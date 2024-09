La Chiesa Sinodale vista dal card. Grech. Mastro Titta: dal Padre al Padrino…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni sull’imminente Sinodo sulla Sinodalità. Buona lettura e condivisione

§§§

MASTRO TITTA: GRECH SULLA CHIESA SINODALE

Prego il lettore di scandagliare un brano in particolare della prefazione del cardinal Grech al libro di madre Angelini, “La memoria genera futuro”: “In questo passo della Regula Benedicti emergono i tratti di uno stile sinodale veramente ecclesiale e in un’ottica di fede: occorre ascoltare tutti, perfino l’ultimo arrivato, ciò che riguarda tutti deve essere discusso da tutti, l’ultima parola spetta all’abate come padre e guida della comunità”.

In sostanza si tratta, secondo Grech, di passare da una Chiesa teologica ad una Chiesa antropologica, dove il Padre non è più Dio che parla all’uomo, ma un uomo padre cui spetta “l’ultima parola”. Tutto ciò soprassedendo sulla clamorosa operazione di maquillage fatta ai danni di San Benedetto, la nota marca di acqua minerale, succhi di frutta, tisane al rafano mugo e altri bibitoni: la tradizione fa comodo eccome a questi signori finché la piegano, la strappano e la torcono secondo i propri comodi suini. San Benedetto profeta di Bergoglio come Isaia lo fu di Cristo.

Non conta la parola del Padre quanto quella del padrino. Come nelle cosche mafiose (se i nazisti ucraini sono lettori di Kant, i mafiosi avranno letto qualche riga di Verga). Nella Chiesa Sinodale – sarebbe più onesto chiamarla Sinodo Ecclesiale, ma non siamo in presenza di gente onesta, come ho appena ventilato – il boss ascolta i picciotti: se parlano male li mette a morte a loro insaputa, dopo averli pubblicamente elogiati per l’iniziativa e le “proposte originali e costruttive”. Si badi che il paradigma dell’ascolto e del Gran Maestro che tira le fila si trova paro paro nei regolamenti vigente nella massoneria.

Se la Chiesa stia diventando un mandamento, una n’drina o una loggia – i massoni italiani sono in ambasce per le infiltrazioni di n’drangheta che si stanno mangiando vive le logge – lo lascio stabilire ad altri. Il punto è che la Chiesa non deve nulla al Creatore e tutto al potere. All’osso, il punto è questo.

Francis il papa parlante sta veramente preparando il terreno all’avvento di un Mammasantissima globale: “l’ultima parola” è la pietra tombale su tutte le altre. E lo mettono nero su bianco, che non si dica che lavorano col favore delle tenebre. L’invito alla parresia che Bergoglio rivolse a tutti era un modo di stanare le blatte da sotto il frigorifero, esattamente come i social media sembravano l’epifania della libertà di espressione, ovvero nel campionato mondiale di rutti e scorregge, ed invece erano una prima scrematura di chi ha diritto di parola e chi invece deve tacere per sempre, finendo in carcere e poi chissà.

Del resto Bergoglio se mangia ancora qualche maritozzo alla panna si trasformerà davvero in Giovanni XXIII redivivo, non a caso il papa in forte odore di grembiulino fresco di bucato. Il papa iniziatore del Concilio Vaticano II, cioè l’assise “pastorale” par excellence – la pastorizia, ma soprattutto il pecorume sono un obiettivo conclamato – il papa che se davvero Siri fu eletto e convinto ad abdicare era antipapa quanto potrebbe esserlo Francis, il papa che ha rivoluzionato la Chiesa: i lumini funebri con l’effige di Roncalli sono ancora un best-seller fuori dai cimiteri.

Rassegnatevi, critici d’ogni sponda. Questi, porporati o candidati che siano, sono interessati ad una cosa e una soltanto: il potere nella sua forma più brutale. Provate ad accennare loro di Cristo Gesù in udienza privata: vi sorridono in faccia, poveri imbecilli ignoranti che non siamo altro. Il loro orizzonte sono gli sproloqui di Bergoglio, robaccia da XVI Concorso Internazionale di Poesia per Diabetici di Monculi Terme. Peccato che dietro i sepolcri imbiancati brulichino cose molto cattive.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: grech, Sinodo, titta



Categoria: Generale