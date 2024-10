Carneficine Inaccettabili. Pro-Memoria, La Verità.

… ma se per farlo si radono al suolo

… distruggendo in pratica un intero quartiere

… ci si mette sullo stesso piano dei tagliagole massacrando i libanesi

… dopo la carneficina di Gaza

… dopo aver rifiutato per due volte la possibilità di tregua

… sento parlare solo di «guerra necessaria»

… sicuri che la guerra sia sempre necessaria?

… sicuri che non esistano altre vie?

… Mi hanno sempre fatto orrore gli islamici fondamentalisti

… mi fa altrettanto orrore il disumano Netanyahu [ La Verità 01 10 2024 ]

… mi aspetto che questi valori li difenda davvero [ Israele ]

… Certo: tutti sbagliano

… quelli che abbiamo visto in questo anno non sono stati errori

… sono state scelte contrarie a ogni principio di umanità

… carneficine inaccettabili

… per difendere la nostra civiltà dobbiamo rimanere fedeli ai nostri valori

… se per difenderci dalla violenza degli islamici diventiamo come loro, la battaglia non è vinta. È persa per sempre [ La Verità 10 10 2024 ]

