La Piscina di Betzaetà, e l’Angelo Scomparso nella Bibbia 2008. Investigatore Biblico.

Man mano che studio la Bibbia trovo sempre più particolari raccapriccianti. Non solo errori, ma vere e proprie “omissioni” del Testo Sacro. Come in questo caso. Un versetto completamente cancellato dalla versione Cei 2008 e dalla Nuova Vulgata (1979) nel Vangelo di Giovanni (Gv 5,4). Ho scoperto che la Nuova Vulgata ha omesso almeno una ventina di versetti, se non di più, dai testi originali. Oggi analizzeremo questo che riguarda anche la Bibbia CEI 2008, ma non (meno male) la 74.

Andiamo a vederlo subito.

CEI 74: “Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo l’agitazione dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto” (Gv 5,4)

Vulgata: “Angelus autem Domini descendebat secundum tempus in piscinam, et movebatur aqua. Et qui prior descendisset in piscinam post motionem aquæ, sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitate” (Gv 5,4)

Martini : « Imperocché l’Angelo del Signore in un certo tempo scendeva nella piscina, e l’acqua era agitata. E chiunque fosse stato il primo a scendere nella piscina dopo il movimento dell’acqua, restava sano, qualunque fosse la malattia, dalla quale era detenuto” (Gv 5,4)

Ricciotti: “Poichè l’Angelo del Signore discendeva di tempo in tempo, nella piscina e l’acqua si agitava: allora il primo che s’immergeva, dopo il movimento dell’acqua, veniva guarito da qualsiasi infermità che avesse” (Gv 5,4)

Nuova Vulgata: “NON PERVENUTO” (Gv 5,4)

CEI 2008: “NON PERVENUTO” (Gv 5,4)

Per quanto riguarda il testo greco occorre fare una precisazione. Il versetto in questione compare nel codice Alessandrino, ma non compare nel codice Sinaitico, nel codice Vaticano e nel codice di Efrem. Tenete presente però che i codici Sinaitico, Vaticano, e di Efrem, sono considerati con “lacune”, quindi significa che mancano alcune parti.

Il più completo rimane quello Alessandrino. Per cui a mio modesto parere quello fa testo e non gli altri.

Se un versetto manca in un codice perché quel codice ci è pervenuto incompleto, non significa che il versetto non debba essere considerato. Io credo che i neotraduttori abbiano un po’ giocato con questo fatto dei codici, omettendo ciò che volevano omettere.

Il versetto di Gv 5,4 ha invece una valenza importantissima. Perchè parla di un Angelo, che aveva l’ordine da Dio di guarire gli infermi. E non è una barzelletta. Forse qualcuno ha potuto pensare che si trattasse di superstizione. Ma così non è. Basta leggersi il libro di Tobia e studiare l’Arcangelo San Raffaele (medicina di Dio).

Gli angeli hanno un potere che è dato da Dio stesso. Questo ci insegna la Chiesa. Perché dunque non leggere anche questo versetto? E magari approfittare per fare una breve catechesi sugli angeli? Infatti il brano in questione viene letto spesso alla Messa Domenicale e anche feriale. Oggi non viene più letto perché è stato completamente cancellato. Perché i Lezionari ufficiali seguono naturalmente l’edizione della Bibbia Cei 2008.