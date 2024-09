Bergoglio Sa Volare ma non Sa Votare. E sull’Aborto-Dem non la Dice Tutta…Mastro Titta.

Marco Tosatt i

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta, a cui va il nostro grazie, offre alla vostra attenzione queste riflessioni ironiche sul papa viaggiatore. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: BERGOGLIO SA VOLARE MA NON SA VOTARE

Quando Bergoglio fu spedito a Bonn per il dottorato su Romano Guardini non si presentò nemmeno in università. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Passava il suo tempo in aeroporto, raccontò poi, “a guardare gli aerei che tornavano in Argentina”. Benché da papa in Argentina non sia mai tornato (il mate de coca glielo portano, consegnano anche bambini in cenere , ma ne riparleremo), ogni volta che poggia lo zampone sulla scaletta di un aereo nel suo cervello non completamente formato accade qualcosa.

Per capire cosa, bisogna osservare attentamente la carlinga dell’aereo nella prospettiva di Francis il papa parlante: un lungo angusto sfintere con lui medesimo collocato in senso contrario a quello di espulsione (un tappo intestinale?, una supposta?, una pompa da clistere?, altro?) mentre le testoline dei giornalisti punteggiano la situazione formando una massa grigio-marrone anodina, e lui che parla, parla, parla nel gigantesco e candido deretano volante dal quale nessuno può evacuare se non calpestando il papa. C’è qualcosa di freudiano. Di più: c’è qualcosa di bergogliano.

Lui si piazza lì, occlusivo: è il catéchon che impedisce al male di abbattersi sul mondo dall’alto disperdendosi senza attecchire, al massimo concimando qualche campo di provincia o dissolvendosi in mare aperto. Bergoglio combatte il fuoco col fuoco, tiene il male a fermentare in quota: una volta a terra, questo può defluire secondo la propria natura ctonia e gassosa. La parola del papa si diffonde a spaglio morbida e calda, nutrimento stravolto e snaturato. Bergoglio sa volare alto, ma è dal basso che asperge i fedeli con la materia.

Sa volare ma non sa votare. Sulle elezioni americane, durante il volo di ritorno dal suo lungo viaggio orientale si è prodotto in un volo pindarico sghembo affermando che entrambi i candidati, Trump e Harris, sono “contro la vita”.

Chi votare? Boh, non so, fate voi, ma andate a votare.

Lui non lo farà perché non è statunitense, precisa, ma la “morale politica” impone di votare. Non è chiaro come Trump, responsabile delle nomine alla Corte Suprema che hanno fatto decadere il Moloch abortivo della Roe vs Wade e che non ha fatto nemmeno un quartino di guerra, sia “contro la vita”, mentre la Harris e i suoi mentori si sono prodotti in una gigantesca campagna quasi militare fra aborti, guerra e sterilizzazioni di massa – questo è la transizione di genere, giovani amici – hanno promosso la morte ventre a terra.

In realtà Bergoglio mettendo sullo stesso piano Trump – che “ non è cristiano ” a suo dire – ed Harris ha dato un’indicazione precisa a favore di Harris. Sia perché Trump è un brutto sovranista, sia perché mentendo circa l’essere contro la vita del puzzone, è chiaro che i suoi favori vadano ad Harris, anche se non può dirlo apertamente. Quando Bergoglio viene colto da attacchi di afasia – come sulla comunione ai divorziati e ai protestanti – che ne stroncano l’istintiva logorrea, potete star tranquilli che l’indicazione sia una e una soltanto: quella favorevole a Barabba.

Sempre in attesa che, oltre a spifferare sul conclave che elesse Ratzinger al Soglio grazie ai maneggi del porteño medesimo che sventò addirittura un sabotaggio ai danni del futuro Benedetto XVI , ci spieghi un giorno se e come hanno votato ed eletto lui. Se lo hanno votato. Se lo hanno eletto.

