¿Qué es el modernismo? San Pío X, Tres Documentos. Fe y cultura

Es con gran placer que les presento el libro Che cos’è il Modernismo, publicado por Fede & Cultura, con una introducción escrita por mí. El volumen recoge tres documentos muy importantes del magisterio de San Pío X, a saber, la Grave Allocuzione a los Cardenales de abril de 1907, el decreto del Santo Oficio Lamentabili sane exitu y la famosa encíclica Pascendi Dominici Gregis: las dos últimas están vinculadas a la infalibilidad papal. Se trata de textos fundamentales, que representan la respuesta más sólida que la Iglesia haya dado jamás a lo que el propio Papa definió como la “síntesis de todas las herejías”: el modernismo.

En la introducción intenté sacar a la luz la actualidad intemporal de estos documentos, que hoy parecen aún más necesarios que en el momento en que fueron promulgados. El modernismo, lejos de ser un problema del pasado, continúa insinuándose en el corazón de la Iglesia, adoptando formas más sutiles pero igualmente peligrosas. Las palabras de San Pío X resuenan entonces como un faro que ilumina las tempestades del presente, guiándonos hacia la verdad inmutable de la fe católica.

Al recorrer la formación histórica de estos documentos, quise mostrar cómo no son el fruto de un momento aislado de crisis, sino que forman parte de un proyecto más amplio de defensa de la fe católica. En particular, en mi escrito exploro cómo el magisterio del beato Pío IX, especialmente con el Syllabus de los Errores Modernos, preparó el terreno para la posterior intervención de San Pío X. El papa Sarto se erige como la consumación de ese proceso de clarificación y defensa de la doctrina, proporcionando al pueblo de Dios los instrumentos para combatir el error modernista. .

En el texto explico también cuáles fueron las tres matrices científicas que influyeron, más que otras, en la génesis del pensamiento modernista en la Iglesia católica. Hay tres disciplinas que estaban cambiando radicalmente el propio panorama cultural a principios del siglo XX y que por este motivo se convirtieron para los modernistas en fuente de justificación para subvertir la enseñanza tradicional de la Iglesia: la astronomía, la biología y la arqueología.

San Pío X no se limitó a diagnosticar el mal: en su encíclica Pascendi definió la esencia del modernismo con precisión filosófica, identificando en él las causas profundas, los efectos devastadores y, sobre todo, los remedios. Su pensamiento sigue un orden lógico riguroso, que en mi contribución he tratado de sistematizar y hacer accesible, de modo que sea fácil de comprender también para los lectores no especializados. Esta claridad hace del libro un instrumento esencial no sólo para los estudiosos, sino para todo creyente que desee conocer y comprender la batalla doctrinal de la Iglesia.

Me gustaría subrayar la importancia de este libro no sólo para los laicos, sino sobre todo para los sacerdotes. Hoy, más que nunca, es necesario que el clero se arme de una sólida formación doctrinal, para poder defender al rebaño de los errores cada vez más extendidos y perniciosos. Regalárselo a un sacerdote significa ofrecerle un arma espiritual poderosa, capaz de sostener la propia misión pastoral.

Vivimos en una época en la que el relativismo parece haber permeado todos los ámbitos de la vida, desde la cultura hasta la política, hasta tocar los fundamentos mismos de la fe. Che cos’è il Modernismo nos recuerda que la verdad de Cristo no está sujeta a las modas o a los cambios culturales. Este libro es un llamado fuerte y claro a retornar a la pureza de la doctrina católica, a redescubrir las raíces de nuestra fe y a defenderlas con valentía y amor.

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

