Geoingegneria, l’Altra Resistenza, gli Algoritmi dell’AI. Eventi e Incontri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste segnalazioni di eventi e incontri che il prof. Giovanni Lazzaretti diffonde presso i suoi amici. Buona lettura e condivisione.

§§§

[1] *OGGI* SABATO 5 OTTOBRE 2024, 20.30, YOUTUBE, FABIO TREVISAN, “CHESTERTON E GUARESCHI”

Diretta sul tema “Chesterton e Guareschi: due autori a confronto” su YouTube, con Fabio Trevisan

https://www.youtube.com/live/ Zej8l0Wnriw?si= mPe6ZzHlwRajYN6i

[2] DOMENICA 6 OTTOBRE 2024, 14.30, CARPI (MO), DOMENICO AZZONE E GIORGIO PATTERA, “GEOINGEGNERIA ATMOSFERICA”

Sottotitolo “Cosa stanno facendo sopra le nostre teste?”. Relazioni ampie, fino a sera, con domande alle 20.05. Ingresso a offerta libera e consapevole.

Informazioni nel JPG allegato.

[3] MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2024, 21.00, VIA INTERNET, MARCO MARCHESINI E MICHELE FRANCESCHINI, “L’ALTRA RESISTENZA, LA SCELTA DEGLI I.M.I.”

[4] SABATO 12 OTTOBRE 2024, 10.30, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “IL VALORE DI UNA SCELTA”

Due appuntamenti legati agli I.M.I. (Internati Militari Italiani) che fecero la resistenza in un modo particolare. Non combattenti, non prigionieri. Internati. Giovannino Guareschi era uno di loro.

[5] VENERDI’ 11 OTTOBRE 2024, 21.00, VIA INTERNET, VAN THUAN E NBQ, “PRIGIONIERI DI UN ALGORITMO?”

Inizia l’11 ottobre il corso di dottrina sociale dell’Osservatorio Van Thuan e della Nuova Bussola Quotidiana. 9 lezioni fino al 13 dicembre. Informazioni nel PDF allegato, oppure PDF di qualità migliore su https://vanthuanobservatory. com/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: eventi, lazzaretti



Categoria: Generale