Il Siero a a mRNA è un Tentativo di Strage Intenzionale? Paul Craig Roberts ne è Convinto.

I “vaccini” a mRNA sono un tentativo intenzionale di genocidio globale

Di Rhoda Wilson

I “vaccini” mRNA contro il Covid non sono sicuri. Entro la fine del 2022, era evidente che c’era stato un aumento dei decessi in eccesso tra i vaccinati. Eppure questo è stato insabbiato dalle agenzie sanitarie e dai media aziendali.

Gli scienziati medici che avevano messo in guardia sui pericoli del vaccino sono stati censurati e le cure note per il Covid, come l’ivermectina e l’idrossiclorochina, sono state soppresse: le farmacie si sono rifiutate di evadere le prescrizioni dei medici per questi trattamenti.

Quali erano le motivazioni delle autorità? Era un programma di genocidio?

Sì, ma molte persone semplicemente non riescono a credere che alcune persone possano premere il pulsante del genocidio e assumere un atteggiamento moralmente superiore mentre lo fanno.

Il mondo si trova di fronte a una mostruosa impresa criminale. Eppure alcune persone ancora non se ne rendono conto.

§§§

Il “vaccino” Covid è un tentativo intenzionale di genocidio mondiale

Di Paul Craig Roberts

Mai prima d’ora si erano verificati eccessivi decessi in seguito alla vaccinazione. Mai prima d’ora si erano verificati bambini, giovani adulti, atleti nel fiore degli anni, artisti, che morivano “per cause sconosciute” dopo la vaccinazione.

Naturalmente, la causa è nota. I principali dottori e scienziati medici del nostro tempo, escludendo i burocrati delle agenzie sanitarie, come Anthony Fauci, che fungono da agenti di marketing per Big Pharma e corrotti, politicizzati consiglieri medici statali e HMO [organizzazioni per la salvaguardia della salute], hanno spiegato perché e come i “vaccini” a mRNA, che non sono vaccini, uccidono, distruggono il sistema immunitario e causano danni alla salute.

Ciò che non si sa è perché alcuni muoiono immediatamente dopo aver ricevuto la sostanza mortale, altri un mese dopo e altri ancora rimangono, finora, vivi. Alcuni ricercatori pensano che il contenuto dei “vaccini” differisse di molto (a seconda dei lotti, n.d.r.) e alcuni pensano che alcune delle iniezioni fossero placebo allo scopo di produrre un gruppo non ferito per decantare la sicurezza delle iniezioni.

Il professor Michel Chossudovsky ha raccolto qui – ‘Il Covid “Killer Vaccine”. Le persone stanno morendo in tutto il mondo. È un’impresa criminale’ – una serie di video che documentano le diffuse sofferenze e morti dei vaccinati. Non sono i non vaccinati che stanno “misteriosamente” morendo in tutto il mondo. Sono i vaccinati.

Eppure l’omertà continua. I media occidentali, una collezione di prostitute, sono al lavoro per coprire se stessi e anche Fauci, Biden, Bill Gates, Big Pharma, FDA, NIH, CDC e la professione medica totalmente corrotta e irresponsabile.

Big Pharma e FDA continuano a spingere per l’iniezione nei bambini del vaccino killer e ci sono ancora genitori così totalmente stupidi e indifferenti da partecipare all’omicidio dei propri figli.

Con persone in tutto il mondo così stupide e così ciecamente fiduciose nelle autorità, possiamo capire perché il satanico Bill Gates e il satanico Klaus Schwab siano convinti di poter riuscire a ridurre la popolazione mondiale e a realizzare il loro Grande Reset.

Cosa intendo quando dico che Gates e Schwab sono satanici? Pensatela in questo modo. Di tanto in tanto, quando si discute dell’argomento, qualcuno dirà che le persone possono essere così terribili da capire perché alcuni vorrebbero genocidarle. Chiedo loro se sarebbero disposti a premere il pulsante del genocidio e loro rispondono “no”. Capiscono di non avere alcun diritto di causare la morte delle persone in nome della loro opinione o di un programma climatico o ideologico. La differenza tra loro e Bill Gates e Klaus Schwab è che Gates e Schwab sono disposti e desiderosi di premere il pulsante del genocidio. Ciò che è così orribile è che questa volontà ha acquisito un’alta posizione morale.

Sterminare le persone è diventato il modo per salvare il pianeta.

Gli autori di questo omicidio di massa sono convinti che il loro crimine sia troppo grande per essere riconosciuto come tale. Le popolazioni ingenue semplicemente non credono che “i loro” governi farebbero loro questo.

Nessuno vuole ammettere di aver giustiziato i propri familiari e i propri figli fidandosi ciecamente delle “autorità” che avevano annunciato in anticipo il loro programma di genocidio.

Negli Stati Uniti, solo una piccola percentuale di persone ha idea di cosa stia succedendo. Il tempo e l’energia della popolazione vengono sprecati per arrivare a fine mese e per divertirsi. Cadono in un crimine trasparente dopo l’altro. Qualunque cosa annunci il governo, la accettano: l’assassinio del presidente John Kennedy, l’assassinio del senatore Robert Kennedy, il Golfo del Tonchino, l’11 settembre, le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, la pandemia di Covid, il vaccino Covid “sicuro ed efficace”. Non imparano mai.

Ora rischiano il genocidio e non hanno ancora imparato niente.

Gli autori del genocidio di massa hanno ancora il controllo.

Se non è genocidio, dimmi cosa lo è quando illustri scienziati medici mettono in guardia in anticipo sul “vaccino” a mRNA e vengono censurati e puniti, quando l’inventore del “test Covid” PCR afferma che il test non indica la presenza del virus e viene ignorato, quando le prove degli effetti dannosi del “vaccino” vengono tenute segrete da Pfizer e dalla FDA, quando ai medici viene impedito di curare il Covid con cure note come ivermectina e HCQ [idrossiclorochina], quando le farmacie si rifiutano di evadere le prescrizioni dei medici per le cure, quando obblighi illegali e incostituzionali vengono utilizzati per costringere i cittadini sotto minaccia di perdita del lavoro a sottoporsi alle iniezioni, quando nessuna attenzione ufficiale viene prestata al massiccio aumento dei decessi in eccesso tra i vaccinati, quando i media portano avanti una campagna ingannevole di bugie e propaganda?

Gli americani, anzi il mondo intero, si trovano di fronte a una mostruosa impresa criminale.

Hanno la forza e l’intelligenza per riconoscerla?

Faranno qualcosa al riguardo?

Informazioni sull’autore

Paul Craig Roberts è un autore e accademico rinomato e ha avuto carriere in ambito accademico e accademico, giornalismo, servizio pubblico e business. È presidente dell’Institute for Political Economy.

§§§

