Giornata della Bussola. 28 Settembre, Palazzolo sull’Oglio (BS).

“Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E poiché l’iniquità sarà moltiplicata, l’amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato” (Mt 24, 11-13)

“Perseverare nella fede”: è questo il tema della Giornata della Bussola che si svolgerà il 28 settembre presso la Comunità Shalom a Palazzolo sull’Oglio (BS). “Perseverare nella fede”: lo stesso tema che aveva fatto già da filo conduttore della Campagna raccolta fondi estiva, perché questa oggi appare la sfida più importante per i cattolici, noi per primi.

Come dice la prima parte del Vangelo di Matteo succitato, che prefigura il tempo che stiamo vivendo, nel mondo e nella Chiesa è tutto uno spuntare di falsi profeti e non ci vuole certo un grande sforzo per notare il moltiplicarsi dell’iniquità, della violenza, delle ingiustizie. E la conseguente confusione e smarrimento anche tra i cattolici meglio intenzionati. E lo si vede da quanti, purtroppo, corrono dietro a false risposte ai problemi posti dalle deviazioni di tanti Pastori.

“Perseverare nella fede” dunque; ma perché questa è la condizione per la salvezza. Salvezza, una parola quasi dimenticata nel vocabolario cristiano, eppure è questo l’obiettivo della nostra vita, non certo la soluzione dei problemi del mondo.

La Giornata della Bussola, con la liturgia, la meditazione e le testimonianze, vuole essere un richiamo e un aiuto a vivere questa semplice verità.

Sarà monsignor Nicola Bux, teologo e docente di liturgia orientale, ad approfondire il tema al mattino dopo la celebrazione della Santa Messa, con cui apriamo la Giornata.

Poi nel pomeriggio sono previste le testimonianze, a cominciare da Isabel Vaughan Spruce, di cui la Bussola si è interessata diverse volte perché in Inghilterra ha dovuto subire due arresti a causa della preghiera silenziosa nei pressi di una clinica per aborti (qui la nostra intervista). Isabel è direttrice di March for Life UK, una militanza sorretta dalla sua fede cattolica.

Ci sarà poi Luca Di Tolve, ex attivista gay che ritrovando la fede ha recuperato anche la sua identità sessuale e oggi è sposato e ha una figlia. La sua storia ci mostra con evidenza come la salvezza eterna promessa dalla fede abbia un anticipo già in questa vita.

Ma chi meglio di chi vive una vita contemplativa può aiutarci a comprendere il significato della salvezza a cui siamo chiamati? Per questo abbiamo invitato suor Monica della Volpe, trappista del Monastero di Valserena (PI), di cui è stata a lungo badessa.

E infine non può certo mancare uno spazio dedicato alla Bussola mensile, la rivista cartacea di formazione apologetica, che compie un anno. Non è solo per l’anniversario, ma soprattutto perché è parte di questo lavoro di sostegno alla perseveranza nella fede: riproporre i contenuti della fede, i fondamenti della sana dottrina, le ragioni «della speranza che è in noi».

A parlarne saranno don Marco Begato, salesiano, preside e docente di scuole superiori, nonché collaboratore della Bussola, eLuis Badilla, arrivato in Italia alla fine degli anni ’70 come esule dal Cile di Pinochet, e qui diventato un punto di riferimento nell’informazione che riguarda la Chiesa, avendo creato e diretto fino alla chiusura un anno fa il sito “Il sismografo”, una rassegna stampa internazionale senza eguali.

La conclusione e i saluti, come solito, saranno di chi ci ospita da ormai diversi anni, suor Rosalina Ravasio, fondatrice della Comunità Shalom.

Vi aspettiamo numerosi.

Per partecipare alla Giornata della Bussola è necessario iscriversi compilando il modulo online o scrivendo a eventi@lanuovabq.it .