ogni giorno c'è un bombardamento. Tutto questo va denunciato ma si ha paura che denunciare un paese la cui esistenza si teme possa aiutare il suo suicidio e non fermarlo".

“Il 7 ottobre – spiega – ha creato una sorta di suicidio morale che riguarda non solo l’aspetto culturale, ma anche etico.. E io non ho scritto questo libro certamente per augurare questo suicidio, come si dice nel, ma perché, denunciando le cose, spero sempre che questo suicidio si arresti e che in Europa si riesca a capire un po’ di più di questa situazione”.“Ma lei non teme di essere molto criticata dalla sua stessa comunità?”, chiede la conduttrice