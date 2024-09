A Feisbùc non Piace Pro Vita & Famiglia. Rimosso un Post di Stilum Curiae che ne Parlava….

Marco, ti stai rendendo conto di cosa stiamo riuscendo fare insieme? Se stiamo iniziando a riscrivere una nuova pagina per la difesa della vita e della famiglia in Europa è solo grazie a persone come te, che firmano, condividono e sostengono con una donazione piccola o grande il nostro impegno con Pro Vita & Famiglia. Oggi inizia una sfida appassionante in un territorio decisamente ostile, roccaforte storica di Lobby multimilionarie che hanno spadroneggiato per anni indisturbate nei corridoi di Bruxelles e Strasburgo, facendo piovere sulle teste dei popoli europei Regolamenti, Direttive e Risoluzioni contro la vita, contro la famiglia e contro la libertà dei genitori. Da oggi in poi questo “Golia” dovrà fare i conti con il suo “Davide”. Piccolo, certo, ma sostenuto da un Aiuto potente. In alto i cuori!