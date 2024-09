Stampa Straniera Libera, Israele Nega l’Accesso a Gaza. Che Cosa Vuole Nascondere? Haaretz, FNSI.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato sul sito della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. (FNSI) . Buona lettura e diffusione.

n§§§

Israele, il quotidiano di Tel Aviv Haaretz: «I giornalisti stranieri devono poter entrare a Gaza»

In un editoriale pubblicato l’11 settembre 2024, i giornale rileva – fra l’altro – come «in tempo di guerra oggi, quando qualsiasi immagine rischia l’accusa di essere stata generata utilizzando l’intelligenza artificiale, il ruolo del cronista sul campo è più importante che mai».

«A undici mesi dall’inizio della guerra, è possibile affermare che le circostanze utilizzate da Israele per giustificare l’esclusione dei media da Gaza non sono più valide e che ai giornalisti stranieri deve essere consentito l’ingresso in modo che possano coprire adeguatamente la guerra».

Inizia così un duro editoriale pubblicato da Haaretz mercoledì 11 settembre 2024 – e ripreso in Italia da professionereporter.eu e da africa-express.info – nel quale il giornale di Tel Aviv chiede «Perché Israele ha paura di far entrare i giornalisti stranieri a Gaza? Cosa da nascondere lo Stato?».

Impedendo ai reporter l’accesso a Gaza, «Israele impedisce loro non solo di raccontare gli orrori della guerra, ma anche di verificare le affermazioni di Hamas in tempo reale, cosa che è un chiaro interesse israeliano», rileva l’editorialista di Haaretz, aggiungendo che il divieto assoluto di ingresso per i giornalisti stranieri senza la scorta dell’Idf «danneggia notevolmente la capacità di riferire in modo indipendente e il diritto del pubblico in Israele e nel mondo di sapere cosa sta succedendo».

Con il risultato, già denunciato anche dalla Ifj e da decine di testate di tutto il mondo – anche italiane – che il lavoro di cronaca ricade sulle spalle dei soli giornalisti palestinesi, costretti ad operare nelle proibitive condizioni che la guerra impone e che già stanno pagando un prezzo altissimo in termini di vite spezzate.

Questo «rende ancora più urgente la necessità che altri giornalisti entrino a Gaza.» e «in ogni caso – incalza Haaretz – proprio in tempo di guerra è di grande importanza consentire l’ingresso a giornalisti che non siano parte del conflitto. In tempo di guerra oggi, quando qualsiasi immagine rischia l’accusa di essere stata generata utilizzando l’intelligenza artificiale, il ruolo del giornalista sul campo è più importante che mai».

Da qui l’appello che il quotidiano israeliano rivolge alle autorità Tel Avis: «Non possiamo accettare la situazione in cui i militari dettano la linea della copertura giornalistica. Israele deve consentire ai giornalisti di entrare nella Striscia di Gaza, in modo che tutti possano capire meglio cosa sta succedendo lì e in modo che la nebbia della guerra possa essere diradata, anche se solo leggermente».

PER APPROFONDIRE

L’editoriale di Haaretz è online a questo link. Per leggerlo (in inglese) è sufficiente iscriversi fornendo il proprio indirizzo mail.

@fnsisocial

Ecco l’articolo, pubblicato in italiano da Professione Reporter:

“Il divieto generalizzato di ingresso ai giornalisti stranieri senza la scorta dell’Unità portavoce dell’IDF -l’esercito israeliano- danneggia enormemente la capacità di fare informazione in modo indipendente e il diritto del pubblico in Israele e nel mondo di sapere cosa sta accadendo a Gaza”.

Parole molto dure di un editoriale di Haaretz, quotidiano di Tel Aviv, dell’11 settembre 2024, pubblicate in ebraico e in inglese in Israele. In qualche modo si può considerare un piccolo trattato sul giornalismo, diffuso dall’interno della società israeliana. L’editoriale è firmato semplicemente “Haaretz”.

Cose da nascondere

Haaretz si chiede: cosa ha da nascondere il governo israeliano? “Nulla può sostituire l’accesso indipendente, in cui i giornalisti possono parlare liberamente con i residenti locali e recarsi nelle aree di interesse per il pubblico e i media. Non possiamo accettare una situazione in cui i militari dettano la natura della copertura giornalistica. Israele deve permettere ai giornalisti di entrare nella Striscia di Gaza, in modo che tutti possano comprendere meglio ciò che sta accadendo e che la nebbia della guerra possa essere diradata, anche se solo leggermente”.

“A undici mesi dall’inizio della guerra -prosegue il pezzo- si può affermare che i pretesti utilizzati da Israele per giustificare l’esclusione dei media da Gaza non sono più validi e che ora deve consentire l’ingresso di giornalisti stranieri affinché possano coprire la guerra in modo adeguato. A causa del controllo israeliano sui valichi di frontiera, che è diventato ancora più stretto dopo la conquista di Rafah, nessun giornalista straniero può mettere piede nella Striscia senza l’approvazione dello Stato. Il ruolo di un giornalista è quello di essere sul posto, di parlare direttamente con le persone e non solo attraverso i portavoce per conto di interessi acquisiti, di sentire l’atmosfera e di riferire sugli eventi. Non c’è paragone tra il reportage non mediato sul campo e quello realizzato da terzi, le interviste telefoniche e le analisi condotte con l’ausilio di immagini fisse o video”

Palestinesi uccisi

Quando Israele impedisce ai giornalisti di recarsi a Gaza, non solo nega loro di raccontare gli orrori della guerra, ma anche di esaminare in tempo reale le affermazioni di Hamas: “Impedire ai giornalisti stranieri di fare il loro mestiere -spiega sempre Haaretz- ha come risultato che il duro lavoro di cronaca ricade sulle spalle dei giornalisti palestinesi, che a loro volta soffrono per la guerra e le sue dure condizioni”. Secondo i dati del Committee to Protect Journalists, almeno 111 giornalisti e operatori dei media palestinesi sono stati uccisi durante la guerra (tre di loro, secondo l’esercito israeliano, militavano in Hamas o nella Jihad islamica palestinese).

“Proprio in tempo di guerra -scrive Haaretz- è molto importante permettere l’ingresso di giornalisti che non siano parte in causa nel conflitto: persone che possano coprire l’evento senza temere pressioni da parte della propria società o del proprio governo. Oggi, in tempo di guerra, quando ogni immagine rischia l’accusa di essere stata generata dall’Intelligenza artificiale, il ruolo del giornalista sul campo è più importante che mai”.

posizioni critiche

Numerosi appelli internazionali sono stati rivolti al governo israeliano dall’inizio della guerra affinché sia concesso l’ingresso della stampa a Gaza, senza l’accompagnamento dei militari israeliani. Appelli inascoltati.

Haaretz (in ebraico, Paese) è un quotidiano israeliano di orientamento di sinistra, fondato nel 1919. Il periodico è di proprietà per il 60% della Famiglia Schocken, per il 20% di M. DuMont Schauberg e per il 20% di Leonid Nevzlin. Il quotidiano ha più volte abbracciato posizioni fortemente critiche nei confronti del governo di Benjamin Netanyahu.

A diffondere l’editoriale di Hareetz è stata l’Agenzia Africa ExPress. Chi è interessato a contattarla può inviare un messaggio WhatsApp con il nome e la regione (o Paese) di residenza al numero +39 345 211 73 43 e sarà richiamato.

Africa Express viene diffuso in tempo reale sulla piattaforma Telegram al canale https://t.me/africaexpress e sul canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VagSMO8Id7nLfglkas1R ai quali ci si può abbonare gratuitamente.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: FNSI, gaza, giornalisti, haaretz



Categoria: Generale