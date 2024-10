Un Segreto della Bibbia che Pochi Conoscono (Parte II). Investigatore Biblico.

Eccoci arrivati alla seconda parte di questo segreto della Bibbia. Come vi ho spiegato nell’indizio 243 (Indizio 243: “VI SVELO UN SEGRETO della Bibbia. Che pochi biblisti conoscono (I PARTE)” di INVESTIGATORE BIBLICO – Investigatore Biblico (wordpress.com)) sia nel libro dell’Esodo 4,14, che nel libro successivo del Levitico 4,14, compare celato, ma non molto, il Nome di Dio, il Tetragramma.

E se vi dicessi che anche nel libro dei Numeri stesso capitolo e stesso versetto, quindi Nm 4,14 compare anche lì il Nome di Dio nascosto?

Ebbene si. Sia in Esodo, che il Levitico, che in Numeri, nello stesso capitolo e nello stesso versetto compare il Tetragramma celato nelle parole.

I primi due ve li ho spiegati nell’indizio 243 (e mi dovete scusare se l’ebraico non è stato molto comprensibile. Ma come avrete visto ho cercato di recuperare).

Ecco invece Nm 4,14:

Questa volta dovete leggerle da sinistra verso destra. Vedete evidenziate in giallo le lettere del Nome di Dio (Tetragramma) .

Qualcuno pensa ancora alle coincidenze? Possibile che nell’Esodo, nel Levitico e nei Numeri nello stesso capitolo e stesso versetto (4,14) compaia il Nome di Dio in modo celato solo per caso? Tutto ciò avrà pure un significato. Ed io penso di averlo trovato. Ma per conoscerlo dovrete attendere la pubblicazione della III Parte di questo studio. Che ricordo a tutti: è mio. Nessun’altro fino a questo momento ha scritto o pubblicato da nessuna parte che in Esodo, Levitico e Numeri stesso capitolo e stesso versetto compare il tetragramma.

Ricordatevi: questa è una scoperta dell’Investigatore Biblico. Che è un biblista anonimo. Ma pubblica in rete dove compare un orario e una data di pubblicazione. Per cui tutti quelli che scriveranno in seguito su questo tema, saranno obbligati a citarmi.

Ci aggiorniamo per la III Parte.

Investigatore Biblico

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35