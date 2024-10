Introduzione al Pensiero di Joseph Ratzinger: una Paideia Cristiana. Giuseppe Lubrino.

Introduzione al pensiero di Joseph Ratzinger: una paideia cristiana

Nella presente trattazione si persegue l’obbiettivo di esporre un’introduzione generale dell’opera letterale, teologica e culturale di Joseph Ratzinger. Le fonti privilegiate del suo pensiero sono riscontrabili nei Padri della chiesa, in particolar modo, in Sant’Agostino dal quale ricaviamo l’antropologia biblica: l’ essere umano uomo -donna è creato ad ‘immagine e somiglianza’ del Dio Trinità. Il peccato originale ha inflitto una ferita nel cuore dell’uomo, ma in virtù della redenzione operata dal Signore Gesù Cristo, con l’aiuto della grazia divina, può recuperare il suo stato di santità e giustizia originario. Da tale acquisizione scaturisce l’esigenza di una educazione integrale dellapersona. Uno dei pilastri portanti dell’ opera intellettuale e pastorale del papa emerito è il tema dell’educazione. Particolare attenzione è posta all’incontro fecondo tra la paideia greca e Il cristianesimo antico. Benedetto XVI è stato un instancabile promotore di una pedagogia del desiderio: ha dimostrato, in più occasioni, che si può intercettare una certa nostalgia di Dio nel cuore dell’uomo contemporaneo malgrado la nostra società attuale sia attraversata dalle correnti di una cultura relativista.

Biografia autore

Giuseppe Lubrino (1990) ha conseguito Laurea Magistrale in Scienze Religiose con indirizzo pedagogico-didattico nel 2017 presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale all’Issr. “G. Duns Scoto” di Nola-Acerra. Ha discusso una dissertazione scritta dal titolo: “L’Educazione nel pensiero di Joseph Ratzinger. Una pedagogia del cuore”.

