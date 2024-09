Intervista a Lavrov, Commentata da Vincenzo Fedele.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, Vincenzo fedele, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione questa intervista al Ministro degli Esteri russo, Lavrovo, con il suo commento. Buona lettura e condivisione.

Intervista a Lavrov

Mi sembra utile, come anticipato in un articolo separato sull’Ucraina e sulle due guerre (mediatica e sul campo) che si stanno combattend,o proporre questo ampio estratto di un’intervista al Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov con Sky News Arabia, del 20 settembre 2024.

E’ anche bene precisare che la fonte è il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

L’intervista è stata rilasciata in previsione dell’Assemblea Generale dell’ONU che si sta svolgendo in questi giorni ed a cui prende parte anche la nostra Giorgia Meloni.

Non dispongo dell’intervista completa, ma solo di diversi spezzoni rilanciati da vari siti.

Nessun media italiano ha ripreso questa intervista per proporla, commentarla o contestarla. Da noi non è quindi disponibile né nella sua totalità ne parzialmente.

Il silenzio totale con cui ci viene tolta, a parte il rilancio su qualche blog nostrano tra cui quello meritorio di Maurizio Blondet, è fra i motivi per cui è bene leggerla e meditarne il contenuto, per quanto incompleto.

Non parla solo della situazione in Ucraina, ma fa anche un breve excursus storico, parla di Israele e Gaza, parla soprattutto dell’Europa ormai succube degli USA.

In un passo, non compreso in questo estratto, cita anche il “Memorandum di Budapest” che era stato stipulato tra Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti per fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina in quanto stato non nucleare. Ne parlo brevemente io, ma solo per comprendere di cosa si tratti, anche se non aggiunge o toglie nulla all’intervista che segue.

Si trattava di garanzie di sicurezza standard per qualsiasi stato non nucleare, dopo che la Federazione russa, al crollo dell’Unione Sovietica, aveva ritirato le armi nucleari dal territorio ucraino per metterle in sicurezza.

Il Memorandum di Budapest era accompagnato da una Dichiarazione firmata da Ucraina e Francia oltre che da Russia, Stati Uniti e Regno Unito. La Dichiarazione richiedeva che tutti i partecipanti, compresa l’Ucraina, non consentissero alcuna violazione dei principi fondamentali dell’OSCE, incluso (questo era sottolineato in modo speciale) il principio del rispetto dei diritti delle minoranze etniche. L’Ucraina ha calpestato tutto questo attaccando e bombardando parte del proprio popolo, cioè il Donbass, che non riconosceva il colpo di Stato e voleva anche continuare ad usare la lingua russa visto che oltre la metà di quella popolazione parlava e parla solo quella mentre il governo di Kiev scaturito dal colpo di Stato del 2014 la vietava espressamente e la bandiva anche dalle scuole.

Ma lasciamo la parola a Lavrov

Vincenzo Fedele

SERGEI LAVROV

Parliamo di ‘linee rosse’ nella speranza che le nostre valutazioni e dichiarazioni vengano ascoltate in modo intelligente da chi prende le decisioni. È sciocco dire che premeremo il pulsante rosso se domani non farete come vi chiedo. Sono convinto che i decisori siano consapevoli di cosa intendiamo in queste situazioni.

Nessuno vuole una guerra nucleare. Lo abbiamo detto più e più volte.

Vi assicuro che disponiamo di armi il cui utilizzo comporterà gravi conseguenze per i padroni del regime ucraino. Queste armi sono disponibili e sono in stato di massima allerta.

Sul mondo Unipolare e multipolare

Per quanto riguarda il vuoto lasciato dagli Stati Uniti, prendiamo in esame gli ultimi 50-70 anni, durante i quali gli Stati Uniti hanno fissato numerosi obiettivi a gran voce e con orgoglio.

Il principale è l’introduzione della democrazia in diverse regioni del pianeta.

Prendiamo il Vietnam. Quali obiettivi sono stati annunciati? Quali sono stati raggiunti? Centinaia di migliaia di civili sono stati uccisi e sono state usate armi proibite. Non è stato raggiunto alcun obiettivo. Sono saliti a bordo dei loro elicotteri e sono scappati.

Trascorsero ancora più tempo (20 anni) in Afghanistan. Non hanno fatto alcuno sforzo per sviluppare l’economia del Paese. Si vantavano di aver soppresso la minaccia terroristica. Alla fine sono fuggiti. Abbiamo visto tutti il ​​video di un aereo che quasi schiacciava gli afghani che cercavano di fuggire con loro. Hanno abbandonato al loro destino tutti quelli che avevano collaborato con loro: migliaia e migliaia di persone.

Oppure prendiamo l’Iraq. Quali obiettivi hanno raggiunto gli americani in Iraq? Ora viene chiesto loro di andarsene. Da più di due anni il governo e il parlamento iracheni affermano di non aver più bisogno degli americani. Eppure gli americani non vogliono andarsene. Cosa stanno cercando di ottenere lì?

Siria. Cosa hanno realizzato in Siria?

Quando gli Stati Uniti dicono di lottare per la democrazia, ingannano il mondo. Stanno lottando per portare al potere persone disposte a obbedire agli americani. Ecco fatto. Non stanno facendo nient’altro.

Su Israele a Gaza

Ciò che sta accadendo tra Palestina e Israele è scioccante. Gli esperti fanno fatica a ricordare una tragedia o una catastrofe umanitaria come questa. Tra poco sarà un anno. Alcuni mesi fa sono state pubblicate in Occidente statistiche secondo cui nei dieci mesi trascorsi dall’inizio dell’operazione israeliana sono morti civili palestinesi venti volte di più rispetto ai dieci anni di guerra nel Donbass dopo il colpo di stato del 2014.

Nel Donbass sono state contate entrambe le parti: le persone che vivono nel Donbass e quelle rimaste nel territorio controllato dal regime di Kiev. In dieci mesi sono morte venti volte più persone che in dieci anni. L’attacco terroristico avvenuto il 7 ottobre 2023 è stato scandaloso. Tutte le persone sensate lo condannano. Tuttavia, è inaccettabile rispondere a un crimine con un altro crimine, soprattutto attraverso il metodo proibito della punizione collettiva dei civili.

Lei ha parlato del vuoto quando ha parlato della politica statunitense nella regione. Quando il 7 ottobre 2023 si verificò l’attacco terroristico e Israele diede inizio alla sua brutale operazione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, affermò nel suo discorso all’Assemblea generale di condannare l’attacco terroristico, ma che non si verificò nel vuoto. Voleva dire che le decisioni delle Nazioni Unite sulla creazione di uno stato palestinese non sono state implementate per decenni. Non è rimasto quasi nulla dei territori che avrebbero dovuto costituire lo stato palestinese.

Guardate la reazione della leadership israeliana quando il signor Guterres ha affermato che l’attacco terroristico non è avvenuto nel vuoto. Il rappresentante permanente di Israele presso l’ONU a New York (quello che ricopriva questa carica all’epoca) si è infuriato e ha chiesto che il signor Guterres venisse rimosso dal suo incarico. L’impunità è una qualità dannosa.

Abbiamo ripetuto più volte ai nostri colleghi israeliani che l’Unione Sovietica, il nostro Paese, ha fatto più di chiunque altro su questa terra per salvare gli ebrei e sconfiggere coloro che hanno scatenato l’Olocausto. Durante l’Olocausto non morirono solo gli ebrei, ma anche un numero enorme di russi, bielorussi, ucraini, kazaki e altri popoli che vivevano sul territorio dell’attuale Russia o dell’Unione Sovietica. Quando alcuni funzionari giustificano le loro azioni dicendo che loro, il popolo ebraico, sono stati vittime dell’Olocausto e quindi possono essere perdonati, si tratta di una tendenza preoccupante. È un segno dell’eccezionalismo caratteristico della Germania di Hitler e della sua ideologia. Ho molti amici in Israele. La stragrande maggioranza di loro capisce che la questione di uno Stato palestinese deve essere risolta e che la soppressione dei diritti naturali del popolo palestinese è inaccettabile.

Sull’Europa che si suicida

Siamo persone perbene. Abbiamo firmato contratti a lungo termine con l’Europa. Onoriamo sempre i nostri obblighi, a differenza dell’Europa o degli Stati Uniti. Abbiamo lavorato per decenni durante l’era sovietica, a partire dagli anni ’70, per sviluppare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel settore dell’approvvigionamento di gas. È stato grazie al gas russo a prezzi accessibili che i settori energetici in Europa, e in particolare in Germania, nonché le loro economie nel loro complesso hanno avuto così tanto successo.

Il cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato in un’intervista che è stata la Russia a interrompere le esportazioni di gas verso l’Europa. Perché una persona adulta dovrebbe mentire? Tutti sanno cosa è successo. Quando Angela Merkel era cancelliere, gli Stati Uniti avevano messo in difficoltà la Germania, opponendosi al lancio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 a favore dell’utilizzo del più costoso, anzi molto più costoso, GNL americano.

Oggi l’Europa copre il suo fabbisogno energetico di base con gas naturale liquefatto, tra cui il GNL americano. Ma se qualcuno volesse acquistare il nostro gas, possiamo discutere i nostri accordi. Siamo vicini di casa. Ci sono le condutture. Sebbene tre tratti del gasdotto Nord Stream siano stati fatti saltare in aria, esistono altri percorsi di gasdotti, tra cui quelli attraverso l’Ucraina e la Turchia, che attraversano il Mar Nero. Se la cooperazione è reciprocamente vantaggiosa, perché spararsi sui piedi? Lasci che la bella Europa si spari sui piedi da sola.

Un anno fa ho letto una dichiarazione del ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, il quale affermava che le industrie in Europa, compresa la Francia, pagano l’elettricità quattro volte di più rispetto agli Stati Uniti.

Questo è esattamente ciò che volevano gli Stati Uniti. Cercano sempre di sbarazzarsi dei rivali. Quando videro la Russia come un rivale, crearono un regime anti-russo, russofobo e nazista in Ucraina e lo contrapposero al nostro Paese.

L’UE era una rivale anche per gli USA. Non è più una rivale e non lo sarà mai, se interpreto correttamente le tendenze di sviluppo in Europa. L’Europa si sta deindustrializzando. È suggestivo che una delle risorse più preziose della Germania, l’industria automobilistica, inizi a spostare la produzione in altri Paesi e che la Volkswagen chiuda gli stabilimenti e licenzi migliaia di dipendenti.

La burocrazia europea segue docilmente la rotta tracciata dagli Stati Uniti. Ma sempre più paesi dell’UE stanno iniziando a rendersi conto che questo non è nel loro interesse, bensì in quello dei loro partner d’oltremare.

